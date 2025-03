Hotelaria brasileira mais uma vez se destacou na BTL Lisboa 2025 (Foto: Embratur)

A BTL – Better Tourism Lisbon Travel Market, novo nome da Bolsa de Turismo de Lisboa, retornou aos pavilhões da FIL – Feira Internacional de Lisboa, entre 12 e 16 de março. Este evento anual representa um dos principais espaços de interação do setor, congregando profissionais, operadores e agentes de turismo, além de atrair milhares de visitantes. Até o último domingo circularam pela BTL 2025 mais de 80 mil pessoas na maior edição realizada até hoje. Entre eles um extenso número de representantes do turismo brasileiro com representações e stands e vários Estados. Como não poderia deixar de ser a hotelaria atuou fortemente no intuito de divulgar seus empreendimentos de destaque no Brasil. Com as notícias recentes que destinos consagrados europeus desejam reduzir o fluxo de turistas de massa abre-se uma oportunidade para destinos emergentes.

A hotelaria brasileira na BTL Lisboa 2025

A Hotelaria brasileira mais uma vez teve presença destacada através de 25 destinos turísticos representados, o que reflete o crescente interesse dos europeus no Brasil tanto para férias como negócios e eventos. Celebrando 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Portugal, a feira deste ano teve um caráter ainda mais simbólico. Minas Gerais que possui uma rica herança cultural portuguesa, o que a torna um destino convidativo para os turistas lusitanos foi um dos principais destaques. “A BTL é uma oportunidade única para apresentarmos anualmente nossas belezas naturais e as cidades históricas, reconhecidas como Patrimônio Mundial da UNESCO“, destacou Leônidas Oliveira (Secretário de Estado MG Cultura e Turismo).

Esta titulação representa uma responsabilidade em manter um turismo sustentável e responsável. Além das cidades históricas Minas detém um inventário de atrativos naturais inigualável, uma gastronomia criativa e um povo hospitaleiro, pronto para receber os visitantes. A BTL é considerada fundamental para o crescimento do turismo em Minas, especialmente em um contexto em que muitas de suas riquezas ainda serem pouco conhecidas no cenário internacional.

A estratégia de promoção do Brasil na Europa começou em 2023 e foi intensificada este ano. Incluiu visitas de operadores portugueses ao Estados brasileiros e uma campanha de mídia em locais estratégicos de Portugal. Com um stand de 70 m2 na BTL, Minas Gerais buscou atrair mais uma vez a atenção de agentes de viagens e operadores dos mercados geradores de demanda. “Estamos aqui para fazer negócios, criar novas conexões e demonstrar que nossas variadas opções de turismo que vão muito além das montanhas, oferecendo além de aventura também muita cultura”, afirmou Leônidas Oliveira.

Conectividade aérea é de vital importância

Na feira foi ressaltada também a importância da conectividade aérea como um fator vital para atrair turistas. Minas trabalha para aumentar as frequências aéreas entre os principais polos emissores e Belo Horizonte, facilitando o acesso para aqueles que querem explorar suas belezas naturais e culturais. O secretário acredita que Minas Gerais tem tudo para agradar o turista português. “Temos uma gastronomia e atrativos culturais excelentes, além disso, nosso interior oferece incontáveis opções de ecoturismo e aventuras em paisagens únicas”, concluiu.

Vila Galé – 1º resort de bandeira internacional em Ouro Preto

Através da BTL, Minas Gerais pretende se destacar no mapa turístico internacional, mostrando que é um destino completo e acessível. A presença no evento é o primeiro passo de muitos na jornada de tornar Minas uma escolha frequente entre os turistas portugueses.

A propósito disso foi marcante a interação dos representantes do turismo mineiro com a rede de hotéis Vila Galé que está prestes a inaugurar seu primeiro empreendimento em Minas Gerais e também primeiro resort de bandeira internacional em Ouro Preto – destino mais conhecido do Estado mundialmente. O novo empreendimento fortalece a vocação turística do estado.

