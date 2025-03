Embratur reabre escritório em Portugal e reforça presença do Brasil na Europa (Localizado na região central de Lisboa, o novo escritório da Embratur ficará dentro do edifício que já abriga a ApexBrasi (Foto: Getty Images))

Após seis anos do descontinuamento da atividade dos escritórios internacionais da Embratur, a Agência inaugura, nesta quarta-feira (12), um novo modelo de representação internacional. É o Visit Brasil Office, com a primeira unidade em Lisboa. A solenidade que marca o início dos trabalhos será realizada durante a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), uma das mais importantes feiras de turismo do mundo.

As atividades do Visit Brasil Office serão desenvolvidas em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). Com o escritório, a Embratur passa a ter uma base operacional na Europa, fundamental para fomentar negócios, aumentar a visibilidade da Marca Brasil e facilitar o contato direto com o trade turístico internacional. A unidade também servirá de apoio para estados e municípios, além das empresas de turismo do Brasil.

Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, a iniciativa representa um marco na atuação da Agência. “Com esse escritório, reforçamos nossa presença na Europa, garantindo uma atuação mais ostensiva da Embratur junto aos principais países emissores de turistas para o Brasil no continente. A escolha de Portugal para sediar o escritório não foi por acaso. Além da ligação histórica entre os dois países, Lisboa é uma das principais portas de saída de turistas europeus para o Brasil, graças à posição geográfica e grande conectividade aérea”, ressalta.

Parcerias

Localizado na região central de Lisboa, o novo escritório da Embratur ficará dentro do edifício que já abriga a ApexBrasil, na Rua Rosa Araújo, 43. “Queremos que esse espaço seja uma verdadeira casa do Brasil, e a ApexBrasil busca com ele apoiar a internacionalização das empresas brasileiras, estimular a atração de investimentos e promover o comércio com Portugal e países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E, para isso, precisamos estar juntos com as instituições brasileiras que atuam no exterior e ajudam na promoção da imagem do país, como é o caso da Embratur”, destaca o presidente da ApexBrasil Jorge Viana.

Além da Embratur, também possuem escritório no mesmo imóvel a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), o Sebrae e a Fundação Banco do Brasil. Na promoção do turismo, o escritório da Embratur contará com o apoio também do Ministério das Relações Exteriores. A cooperação internacional permitirá uma abordagem mais assertiva na captação de turistas e investimentos, fortalecendo a imagem do Brasil como um destino diverso, sustentável e altamente competitivo.

“O turismo é um setor com capacidade de gerar impacto socioeconômico em curto prazo, empregos decentes, valorização do patrimônio natural, cultural e histórico. Assim como intercâmbio de educação e cultura entre nações e povos do planeta. Por isso, consideramos a reabertura do escritório em Portugal como um passo significativo para impulsionar o turismo sustentável no Brasil. O escritório fortalecerá a presença do Brasil na Europa, atraindo mais turistas e investimentos, ao mesmo tempo em que promove práticas de turismo responsáveis”, afirmou o chefe do PNUD no Brasil, Claudio Providas.

Entre as principais funções do Visit Brasil Office, destacam-se estabelecer e fornecer relações com operadoras, agências de viagens, companhias aéreas e demais parceiros estratégicos; criar novas oportunidades de negócios e captar mais visitantes para o Brasil; desenvolver ações de promoção e cooperação voltadas à inovação e sustentabilidade; representar a Embratur em eventos e reuniões internacionais; e conduzir estudos de mercado para alinhar o turismo brasileiro às preferências do público europeu.

