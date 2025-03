Como lidar com overbooking em viagens (Saiba seus direitos em caso de Overbooking (Foto: Jaspe))

O Dia do Consumidor se aproxima, por isso é essencial estar informado sobre seus direitos, especialmente em situações que podem impactar suas viagens, como o overbooking. Esse problema ocorre quando as companhias aéreas vendem mais passagens do que a quantidade de assentos disponíveis, prevendo possíveis cancelamentos. Se todos comparecem, alguns passageiros podem ser impedidos de embarcar. Confira as principais orientações do especialista Leonardo Bastos, CEO da Biztrip, para evitar e lidar com essa situação.

Seus direitos em caso de overbooking

Se for impedido de embarcar, a companhia aérea deve oferecer assistência de acordo com o tempo de espera:

A partir de 1 hora : acesso à internet e telefone.

: acesso à internet e telefone. A partir de 2 horas : alimentação (voucher, lanche ou refeição).

: alimentação (voucher, lanche ou refeição). A partir de 4 horas: hospedagem (se houver pernoite) e transporte.

Além disso, você tem direito à reacomodação imediata em outro voo ou ao reembolso integral da passagem. Caso não haja voluntários para desistirem do embarque, a companhia é obrigada a indenizar os passageiros impedidos, conforme as normas da ANAC.

Cinco dicas para reduzir o risco de overbooking

Faça o check-in cedo para garantir sua vaga. Escolha tarifas com prioridade de embarque. Acumule milhas e status em programas de fidelidade, pois passageiros frequentes tendem a ter prioridade. Evite voos em horários de pico, quando o risco de overbooking é maior. Esteja atento às regras da companhia aérea para saber como proceder caso seja afetado.

“A prevenção é a melhor estratégia. Pequenas ações, como chegar cedo ao aeroporto e escolher a tarifa adequada, podem evitar muitos transtornos”, orienta Bastos.

3. O que fazer se for vítima de overbooking?

Solicite explicação formal da companhia aérea.

da companhia aérea. Exija a assistência imediata (alimentação, hospedagem, transporte).

(alimentação, hospedagem, transporte). Peça reacomodação em outro voo ou reembolso integral .

. Caso seja retirado involuntariamente do voo, exija a indenização obrigatória .

. Se seus direitos não forem respeitados, registre uma reclamação na ANAC ou em órgãos de defesa do consumidor.

“Ter clareza sobre os direitos e agir rapidamente são as melhores formas de lidar com essa situação. Muitas vezes, os passageiros não sabem o que exigir e acabam aceitando soluções desfavoráveis”, alerta Bastos.

4. Para empresas: como evitar prejuízos com overbooking?

O overbooking pode gerar custos extras para empresas que compram passagens para colaboradores, impactando reuniões, eventos e cronogramas de trabalho.

“Um time preparado para agir rapidamente garante soluções eficientes para reacomodar passageiros e minimizar prejuízos. Uma plataforma especializada também permite maior controle sobre as viagens, evitando imprevistos e otimizando custos”, explica Bastos.

