Cerrado brasileiro: experiências em conexão com a natureza (Aproveite a biodiversidade única do cerrado (Foto: Divulgação))

O Cerrado brasileiro, conhecido como a “savana brasileira”, é o segundo maior bioma do país, cobrindo cerca de 25% do território nacional. Em meio a essa imensidão, a Pousada Trijunção oferece um roteiro exclusivo para quem deseja vivenciar o bioma de forma autêntica e imersiva. Durante três dias, os turistas têm a oportunidade de explorar a biodiversidade única da região, conectar-se com a natureza e descobrir a cultura local em experiências cuidadosamente planejadas. Um fim de semana inesquecível em um dos ecossistemas mais fascinantes do Brasil.

Dia 1: Travessia da Sussuarana e Parque Grande Sertão Veredas

Trilha Sussuarana (Foto: Divulgação)

Comece o dia no Parque Nacional Grande Sertão Veredas, uma das áreas protegidas mais emblemáticas do Brasil. Criado em 1989, o lugar homenageia a famosa obra literária de Guimarães Rosa, recriando em suas paisagens a atmosfera descrita pelo escritor. Com vegetação típica e cenários que mesclam veredas e chapadas, o local proporciona uma conexão autêntica com a essência do Cerrado, revelando sua riqueza natural e cultural.

À tarde, embarque na Travessia de Sussuarana, uma verdadeira expedição pelo coração do Cerrado. Acompanhado por um guia especializado, o percurso de 4,9 km conduz os turistas aos pés de um imponente paredão vermelho, revelando a transição entre as bacias hidrográficas do Formoso (São Francisco) e do Corrente (Amazonas). Além das paisagens impressionantes e da biodiversidade exuberante, a caminhada proporciona um contato profundo com a flora local, estimulando os sentidos e tornando cada passo uma experiência única de descoberta e contemplação.

Dia 2: Projeto Onçafari, Safári noturno e Lagoa das Araras

Onçafari (Foto: Divulgação)

No segundo dia, prepare-se para um dos momentos mais marcantes da viagem: a chance de avistar o lobo-guará em seu habitat natural. Essa experiência acontece graças à parceria entre a Pousada Trijunção e o Projeto Onçafari, que há anos se dedica ao estudo e monitoramento dessa espécie emblemática do Cerrado, permitindo uma aproximação respeitosa e autêntica com o animal. Antes do amanhecer ou ao entardecer, momentos em que o lobo está mais ativo, os turistas partem em veículos abertos, acompanhados por guias especializados, percorrendo a paisagem singular do Cerrado enquanto aprendem sobre seus hábitos, ecologia e os desafios de sua conservação. Quando o encontro acontece, o silêncio toma conta: elegante e imponente, o lobo surge entre a vegetação, proporcionando um instante raro e inesquecível de conexão com a natureza selvagem.

De noite, descubra as belezas do Safári Noturno, uma experiência exclusiva que proporciona uma imersão na vida selvagem. Durante o passeio de aproximadamente 2 a 3 horas, realizado em veículos de safári, os visitantes têm a oportunidade de observar de perto espécies de hábitos noturnos em seu habitat natural. O trajeto segue em direção à Lagoa das Araras, um cenário deslumbrante onde os visitantes podem observar o céu estrelado refletido na água. Entre as espécies emblemáticas que podem ser avistadas estão aves como a suindara e mamíferos como o veado-campeiro, além de outras surpresas da fauna local. A escuridão do Cerrado, iluminada apenas pelas lanternas dos guias especializados, cria um ambiente misterioso e envolvente, tornando esse safári noturno uma vivência inesquecível.

Dia 3: Observação de aves e jantar Fogo de Chão

Cozinha de Fora (Foto: Divulgação)

Depois de uma programação intensa, separe um tempo para a observação de aves. Com mais de 250 espécies catalogadas, a Pousada Trijunção oferece experiências de birdwatching, guiados por biólogos especialistas, que começam no mirante da pousada ao nascer do sol, proporcionando uma visão única das aves locais, incluindo gaviões, pica-paus e araras.

Reserve a tarde para descansar e desfrutar das paisagens do Cerrado. Para encerrar o dia de maneira especial, participe de um jantar autêntico e imersivo, que resgata os sabores tradicionais do interior do Brasil. Realizado ao ar livre, sob um céu estrelado, o preparo segue o clássico Fogo de Chão, onde cortes selecionados de carne são assados lentamente sobre brasas, realçando os aromas e sabores característicos da culinária rústica brasileira. A refeição é acompanhada por pratos típicos, como pães caseiros, legumes assados e mandioca cozida, proporcionando um verdadeiro banquete regional.

Onde ficar?

No encontro mágico entre Minas Gerais, Goiás e Bahia, a Pousada Trijunção emerge como um santuário na vastidão do Cerrado. Com apenas sete suítes e uma villa, o lugar oferece uma estada acolhedora e uma imersão nos segredos deste bioma, um dos mais ricos do Brasil.

Emoldurada pela natureza, a pousada respira em sintonia com Cerrado. Suas acomodações, com arquitetura integrada à paisagem, convidam a descansar em amplas varandas, ouvindo o canto dos pássaros e o barulho do vento nas árvores. Nas redes preguiçosas, o tempo desacelera e os dias ensolarados pedem um mergulho na piscina climatizada, no ofurô, ou uma sessão de relaxamento na sauna ou sala de massagem.

Inaugurada em 2018, a pousada está ancorada na Fazenda Trijunção, fundada em 1995, que mantém 90% de seus 33 mil hectares preservados, integrando-se ao Parque Nacional Grande Sertão Veredas. Cada uma das sete suítes e a villa contam sua própria história na decoração rústica e elegante. São espaços amplos e silenciosos, onde a simplicidade dialoga com o máximo conforto. Lençóis de algodão, roupa de banho Trousseau e amenities exclusivas esperam pelos hóspedes, proporcionando uma estadia inesquecível.

