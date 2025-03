Dia Internacional da Mulher: conheça 6 destinos que celebram a história e o protagonismo feminino (Conheça destinos e atrações ao redor do mundo que celebram a força e a influência das mulheres na sociedade. (Foto: Divulgação))

Ao destacar pioneiras, compartilhar trajetórias e ressaltar conquistas que moldaram a sociedade, o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, reafirma a importância da igualdade de gênero e o impacto da mulher na história. Para os viajantes que buscam experiências enriquecedoras, os museus desempenham um papel fundamental na preservação da memória e na valorização dessas contribuições. À medida que o interesse por viagens com significado cresce, e 31%* dos brasileiros expressam interesse em visitar museus ou galerias quando viajam, a Booking.com – uma das maiores empresas de reserva de hospedagem, aluguel de temporada, voos e outros serviços de viagem – destaca destinos e atrações ao redor do mundo que celebram a força e a influência das mulheres na sociedade.

Ouro Preto, Minas Gerais

Com ruas de pedra, casarões coloniais e igrejas históricas, Ouro Preto é um destino que preserva memórias e celebra a força da mulher ao longo do tempo. Além de ser um dos mais importantes centros culturais do Brasil, a cidade abriga museus e espaços que exaltam o papel feminino na preservação da história, da arte e das tradições. No Museu da Inconfidência, os visitantes podem conhecer a trajetória de personagens que desafiaram os padrões de sua época, além de ter contato com registros históricos que evidenciam o impacto das mulheres na sociedade colonial. Já no Museu do Oratório, é possível observar uma coleção única de oratórios produzidos e mantidos, em grande parte, por mulheres ao longo dos séculos, refletindo sua religiosidade e influência nas tradições da região.

Ouro Preto também se destaca pelo seu artesanato, com feiras e mercados onde artistas e artesãs locais perpetuam técnicas tradicionais, como a confecção de peças em pedra-sabão. Além disso, a cidade abriga iniciativas culturais que exaltam a presença feminina na música, no teatro e nas artes plásticas, oferecendo aos visitantes uma experiência rica e inspiradora.

Onde se hospedar

Hotel Solar do Rosário – Ouro Preto (Foto: Divulgação)

Localizado em um belo casarão colonial, o Hotel Solar do Rosário combina charme histórico e conforto contemporâneo. Com vista para as montanhas e para igrejas barrocas, a hospedagem oferece uma experiência autêntica no coração de Ouro Preto, proporcionando fácil acesso aos museus e espaços culturais da cidade.

Oaxaca, México

Conhecida como a capital culinária do México, Oaxaca é um ótimo destino para quem procura celebrar as contribuições das mulheres ao rico patrimônio cultural. A cidade abriga diversas comunidades indígenas, muitas das quais reconhecem a importância da mulher na preservação de tradições, artes e artesanato. Com uma atmosfera de cidade pequena e comunidade unida, também é um destino seguro para mulheres que viajam sozinhas.

Os visitantes podem conhecer os mercados locais, com tecidos e cerâmica feitos por artesãs, e participar de oficinas lideradas por mulheres que fortalecem essa comunidade. A cena gastronômica da região também é repleta de cozinhas comandadas por mulheres, como a experiência aula de culinária tradicional Oaxaqueña com receitas da vovó. Nela, os visitantes aprendem a preparar aperitivos, bebidas tradicionais, salsas e pratos principais, enquanto ouvem histórias das tradições locais.

Onde se hospedar

Grana B&B (Foto: Divulgação)

Localizado no centro histórico, o Grana B&B combina conforto com conveniência para os viajantes. Os hóspedes também estão próximos de pontos turísticos, como a Catedral de Oaxaca e o Templo de Santo Domingo de Guzmán, tornando-o uma acomodação perfeitamente posicionada para conhecer a cidade.

Tasmânia, Austrália

A maior ilha da Austrália, a Tasmânia, faz parte de um país pioneiro no sufrágio feminino, concedendo o voto à mulher em 1903. O destino proporciona uma imersão na história das mulheres que marcaram a luta por direitos e igualdade. Exposições, museus e passeios guiados contam as histórias de mulheres visionárias, incluindo uma viagem para a fábrica feminina de Cascades em Hobart. O local revela o passado de mulheres e meninas que sofreram deslocamento forçado, mas que também desempenharam um papel essencial na construção da sociedade australiana. A experiência de explorar a Tasmânia oferece uma perspectiva profunda sobre as contribuições femininas ao longo da história.

