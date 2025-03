St. Barth se destaca com turismo de luxo no Caribe - (crédito: Guirec Pouliquen)

St. Barth se destaca com turismo de luxo no Caribe (St Barths, a joia reluzente do Caribe que encanta viajantes do mundo todo. (Foto: Divulgação))

Saint-Barthélemy ou simplesmente St. Barth tem se tornado uma joia reluzente do Caribe, encantando viajantes do mundo todo com a mistura do azul do mar com o dourado das areias e a coexistência do luxo e da natureza em perfeita harmonia. Entre hotéis sofisticados, gastronomia refinada e um cenário de beleza incomparável, a ilha é um convite ao requinte, à exclusividade e à serenidade, e os números não mentem: os dados mais recentes do Tourism Observatory 2023-2024 revelam um turismo próspero e em constante evolução.

Turismo de alto padrão e crescimento sustentável

Em 2023, o Aeroporto Rémy de Haenen recebeu 203.754 passageiros, mantendo um volume 10,5% acima do período pré-pandemia de 2019. Apesar de um leve recuo de 6,9% em relação a 2022, o fluxo aéreo se manteve estável e concentrado na alta temporada (novembro a abril). O Porto de Gustavia também registrou um aumento expressivo, com 347.572 passageiros em 2023, um crescimento de 23% sobre o ano anterior.

O segmento de cruzeiros, muito afetado pela pandemia, mostrou uma recuperação surpreendente, atingindo 80.532 passageiros em 2023-2024, um salto de 96,9% em relação a 2022.

Hotelaria de luxo e exclusividade

Com uma oferta de 26 estabelecimentos e 536 quartos, St Barth mantém sofisticação e exclusividade. A taxa média de ocupação na temporada 2023-2024 foi de 64,6%, com pico de 77,1% em março de 2024, evidenciando a alta temporada. Os hotéis boutique e vilas de aluguel, que representam 45,3% das hospedagens e continuam sendo as opções preferidas dos visitantes.

O mercado de hospedagem também reflete a clientela predominantemente norte-americana, que responde por 59% dos visitantes. Destes, a maioria vem da região de Nova York, Flórida e Califórnia. Os turistas franceses representam 15,2%, enquanto os europeus (excluindo a França) correspondem a 12,6%. O Brasil segue como um mercado estável, com 5,9% dos visitantes.

St. Barth (Foto: Divulgação)

Impacto econômico e tendências

O turismo continua sendo o principal motor da economia de St Barth. Em 2023, a ilha arrecadou €15,87 milhões com taxas turísticas, um montante significativo para uma localidade de nicho. O mercado de luxo também segue aquecido, com €75 milhões em importações de produtos premium, incluindo perfumes, joias e moda de grifes renomadas.

O crescimento do turismo de bem-estar também se destaca. Hotéis como o Le Barthélemy e Cheval Blanc investem cada vez mais em experiências personalizadas, como retiros de ioga, spas exclusivos e gastronomia orgânica.

Sustentabilidade como prioridade

St Barth tem adotado diversas iniciativas para preservar seu ecossistema e promover um turismo mais sustentável. Muitos hotéis já operam com energia solar, reduzem o uso de plásticos descartáveis e implementam programas de reciclagem e compostagem. Além disso, a conservação marinha tem ganhado força, com esforços voltados para a proteção dos recifes de corais e da biodiversidade local.

Projetos ambientais, como a restauração de manguezais e a proteção da vida marinha, também fazem parte das iniciativas da ilha para garantir a harmonia entre o turismo e a natureza. Além disso, restaurantes e hotéis priorizam ingredientes locais e práticas agrícolas sustentáveis, reduzindo a pegada de carbono do setor gastronômico.

(Foto: Divulgação)

Um futuro promissor

Com uma oferta turística cada vez mais refinada e um mercado fiel, St Barth segue como um destino desejado por viajantes de elite. A expansão da temporada turística para os meses de maio e julho já apresenta sinais de crescimento, mostrando que a ilha está preparada para continuar sendo um refúgio de luxo no Caribe em 2025.

Para quem busca sofisticação, paisagens deslumbrantes e experiências exclusivas, St Barth continua inigualável.

