Normalmente milito no âmbito do Planejamento e Gestão das políticas públicas de cultura e de turismo, mas possuo formação na geografia e especialização em Gestão do Patrimônio Histórico, artístico, cultural, meio ambiente e turismo, MBA em ESG e especialista também em Empreendedorismo e Gestão Social.

No entanto, sou cantor e compositor e regularmente participo de espetáculos de música popular e erudita, apresentando turnês e shows esporádicos, em sua boa maioria por meio das Leis de Incentivo à Cultura, que é uma ferramenta bastante importante no fomento das artes e da cultura em nosso país.

Venho ao longo dos anos, tendo a sorte de construir uma rica bagagem cultural e profissional! Por isso, dentro dessa temática ampla e fascinante, escolhi falar hoje, sobre um tema que conecta diferentes áreas do meu conhecimento, analisando a música, Como Patrimônio Cultural e Ferramenta de Transformação Social.

A música como patrimônio imaterial

Começo esta abordagem, explorando o conceito de música como patrimônio imaterial, mas confesso, que não é tão simples, discorrer sobre como tradições musicais específicas de comunidades, representam memórias e identidades culturais, dando foco a importância de sua salvaguarda.

As tradições musicais específicas de comunidades são um exemplo perfeito de patrimônio cultural imaterial. Essas tradições musicais são mais do que simplesmente melodias ou ritmos; elas representam memórias e identidades culturais que são transmitidas de geração em geração, tais como as melodias cantadas nas celebrações religiosas por exemplo. Atravessam gerações, de voz em voz e, vez ou outra, recebem uma repaginada em arranjos e novas interpretações, mas sem perder a sua riqueza devocional.

A música é uma linguagem universal que pode evocar emoções, lembranças e sentimentos de pertencimento, e é exatamente essa capacidade de evocar e reforçar a identidade cultural que torna as tradições musicais tão importantes. Tanto, que de todas as modalidades artísticas, o ensino da música é, na maioria das vezes, a primeira opção para o encaminhamento de crianças e jovens como forma, ou mecanismo de complemento educacional e social.

No Brasil o samba, por exemplo, é uma tradição musical que é profundamente enraizada na cultura afro-brasileira. O samba não é apenas um estilo musical, mas também uma forma de expressão cultural que, aprofundando um pouco, veremos que, remonta à época da escravidão.

As letras das músicas de samba muitas vezes contam histórias de luta, resistência e superação, e são uma forma de manter viva a memória da história e da cultura de pessoas e de lugares. Da mesma forma, em outras partes do mundo, existem tradições musicais que são igualmente importantes para a identidade cultural das comunidades e provavelmente são eternizadas por meio de composições poéticas e melodias das mais belas.

A importância de salvaguardar as tradições musicais

A importância de salvaguardar essas tradições musicais não pode ser subestimada. Aliás, não é à toa que dizem, “A memória Cultural é Nosso Maior Patrimônio!” E de fato, é. A perda dessas tradições musicais pode significar a perda de uma parte importante da identidade cultural de uma comunidade, e pode ter consequências negativas para a coesão social e a diversidade cultural.

Além disso, a salvaguarda das tradições musicais, ajuda e promove a compreensão e o respeito entre as culturas, e pode contribuir para a construção de uma sociedade mais inclusiva e diversa.

Portanto, é fundamental que sejam tomadas medidas para salvaguardar as tradições musicais específicas de comunidades, incluindo a documentação e a preservação dos grupos culturais como bandas de música, grupos corais e claro, das músicas propriamente ditas.

Salvaguardar a promoção da educação musical e a criação de programas de apoio à preservação da cultura musical, são ações fundamentais da mesma forma. Somente assim podemos garantir que essas tradições musicais continuem a ser uma fonte de orgulho e identidade para as comunidades que as criaram.

O papel das políticas culturais

Respeitando minha trajetória profissional, gostaria também de trazer o aspecto das políticas públicas, apresentando uma Análise de como as políticas culturais podem valorizar e fomentar iniciativas musicais que promovam inclusão, ressignificação cultural e impacto na sociedade.

As políticas culturais desempenham um papel fundamental na valorização e fomento das iniciativas musicais que promovem inclusão e impacto na sociedade. O essencial, é que as políticas de fomento à cultura, sejam bem direcionadas e atuem para apoiar e fortalecer as iniciativas musicais que visam promover a diversidade cultural e a inclusão social.

Uma análise das políticas culturais em diferentes lugares e regiões mostra que existem várias estratégias eficazes para valorizar e fomentar as iniciativas musicais. Por exemplo, Programas de financiamento, para apoiar projetos musicais, desenvolver programas de educação musical, que promovam a diversidade cultural e a inclusão social, incentivar a criação de infraestrutura cultural, como teatros, centros culturais e espaços de ensaio, para apoiar as iniciativas artísticas, estabelecer parcerias e colaborações entre instituições culturais, governos e organizações da sociedade civil para apoiar as iniciativas culturais.

