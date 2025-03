Travel Next Minas altera data de edição 2025 (Registro da 2ª edição da Travel Next Minas (Foto: Ronaldo Almeida/Divulgação))

Dias 19 e 20 de agosto: essas são as novas datas da terceira edição da Travel Next Minas, que será realizada no Expominas BH, em Minas Gerais, sob a temática “O Futuro do Turismo: Conectando Pessoas com Inovação e Inteligência Artificial como Aliada”.

Rubia Coser, diretora do evento, informa que a mudança de data é uma resposta direta às agendas da indústria e visa a potencializar as agendas técnicas (no evento) e de experiência (no destino).

Travel Next Minas

Exclusivamente voltado à capacitação do agente de viagens, a Travel Next Minas tem sua terceira edição agendada em agosto, no Expominas BH, em Minas Gerais, sob a temática “O Futuro do Turismo: Conectando Pessoas com Inovação e Inteligência Artificial como Aliada”. Em sua segunda edição, em 2024, a Travel Next Minas somou mais de 5.123 profissionais do turismo, com geração de negócios estimada em R$ 60 milhões.

