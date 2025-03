FlixBus: megapromoção com até 80% de desconto em passagens em todo o Brasil (Cabo Frio/ RJ (Foto: Aguia_Harpia/ Flickr))

A FlixBus, empresa de tecnologia em transporte rodoviário, anuncia uma megapromoção de pós Carnaval, oferecendo descontos de até 80% em bilhetes de ônibus comercializados exclusivamente em seu site e aplicativo. As tarifas promocionais estarão disponíveis entre 10 e 16 de março.

Os embarques poderão ser realizados entre o início da promoção e o dia 10 de abril, proporcionando uma oportunidade para aqueles que desejam prolongar as comemorações do Carnaval ou aproveitar a baixa temporada para viajar. Com um amplo portfólio de lugares, os destinos comercializados pela FlixBus incluem as principais cidades brasileiras em diversas regiões do país, atendendo diferentes perfis de viajantes.

LEIA TAMBÉM: Final de carnaval combina com Semana Santa em um dos melhores resorts em Gramado

“Viajar de ônibus pelo Brasil é uma alternativa acessível, confortável e conveniente para

conhecer novos destinos, visitar amigos e familiares ou desfrutar de atrações culturais

e praias sem comprometer o orçamento. Com tarifas promocionais, facilidade de

compra e ônibus modernos, as viagens à venda na FlixBus garantem uma experiência

segura e econômica para os passageiros”, destaca Edson Lopes, CEO da FlixBus.

Para garantir os melhores preços, é essencial reservar com antecedência pelo site ou

aplicativo da FlixBus, disponível para iOS e Android, já que o número de assentos

promocionais é limitado. Não é necessário usar cupons de desconto, pois as tarifas são

aplicadas automaticamente durante a busca e compra. A aquisição dos bilhetes está

sujeita a taxas e impostos.

Megapromoção de pós carnaval

Período de reservas: de 10 a 16 de março de 2025

Período de viagem: de 10 de março a 10 de abril de 2025

Descontos: até 80%

As ofertas são válidas para compras realizadas no site ou no aplicativo da FlixBus.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo