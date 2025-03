Turismo é apontado como veículo de paz na ITB Berlin 2025 ("Quando as pessoas podem viajar livremente e quando todos podem beneficiar do turismo, é mais provável que apoiem resoluções pacíficas e trabalhem em conjunto." (Foto: Divulgação))

Ao celebrar seu 50º ano, a agência especializada das Nações Unidas está reafirmando sua visão fundadora do turismo para paz e segurança, ao mesmo tempo em que olha para um setor mais resiliente e inclusivo, ressaltado por investimentos e inovação. Na Messe Berlin, Membro Afiliado da ONU Turismo, a ONU Turismo serviu novamente como ponte entre líderes públicos e privados e, pela primeira vez, sediou uma cúpula de alto nível com Ministros do Turismo de 23 países.

Abrindo oficialmente a ITB Berlin 2025, o Secretário-Geral da ONU Turismo, Zurab Pololikashvili, disse: “Assim como fizemos em Berlim e em muitas outras partes do mundo, quando as pessoas podem viajar livremente e quando todos podem se beneficiar do turismo, elas têm mais probabilidade de apoiar resoluções pacíficas e trabalhar juntas. E a paz e a segurança nos permitem alcançar nossa visão para o futuro. Nosso foco em educação, inovação e investimento está garantindo que o turismo não seja apenas um motor de crescimento econômico, mas também um veículo para empoderamento e sustentabilidade.”

O Secretário-Geral Pololikashvili também parabenizou Sua Excelência Edi Rama, Primeiro-Ministro da Albânia, por supervisionar o notável crescimento de seu país como destino. A Albânia, o país anfitrião do ITB Berlin 2025, foi o país com melhor desempenho na Europa em 2024 em termos de aumento de chegadas desde antes do início da pandemia. Também sediou a Comissão Regional da ONU Turismo para a Europa em 2024 e é um destino líder em investimentos turísticos, conforme destacado nas Diretrizes de Investimento em Turismo da ONU recentemente atualizadas para o país.

Encontro dos Primeiros Ministros centra-se no investimento e na paz

Em Berlim, a ONU Turismo e a ITB celebraram um marco inédito com uma Discussão Ministerial de Alto Nível sobre “Aumentar o Investimento, Garantir a Paz: Aproveitar o Crescimento, Moldar o Futuro”. Juntando-se aos Ministros do Turismo e representantes de alto nível de 23 países estavam Julia Simpson, Presidente e CEO do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), da Rede Global de Membros Afiliados da ONU Turismo, da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) e do Istanbul Convention & Visitors Bureau.

Os líderes se concentraram na necessidade vital de paz e segurança para atrair investimentos, na importância de parcerias público-privadas e na boa governança para garantir que os investimentos tragam benefícios para o setor e também para as comunidades anfitriãs, apresentando boas práticas de destinos em todo o mundo.

Durante o ITB Berlin, a liderança da ONU Turismo aproveitou a oportunidade para realizar reuniões de alto nível com vários de seus Estados-membros. Em Berlim, reuniões bilaterais foram realizadas com Ministros ou outros representantes importantes da Armênia, Camboja, Croácia, Indonésia, Polônia, Montenegro e Venezuela.

