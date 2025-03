Primeiras imagens oficiais de dentro do Universal Epic Universe (The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic at Universal Epic Universe (Foto: Divulgação))

O Universal Orlando Resort compartilha hoje uma “primeira espiada” oficial no Universal Epic Universe – o quarto parque temático do complexo, com inauguração em 22 de maio de 2025. O novo parque temático apresentará um nível de imersão e inovação incomparável, pois abre os portais para cinco mundos surpreendentes: Celestial Park, The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, SUPER NINTENDO WORLD, How to Train Your Dragon – Isle of Berk e Dark Universe – cada um repleto de aventuras extraordinárias que vão além da imaginação dos visitantes.

Aqui estão algumas imagens oficiais de locais impressionantes que os visitantes poderão explorar no Universal Epic Universe:

Chronos – o ícone do Universal Epic Universe

Assim que os visitantes começarem o dia, eles passarão pelo impressionante portal Chronos, que serve como porta de entrada para as incríveis aventuras do Epic Universe. O primeiro mundo que os visitantes encontrarão ao entrar pelo Chronos é o Celestial Park, onde poderão subir em um cometa para se aventurar em uma montanha-russa, saborear uma culinária deliciosa, comprar produtos exclusivos para comemorar sua visita e muito mais.

Celestial Park at Universal Epic Universe (Foto: Divulgação)

The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic

Em The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, os visitantes viajarão de um parque trouxa em Paris até um espetáculo de tirar o fôlego na Place Cachée de 1920 – um distrito comercial escondido e movimentado na Paris mágica. Na Place Cachée, os visitantes encontrarão vários restaurantes, como o Café L’air De La Sirène, opções de compras elegantes, como na Les Galeries Mirifiques, uma experiência de teatro ao vivo em grande escala, Le Cirque Arcanus, e muito mais. Eles também viajarão da Paris mágica ao Ministério da Magia Britânico para testemunhar o esperado julgamento de Dolores Umbridge na atração “Harry Potter and the Battle at the Ministry”.

The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic at Universal Epic Universe (Foto: Divulgação)

SUPER NINTENDO WORLD

Depois que os visitantes saírem do famoso cano verde direto para o SUPER NINTENDO WORLD, eles ficarão imersos nos mundos dos amados personagens da Nintendo, como Mario, Luigi, Princesa Peach, Toad, Donkey Kong e muito mais. Dentro da experiência mais colorida e interativa do Universal Orlando até agora, eles encontrarão lugares familiares inspirados nos jogos da Nintendo, incluindo Mt. Beanpole.

SUPER NINTENDO WORLD at Universal Epic Universe (Foto: Divulgação)

How to Train Your Dragon – Isle of Berk

Ao entrar no mundo grandioso de How to Train Your Dragon – Isle of Berk, os visitantes serão cativados por uma versão real da famosa vista dos filmes “How To Train Your Dragon” (Como Treinar o Seu Dragão). Enquanto apreciam a lagoa cintilante, duas estátuas vikings de 12 metros de altura e uma vila acima de um mar agitado, os visitantes poderão embarcar em diversas aventuras vikings inspiradas na franquia – incluindo experimentar como é voar em um dragão na atração Hiccup’s Wing Gliders, competir para molhar e vencer os outros visitantes na Fyre Drill, posar para uma foto com o Toothless (Banguela) e muito mais.

How to Train Your Dragon – Isle of Berk at Universal Epic Universe (Foto: Divulgação)

Dark Universo

No Dark Universe, os visitantes explorarão a sombria vila de Darkmoor – lar dos Monstros lendários da Universal como Drácula, Lobisomem, Monstro de Frankenstein e muito mais. O ícone deste mundo sinistro é a Frankenstein Manor, onde os visitantes se aventurarão nas profundezas das catacumbas e enfrentarão uma horda de monstros enfurecidos na atração mais arrepiante do Universal Orlando de todos os tempos – Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment.

Dark Universe at Universal Epic Universe (Foto: Divulgação)

