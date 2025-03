Viagens Promo: passageiros podem não embarcar para o nordeste ((Foto: montagem reprodução site Viagens Promo e Uai Turismo))

Passageiros com viagem marcada para Porto Seguro e Maceió podem não embarcar a partir deste final de semana, saindo do Aeroporto de Belo Horizonte, em Confins. A operadora de turismo Viagens Promo, que está passando por sérios problemas monetários, não está conseguindo honrar seus compromissos financeiros junto aos seus fornecedores e isso pode impactar inúmeros viajantes para estes destinos, que estariam viajando através da companhia aérea GOL e se hospedando em hotéis do Nordeste, como Vila Galé e Pratagy Resort.

Esta situação afeta muitos viajantes, e para entender qual a responsabilidade de cada um neste imbróglio é importante saber o papel de cada empresa. A Viagens Promo é uma operadora de turismo, isso significa que ela monta pacotes de viagens e disponibiliza esses pacotes para diversas agências de viagem. Então, a operadora é a responsável por contratar hotéis e passagens aéreas. Já as agências de viagem (aquelas que você já conhece as lojas em shoppings, nas ruas ou de algum amigo) são as empresas que vendem estes pacotes e recebem comissão por essas vendas.

Encerramento do contrato da GOL Linhas Aéreas com a Viagens Promo

No caso da Viagens Promo, a operadora possuía um acordo de fretamento de voos semanais com a GOL Linhas Aéreas. Recentemente começou a atrasar os pagamentos desses fretamentos e nas últimas semanas parou de pagar a companhia aérea. Diante deste contexto, a GOL encerrou o contrato com a Viagens Promo e publicou o seguinte comunicado oficial:

“Em razão do encerramento do contrato com a Viagens Promo, face aos desacordos comerciais, a GOL informa que os voos reservados pela agência para domingo (16/3) – Porto Seguro (BPS) – Confins (CNF) e Maceió (MCZ) – Confins (BPS) – serão os últimos realizados. A Companhia não operará mais nenhum voo fretado pela Viagens Promo, inclusive os voos deste domingo saindo de Confins: Confins (CNF)-Porto Seguro (BPS) e Confins (CNF)-Maceió (MCZ). A GOL orienta que os clientes da Viagens Promo afetados procurem a agência para as devidas providências.”

Os impactos da crise da Viagens Promo e do preço abaixo do mercado

Considerando que a distribuição de seus pacotes para as agências de viagens menores é bem grande, muitos passageiros podem ainda não saber que não irão conseguir embarcar e realizar suas viagens. Sabe-se que apenas um grupo de agências de viagens contempla mais de 1.300 pequenas agências que tinham como seu fornecedor principal a Viagens Promo. Portando já são e serão milhares de pessoas lesadas.

De acordo com as informações de empresários do mercado do turismo, os preços praticados pela Viagens Promo era muito abaixo do praticado pelas outras operadoras. Promoções agressivas, chegando até mesmo a passagem aérea grátis para o segundo viajante saindo de Confins (MG). O que pode ter sido o estopim dos problema com a GOL.

Além do excesso de promoções, recentemente o famoso ator Cauã Reymond foi garoto propaganda da Viagens Promo, inclusive com presença VIP no estande da operadora em feiras de turismo. Em maio do ano passado a operadora lançou ainda o VPair, um programa onde as agências de viagem parceiras da ViagensPromo poderiam passar a vender passagens aéreas em voos fretados (operados pela companhia Sideral Linhas Aéreas) a preços competitivos, combinadas ou não com demais serviços de viagens – como hospedagens, passeios, seguro viagem e locação de carros no destino da viagem.

Ainda em outubro do ano passado, uma fintech prometeu o lançamento de um fundo de investimento de direitos creditórios dedicado ao setor do turismo, tendo a Viagens Promo como parceira no setor do turismo. O fundo não foi lançado. De acordo com o Portal Panrotas, a fintech FaturePag informou que foi pega de surpresa e ficou sabendo da crise através da imprensa.

O que fazer se você tem viagem marcada para Porto Seguro ou Maceió

Caso você tenha viagem marcada para Porto Seguro ou Maceió, entre em contato com seu agente de viagens e tenha certeza de que seu pacote não é da Viagens Promo. Caso contrário, não será possível embarcar nos voos fretados pela GOL saindo de Confins, bem como garantir a sua hospedagem no destino.

A Viagens Promo informou que é possível cancelar as parcelas futuras para quem pagou via cartão de crédito ou boleto bancário. Mas ainda não ofereceu alternativa de ressarcimento para as parcelas já pagas. O passageiro também pode optar por aguardar a recuperação financeira da operadora. A empresa ainda informa que está reunindo empresas especializadas em reestruturação para mitigar as consequências.

No último dia 13 (ontem), um grupo de agentes de viagens criou um emergencial no site vaquinha.com.br para levantamento de valores para ajudar as empresas prejudicadas pela Viagens Promo.

