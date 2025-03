Litoral Norte de São Paulo: experiências e vantagens na baixa temporada (A região, localizada a pouco mais de 100 km da capital paulista, vem se consolidando como um dos principais destinos turísticos do país, com infraestrutura qualificada e iniciativas que promovem o turismo durante todo o ano. (Foto: Lailson Santos/ Sectur Ilhabela))

O final do verão se aproxima e as cidades começam a entrar na baixa temporada. Mas engana-se que não há razões para viajar nesse período. A baixa temporada traz uma série de vantagens que tornam o destino ainda mais atrativo, como clima mais seco, menor fluxo de turistas, preços mais acessíveis e uma experiência mais tranquila e autêntica. Quem escolhe conhecer o Litoral Norte de São Paulo nessa época escolhe vivenciar experiências únicas e ter diversas vantagens.

As cidades de Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba integram o Circuito Litoral Norte de São Paulo e têm trabalhado continuamente para fomentar o turismo durante todo o ano, combatendo a sazonalidade. Com o apoio da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado e do Ministério do Turismo, a região vem se consolidando como um destino completo e diversificado, com foco em segurança, sustentabilidade e inovação.

Vantagens da baixa temporada no Litoral Norte de São Paulo

Menor fluxo de turistas

Com menos visitantes, as praias, atrativos e restaurantes ficam mais tranquilos, proporcionando uma experiência mais relaxante e sem longas filas. Ou seja, a região oferece mais espaço para aproveitar as belezas naturais com tranquilidade.

Preços mais acessíveis

Durante a baixa temporada, hotéis, pousadas e restaurantes costumam oferecer tarifas mais atrativas, permitindo que os turistas estendam sua estadia ou explorem mais opções de passeios e gastronomia.

Clima agradável

O outono e o inverno no Litoral Norte são marcados por dias ensolarados e temperaturas amenas, ideais para atividades ao ar livre, como trilhas, passeios de bicicleta e ecoturismo. A chance de chuva é menor, garantindo dias mais proveitosos.

Maior interação com a comunidade local

Com menos turistas, há mais oportunidades de interagir com a comunidade caiçara, conhecendo sua cultura, tradições e sabores locais. A baixa temporada também é ideal para experiências de Turismo de Base Comunitária, que valorizam a preservação da cultura e do meio ambiente.

Flexibilidade e conforto

A menor demanda por serviços turísticos também permite maior flexibilidade na escolha de horários, atividades e atrações, sem a necessidade de reservas antecipadas ou preocupação com lotação.

Vila de Picinguaba (Foto: Divulgação/Circuito Litoral Norte)

Roteiros para o ano inteiro

O Litoral Norte de São Paulo se destaca por sua versatilidade, oferecendo roteiros para todos os perfis de viajantes. Com mais de 200 km de costa, a região é um paraíso para os amantes de sol e mar, com praias paradisíacas que atendem desde famílias em busca de águas calmas até surfistas e jovens em busca de agito. Mas também oferece roteiros de gastronomia, turismo náutico, turismo de base comunitária, ecoturismo, aventura e muito mais.

Bertioga

“A baixa temporada em Bertioga é uma oportunidade incrível para os turistas aproveitarem a cidade com mais tranquilidade, preços acessíveis e contato ainda mais próximo com a natureza”, destaca o secretário de Turismo e Cultura de Bertioga, Ney Carlos da Rocha. Ele ressalta que a cidade está de portas abertas nas quatro estações, oferecendo trilhas, cachoeiras e parques naturais, além de eventos culturais e gastronômicos que movimentam a economia local.

Ilhabela

Em Ilhabela, a baixa temporada é sinônimo de descobertas e aprofundamento na cultura local. “Quando a brisa bate mais forte e as cores e luzes do outono e inverno ganham a cena, o ritmo desacelera e é hora de curtir momentos únicos em Ilhabela”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico e do Turismo, Harry Finger. Ele convida os turistas a explorarem as trilhas da Mata Atlântica, a praticarem montanhismo no Pico do Baepi, a observarem baleias-jubarte e golfinhos, e a se aventurarem em atividades náuticas e gastronômicas.

Caraguatatuba

Caraguatatuba aposta em um calendário de eventos diversificado para atrair visitantes durante todo o ano. “O governo municipal de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, reformulou o calendário de eventos para movimentar a cidade durante todo o ano, combinando competições esportivas com festivais gastronômicos e atrações culturais”, explica a secretária de Turismo, Bianca Colepicolo. Ela lembra também de eventos como os Festivais Caiçaras de Tainha e Camarão, Jazz e Vinhos, e Caraguá a Gosto, além da temporada de avistamento de baleias e a realização de feiras nacionais de turismo – uma novidade para este ano.

São Sebastião

São Sebastião também se prepara para receber os turistas com uma série de iniciativas que valorizam o turismo responsável e sustentável. “A baixa temporada em São Sebastião é uma boa oportunidade para quem busca o contato com a nossa cidade de maneira mais tranquila”, afirma o secretário de Turismo, Leandro Pereira. Ele destaca a observação de baleias no Canal de São Sebastião, o patrimônio histórico e cultural da cidade, e os tradicionais luaus na Praia do Arrastão e em outras praias da Costa Sul.

Ubatuba

Em Ubatuba, a baixa temporada é sinônimo de tranquilidade e contato mais próximo com a natureza. “Visitar Ubatuba na baixa temporada oferece uma série de benefícios, tornando a experiência mais tranquila e agradável”, reforça o secretário de Turismo de Ubatuba, Bruno Nunes Miguel de Oliveira. Ele evidencia a menor movimentação, os preços mais acessíveis, a facilidade de acesso e estacionamento, e o clima ameno e com menos chuvas.

Consulte um receptivo local para garantir a qualidade e ter informações de cada passeio no site.

