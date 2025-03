Natureza e literatura se encontram em Paraty (Cercada por ilhas, praias e o Saco do Mamanguá, oferece experiências ligadas ao ecoturismo e à cultura caiçara. (Foto: Divulgação))

Localizada no sul do Rio de Janeiro, Paraty é cercada de história. A cidade surgiu no século XVII e se consolidou como um dos principais portos do Brasil Colônia. Tornou-se rota fundamental para o trasporte de riquezas extraídas de Minas Gerais durante o ciclo do ouro e, mais tarde, incorporou a economia local o cultivo de cana de açúcar e a produção de aguardente. Com ruas de pedra, casarões coloniais e igrejas erguidas por irmandades religiosas, sua estrutura urbana remete às influências portuguesas.

A cidade está situada em uma baía com 65 ilhas e mais de 300 praias, o que impulsionou o turismo náutico. Passeios de escuna, mergulho e remo em stand-up paddle revelam paisagens preservadas. No interior, trilhas levam a cachoeiras e alambiques tradicionais.

O Saco do Mamanguá, único fiorde tropical do Brasil, atrai visitantes em busca de vivências ao ar livre e gastronomia baseada na cultura caiçara. O tombamento como Patrimônio Histórico Nacional preservou a arquitetura e as manifestações culturais da região. O centro histórico, com ruas que se alagam em marés altas, conserva o planejamento original.

O lugar turístico também se consolidou como um dos principais pólos literários do Brasil. Desde 2003, a cidade sedia a Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), evento que atrai escritores, leitores e entusiastas da literatura de diversas partes do mundo. A Flip promove debates, lançamentos de obras e atividades culturais, inserindo a literatura no cotidiano da cidade e fortalecendo seu papel como espaço de encontro entre tradição e inovação.

Pousada Literária: refúgio intimista e um espaço para os amantes da literatura

Entre a história e a literatura, a Pousada Literária se destaca por oferecer uma experiência que se conecta com a identidade de Paraty. Situada no centro histórico, o lugar proporciona aos hóspedes uma experiência imersiva no mundo literário, com acesso a livros, autores e eventos culturais. Durante a FLIP 2025, que acontecerá de 30 de julho a 03 de agosto, a Literária se transforma em um vibrante centro de intercâmbio cultural, oferecendo uma programação repleta de eventos, lançamentos de livros, encontros com autores e debates literários.

Pousada Literária (Foto: Divulgação)

A Literária também se insere nas vivências únicas que Paraty oferece. Para quem deseja conhecer o mar de perto, a escuna Maria Panela proporciona um passeio inesquecível pelas águas calmas da região, passando por cenários paradisíacos até o Saco do Mamanguá, onde a experiência se completa com a autêntica culinária regional. O Restaurante Quintal das Letras, vinculado à pousada, se destaca pela valorização de ingredientes locais. Já a Livraria das Marés, por sua vez, convida os visitantes a se aprofundar no universo literário que caracteriza Paraty, reforçando a identidade da cidade como referência cultural.

A apenas 20 minutos do centro histórico, a Fazenda Bananal oferece trilhas botânicas e vivências ligadas à sustentabilidade e produção de alimentos orgânicos, fortalecendo a relação entre meio ambiente e cultura. Essa conexão amplia a experiência dos hóspedes da Pousada Literária, um contato autêntico com a história, a gastronomia e as tradições de Paraty.

