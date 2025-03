Último desfile de Paolla Oliveira pela Grande Rio e o turismo: o que têm a ver? ( É comum falar que a maior festa do Brasil “para o país”, mas a realidade é outra: há muita movimentação. (Foto: Reprodução Instagram @paollaoliveirareal))

Durante sete carnavais, sendo cinco consecutivos, Paolla Oliveira esteve como rainha de bateria da Acadêmicos da Grande Rio. Em fevereiro de 2025, a atriz anunciou que esse seria seu último ano desfilando com a escola de samba, para poder se dedicar a projetos pessoais e profissionais. A saída de Paolla movimentou as redes sociais e também levou uma multidão a acompanhá-la na avenida, até quem não conseguiu se fazer presente na Marquês de Sapucaí deu um jeito: o viaduto próximo lotou para acompanhar esse momento tão especial para fãs da escola e da atriz.

O acontecimento é um reflexo do que é o carnaval na vida de muitos brasileiros: emoção, cultura e muita movimentação. É comum falar que a maior festa do Brasil “para o país”, mas a realidade é outra: há muita movimentação. O brasileiro se locomove para acompanhar sua rainha de bateria desfilar, ver sua escola de samba entrar na avenida, acompanhar o bloco na rua, ir atrás do trio elétrico do seu artista preferido e até mesmo tem os que se movimentam para fugir da folia.

Muitos se locomovem dentro da própria cidade, mas a maior festa do país também é responsável por uma das maiores movimentações de turistas pelo país. Mais de 6,6 milhões de pessoas viajaram pelo Brasil durante o feriado prolongado. Como é o caso de dona Maria de Fátima, que no auge dos seus 70 anos, viajou do Tocantins até o Rio de Janeiro – 2,4 mil quilômetros de ônibus – para realizar o sonho de ver a Portela, sua escola de samba do coração, desfilar.

O número de brasileiros viajando durante o carnaval de 2025 foi 9% maior do que o mesmo período de 2024. Foram vendidas mais de um milhão de passagens de ônibus, 30% a mais do que no ano passado, enquanto as companhias aéreas ofereceram mais de dois milhões de assentos em voos domésticos e internacionais. As cidades mais procuradas pelos viajantes foram Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Belo Horizonte.

Carnaval de recordes

O carnaval de 2025 foi repleto de recordes. De acordo com dados da Agência Brasil, o Rio de Janeiro recebeu turistas de 160 países, totalizando cerca de 8 milhões de viajantes passando pelo estado e rendendo uma movimentação de R$6,5 bilhões na economia carioca, dos quais R$5 bilhões apenas na capital. A ocupação na hotelaria atingiu níveis antes só alcançados durante as Olimpíadas de 2016, chegando a 98,62% na capital e a 87,74% no interior do estado.

O carnaval de Salvador teve seu recorde reconhecido pelo Guinness Book de “Maior Carnaval de Trio Elétrico do Mundo”. A Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur-BA) informou que o estado recebeu 3,5 milhões de foliões, sendo mais de 1,2 milhão de pessoas em Salvador, e com uma chegada de turistas internacionais 16% maior que em 2024. Foram implarados R$7 bilhões na economia do estado, com uma taxa de ocupação hoteleira chegando a 94%, com picos de 100% próximos aos circuitos de carnaval.

A Secretaria de Cultura de Recife apontou que durante os seis dias oficiais de carnaval na cidade, mais de 3,5 milhões de foliões percorreram o “maior carnaval em linha reta do mundo”. A ocupação hoteleira chegou a 97%, com permanência de mais de 5 dias. O reflexo na economia foi igualmente intenso, com uma movimentação de R$2,7 bilhões e geração de 58 mil empregos temporários. Ao todo, o carnaval pernambucano movimentou R$3,3 bilhões de reais, um aumento de 10% em relação ao ano anterior.

Minas Gerais também quebrou recordes durante esse carnaval. Dados da Agência Minas apontam que o estado recebeu 13,2 milhões de foliões, sendo 6 milhões em Belo Horizonte. Estima-se que tenha movimentado R$5,3 bilhões na economia mineira. A taxa hoteleira chegou a 87,5%, com pico de 90,2% no domingo, chegando a um número 16% maior que o de 2024.

O carnaval vai além da festa. Além do impacto cultural gigantesco, é extremamente importante para a economia e para o turismo no país. Durante o carnaval, diversos trabalhadores veem a oportunidade de uma renda extra, impulsionando a economia criativa. Além do setor de transportes e hotelaria, os setores de vestuário, alimentação, adereços, bebidas e entretenimento são muito procurados durante o feriado.

O carnaval proporciona a oportunidade de alavancar os negócios desde grandes empreendedores e redes de comércio até pequenos comerciantes, ambulantes e autônomos. É muito mais que folia, é geração de emprego, renda e retorno para o país.

