Japão: o novo queridinho dos viajantes (O Japão está vivendo um boom no turismo! Em 2024, o país bateu recorde de visitantes, ultrapassando a marca de 36 milhões de turistas. (Foto: Freepik))

O Japão registrou crescimento no turismo em 2024, recebendo 36,87 milhões de visitantes ao longo do ano, conforme dados da Organização Nacional de Turismo do país (JNTO). O número supera o recorde anterior, de 31,9 milhões, alcançado em 2019, antes da pandemia de Covid-19.

A alta demanda classificou o país como um dos três destinos turísticos mais populares do momento, após Espanha e Estados Unidos, de acordo com levantamento realizado pelo Fórum Econômico Mundial.

Celebridades e influenciadores brasileiros, como Bruna Marquezine, Marina Ruy Barbosa, Sasha Meneghel e João Guilherme, estão entre os turistas que estiveram no arquipélago no último ano e compartilharam registros nas redes sociais, contribuindo para a popularidade do país como destino turístico entre os brasileiros.

Segundo o Ministério do Turismo, as redes sociais são a principal fonte de informação para quem deseja viajar, sendo consultadas por 47% dos brasileiros antes de escolher o destino, superando até mesmo as recomendações de amigos e familiares (45%) e as agências de viagens e os operadores turísticos (22%).

No Instagram, a quantidade de conteúdos produzidos sobre viajar para o Japão chama atenção: a hashtag #japantravel foi utilizada mais de 6,8 milhões de vezes, superando outras do Leste Asiático, como #koreatravel (1,6 milhão) e #chinatravel (1,1 milhão).

O turismo para o país está tão aquecido que aqueles que desejam se acomodar em hotéis em Kyoto, sua antiga capital, podem passar a encontrar preços mais altos no próximo ano. Isso se deve ao fato que, para lidar com o grande volume de visitantes, a prefeitura da cidade anunciou que planeja aumentar os impostos de hospedagem para 2026, podendo atingir até 10.000 ienes por noite.

A medida pretende mitigar os impactos do turismo excessivo e melhorar a infraestrutura local. O prefeito Koji Matsui afirmou que a arrecadação será utilizada para aprimorar estradas e pontes, garantindo que a população perceba benefícios concretos na recepção de turistas.

Para evitar a indisponibilidade de vagas para acomodação, a empresa especializada em turismo Viaja que Passa recomenda garantir a reserva com antecedência, levando em consideração que a escolha da localização pode influenciar diretamente a experiência da viagem.

Quem deseja estar próximo das principais atrações turísticas de Kyoto pode optar pelo sul de Higashiyama, enquanto aqueles que preferem tranquilidade encontram boas opções no norte do distrito. Já para os viajantes interessados em vida noturna e gastronomia, a indicação é buscar hospedagem em áreas como Kawaramachi e Shijo.

Fim da exigência de visto impulsiona turismo de brasileiros

Outro fator que contribuiu para o aumento da chegada de turistas ao Japão foi a isenção de visto para brasileiros. Desde setembro de 2023, viajantes com passaporte eletrônico válidos com chip podem entrar no país sem a necessidade de solicitação prévia do documento, medida válida até setembro de 2026.

A mudança gerou impacto imediato: segundo a Embaixada do Japão no Brasil, houve um aumento de 60% no número de brasileiros que viajaram ao arquipélago após a flexibilização das regras. A dispensa do visto é válida para estadias de até 90 dias com fins turísticos, visitas a familiares ou participação em eventos.

A doutoranda em turismo pela Universidade de Caxias do Sul, Tatiana Marodin, declarou à imprensa que a desburocratização do processo foi essencial para o crescimento da demanda, tendo em vista que o Japão tinha um dos processos de visto mais burocráticos do mundo e exigia uma programação detalhado da viagem, o que desanimava muitos turistas.

Além disso, fatores econômicos também tornaram o destino mais atraente. Segundo Marodin, enquanto os preços de hospedagem aumentaram significativamente em cidades como Amsterdã e Nova York, os valores no Japão permaneceram praticamente inalterados nos últimos anos. A baixa inflação fez com que muitos viajantes optassem por conhecer o país asiático, já que a relação custo-benefício se tornou mais vantajosa.

Cultura e floração das cerejeiras são atrativos

A popularidade do Japão entre os turistas também se deve à cultura, que desperta interesse mundial. Para Tatiana, as construções antigas, o modo de viver, a gastronomia e a religião são alguns dos atrativos que mais encantam os turistas.

Um dos eventos mais aguardados é a temporada de floração das cerejeiras, conhecida como hanami. Entre março e abril, parques e templos do país ficam repletos de flores de sakura, proporcionando um espetáculo visual que atrai milhões de turistas.

O Parque Ueno, em Tóquio, é um dos locais mais procurados para contemplação, chegando a receber mais de dois milhões de visitantes durante a temporada, de acordo com a JNTO.

Em 2025, o país também deve continuar no centro das atenções com a World Expo, um dos maiores eventos mundiais de inovação e desenvolvimento sustentável, previsto para acontecer entre 13 de abril e 13 de outubro em Osaka.

Com o tema “Projetando a sociedade futura para nossas vidas”, o evento reunirá mais de 160 países e 25 organizações internacionais, esperando receber 28 milhões de visitantes ao longo de 184 dias de programação. Além dos pavilhões temáticos, a exposição contará com experiências imersivas em realidade virtual e debates sobre sustentabilidade.