The Corinda Collection – Tasmânia (Foto: Divulgação)

Onde se hospedar:

Situado em belos jardins, o The Corinda Collection oferece uma mistura de conforto e história. O ambiente tranquilo é perfeito para famílias, casais e até viajantes individuais. Situadas a 15 minutos a pé de Sullivan’s Cove e do centro da cidade, as casas de campo oferecem uma estadia conveniente e memorável.

Roma, Itália

Uma das cidades mais famosas do mundo, Roma é repleta de história, inclusive de mulheres influentes. De imperatrizes a poetas, as mulheres da Roma Antiga conseguiram se libertar dos papéis tradicionais de gênero e deixar sua marca na história. Os visitantes podem conhecer pontos turísticos ligados a estas figuras femininas e até mesmo fazer um passeio sobre as mulheres escarlate da renascença. Além disso, o trabalho de artistas mulheres e suas contribuições para as artes adornam os muitos museus e galerias de Roma. Com exposições, passeios e museus, Roma convida os viajantes a mergulhar nos legados históricos de muitas mulheres importantes que moldaram o passado da cidade e continuam a inspirar.

Onde se hospedar

Master Trevi – Roma (Foto: Divulgação)

Situado no bairro de Trevi, o Master Trevi combina sofisticação e praticidade no centro de Roma. Os hóspedes podem desfrutar da conveniência de estar a poucos passos de pontos turísticos icônicos, como a Fontana di Trevi e o início do passeio sobre as mulheres escarlate, a Basílica de San Marco Evangelista.

Charleston, EUA

Charleston se destaca por sua rica história e pelo papel fundamental que a mulher desempenhou na política, na educação e nos direitos civis nos Estados Unidos. Para quem quiser uma experiência prática para aprender sobre as mulheres que influenciaram a cidade, o passeio sobre mulheres de Charleston e vinhos é uma ótima opção. Com foco em educar os visitantes, o passeio conta a história das mulheres que mudaram a cidade política, social e economicamente, e oferece uma visão inspiradora e edificante das vidas e realizações delas, mesmo com as adversidades.

Charleston também é conhecida por ser amigável e acolhedora, sendo uma cidade segura para viajantes mulheres. Com um bairro histórico e eventos culturais, a cidade oferece uma experiência enriquecedora para quem deseja explorar sua história e cultura.

Onde se hospedar

The Harbourview Inn (Foto: Charleston)

Com vista para o histórico Porto de Charleston e o Waterfront Park, o The Harbourview Inn é um hotel-boutique de luxo com comodidades modernas. Localizado a uma curta caminhada das principais atrações da cidade, como o Gibbes Museum of Art e o South Carolina Aquarium, o hotel é a escolha ideal para quem procura um refúgio confortável.

Hanói, Vietnã

Situado ao longo do Delta do Rio Vermelho, Hanói é uma cidade vibrante que tem um papel fundamental na política, tradição e cultura do Vietnã. A cidade tem uma história de resiliência e liderança que é mostrada em atrações como o passeio no Museu da Mulher Vietnamita, que destaca os papéis da mulher no desenvolvimento do país. Os viajantes que visitam o Bairro Antigo podem saborear a cozinha vietnamita, e muitos dos restaurantes são liderados por chefs mulheres que estão na vanguarda da inovação culinária.

Para conhecer a rica história e cultura de Hanói, o viajante pode embarcar em um passeio de jipe guiado por mulheres para conhecer pontos turísticos e locais escondidos e apoiar empreendedoras. Combinando vida urbana vibrante e pontos turísticos históricos, Hanói é um destino inspirador para celebrar o protagonismo feminino.

Onde se hospedar

Le Parfum Apartment and Hotel (Foto: Hanoi)

Situado no centro de Hanói, o Le Parfum Apartment and Hotel oferece acomodações confortáveis e bem equipadas. Os hóspedes podem aproveitar comodidades como terraço ao ar livre, cafeteria e entrega de mercado, além de bicicletas gratuitas para os entusiastas do ciclismo. As atrações famosas, incluindo a Catedral de São José e o shopping center Trang Tien Plaza, ficam a uma curta distância do hotel.

*Pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada de maneira independente com 32.300 entrevistados em 32 países e territórios, incluindo o Brasil. Para participar dessa pesquisa, as pessoas deveriam ter mais de 18 anos, terem viajado a lazer pelo menos uma vez nos últimos 12 meses e estarem planejando uma viagem em 2024. Além disso, deveriam ser responsáveis pela decisão ou estarem envolvidas no processo de tomada de decisão da viagem. A pesquisa foi feita on-line, em janeiro e fevereiro de 2024.