Além disso, como se vê muito, principalmente nas cidades do interior brasileiro, é fundamental que as políticas culturais sejam direcionadas para apoiar as comunidades marginalizadas e excluídas, que muitas vezes têm dificuldade em acessar recursos e oportunidades para desenvolver suas iniciativas musicais e culturais em geral.

Sou suspeito para falar, mas as políticas culturais têm um papel essencial na valorização e fomento das iniciativas musicais que promovem inclusão e impacto na sociedade.

Potencial turístico do patrimônio musical

Seguindo minha linha de raciocínio, gostaria também de abordar o potencial turístico do patrimônio musical, reforçando a conexão entre música e turismo cultural, exemplificando eventos, festivais ou tradições musicais que atraem público e movimentam economias locais.

O patrimônio, por si só, é um recurso turístico valioso que pode atrair visitantes de todo o mundo e movimentar economias locais, mas o patrimônio musical, tem uma conexão, ainda mais forte com todo este contexto. A conexão entre música e turismo cultural é cada vez mais reconhecida como uma forma de promover o desenvolvimento sustentável e a preservação do patrimônio cultural.

Basta pesquisarmos os calendários culturais festivos, que oferecem diversão e lazer o ano inteiro, em várias partes do país. Existem muitos exemplos de eventos, festivais e tradições musicais que atraem público e movimentam economias locais.

É só seguirmos as estações do ano, que acharemos os festivais de verão, com programação intensa, diversificada como o carnaval e muito rica. Os festivais de inverno, que além de tudo, emanam dos ambientes acadêmicos, trazendo ainda mais informação, formação e oportunidades para os consumidores, sem falarmos nos festejos juninos, que se alastram em grandes e competitivas comemorações em todo o território nacional.

A música pode e deve ser utilizada como uma ferramenta para promover o turismo cultural e a preservação do patrimônio cultural. É sempre bom pensarmos em roteiros musicais, que são uma forma de promover a cultura e de preservar a memória cultural, como um todo. Esses roteiros permitem que os visitantes explorem a música e a cultura de uma região, visitando locais históricos e assistindo a apresentações musicais, com diversão farta, boa gastronomia e segurança garantida.

O patrimônio musical, é um recurso turístico valioso que pode atrair visitantes de todo o mundo, gerar divisas, empregos temporários, aquecer cadeias produtivas e tornar a conexão entre música e turismo cultural, como um elemento cada vez mais reconhecido como agente de promoção do desenvolvimento sustentável e a preservação dos ofícios e saberes culturais.

Experiência pessoal

E como assino esta coluna, quero unir minha vivência como cantor e compositor e julgo importante compartilhar reflexões pessoais sobre como a música popular e erudita podem dialogar na construção de identidades e sensibilizara públicos dos mais variados. Se mostrarmos coisas boas, o público retribui, com atenção, muito carinho e aplausos.

Em cada espetáculo que atuo, em cada cidade que passamos em turnê, tenho tido a oportunidade de explorar diferentes gêneros musicais, desde a música popular até a música erudita e é exatamente essa diversidade que me permite refletir sobre como a música pode ser uma ponte entre diferentes públicos e gerações.

A música popular, com sua linguagem acessível e sua capacidade de contar histórias, é uma forma poderosa de construir identidades e de expressar sentimentos e experiências. Isso fica nítido sempre que algumas pérolas da música popular brasileira são apresentadas. A identificação do público é imediata.

Já a música erudita, com sua complexidade e sua riqueza, é uma forma de explorar a profundidade da sensibilidade e da emoção humana e ajuda a criar uma conexão mais intensa com o público, que se interessa e acolhe quem está em cena.

No entanto, é exatamente na intersecção entre a música popular e a música erudita que podemos encontrar uma riqueza ainda maior. Podemos ousar e mesclar autores e composições de épocas e estilos diferentes, na expectativa de conquistarmos o público. A estratégia para o bom resultado é utilizarmos artifícios de amarração cênica, que consigam prender a atenção das plateias.

Quando combinamos a acessibilidade da música popular com a complexidade da música erudita, criamos uma linguagem musical que pode ser compartilhada por diferentes públicos e gerações e pelas experiencias que já vivi, isso é perfeitamente possível.

Assim, a música, em suas múltiplas formas e significados, transcende a mera expressão artística. Ela é um pilar da identidade cultural, uma força motriz de inclusão social e um catalisador de desenvolvimento local por meio do turismo cultural.

Reconhecer e valorizar seu papel como patrimônio imaterial é essencial para fomentar o respeito à diversidade e fortalecer os laços comunitários.

Nossa meta, com este tipo de conteúdo, é contribuirmos com a preservação da riqueza cultural do Brasil e garantirmos que sua força transformadora, consiga ultrapassar o tempo e impactar gerações futuras. `

Por isso, fica meu convite, junte-se a nós e seja também um agente de salvaguarda e da difusão das tradições musicais e culturais brasileiras.

Até a próxima.