O Vila Galé Collection Ouro Preto situado em área de preservação de 277 hectares terá 90 apartamentos na abertura e atingirá 312 unidades habitacionais na conclusão final do projeto se transformando em um marco para o turismo de Minas Gerais. Trará um conceito que valorizará a história, a cultura e a hospitalidade mineiras.

“Em uma das cidades mais emblemáticas do Brasil, este hotel se integrará perfeitamente ao patrimônio e proporcionará uma experiência autêntica e única. Com sua infraestrutura de alto padrão e localização privilegiada, a chegada da Rede Vila Galé fortalecerá a vocação turística de Minas, convidando viajantes do Brasil e do mundo a viverem a essência da nossa história e tradição”, afirmou ainda o Secretário de Estado Leônidas Oliveira.

O empreendimento do grupo português ocupará um prédio histórico de Ouro Preto (MG) que abrigou o Primeiro Regimento de Cavalaria de Portugal no Brasil e o Colégio Salesiano Dom Bosco. Nos últimos dias alguns mutirões de empregos no próprio local buscaram preencher as 150 vagas de trabalho existentes para a primeira fase cuja inauguração está prevista para 24 maio próximo. O complexo terá capacidade para oferecer serviços em variados segmentos do turismo, destaca o fundador e presidente da rede Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida. “O clima de Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto, nos deu confiança para investir na produção de vinhos e azeites, seguindo o modelo bem-sucedido de Portugal”, afirma Almeida.

A presença do Grupo Wish na 35ª BTL

O Grupo Wish também esteve presente na 35ª edição BTL, A participação do Grupo Wish na feira visou fortalecer o relacionamento com operadores e agentes de turismo, intensificando as parcerias para expandir a presença da rede no mercado europeu. “A BTL é uma das principais feiras de turismo da Europa e, para nós do Grupo Wish, este mercado tem se tornado cada vez mais importante. Uma grande oportunidade para fortalecermos relacionamento com operadores e agentes de turismo e criar parcerias. Nossos destinos têm grande potencial e são muito procurados no mercado europeu. Com voos diretos para RJ, Natal, Recife, Porto Alegre, Salvador e Belo Horizonte, onde o Grupo Wish está presente. O volume de hóspedes europeus está cada vez maior e estamos prontos, com produtos de excelente qualidade e padrão, para receber este público”, revela, Fernanda Oliveira, diretora de vendas do Grupo Wish.

Juliana Nogueira, gerente de vendas e lazer do Grupo Wish, também destaca a relevância dos parceiros locais na promoção da marca, “Os agentes e operadores fazem total diferença para fortalecermos nossa marca em Portugal, por isso é tão importante estarmos aqui e capacitarmos estes parceiros para venderem nossos hotéis e destinos”. Em 2024, o volume de hóspedes internacionais cresceu cerca de 15% nos hotéis e resorts da rede pois seus produtos atendem o que seus hóspedes procuram em termos de instalações, serviços, gastronomia e exclusividade.

Outros espaços da BTL 2025

Outros focos importantes da BTL 2025 incluíram a BTL Emprego, que apresentou oportunidades de carreira no setor de turismo, a BTL Wellness, que se dedicou ao turismo de saúde e bem-estar, o espaço BTL LGBTI+, que promoveu a inclusão e diversidade, e a BTL Wedding, que surgiu da necessidade identificada pela BTL em acompanhar as tendências do mercado e responder a uma procura crescente no setor dos casamentos. O “Passaporte BTL” voltou, desafiando os visitantes a conhecerem melhor os destinos internacionais que estiveram presentes na feira onde competiram por prêmios que incluíram viagens, vouchers, estadas em hotéis e ingressos para eventos. Durante os cinco dias de evento, hoteleiros, profissionais do setor e o público em geral tiveram a oportunidade de explorar novas estratégias, firmar parcerias e descobrir novos destinos, reforçando a imagem do Brasil no cenário turístico global.

“Tudo aponta ser a hora e a vez da nossa Hotelaria. Ela precisa se preparar adequadamente para atender a crescente demanda do turismo global. Temos grandes desafios à serem superados na formação de pessoas, no aprimoramento e simplificação do regramento da atividade e gerar maiores incentivos a quem empreende e investe recursos em seus equipamentos ”.

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)