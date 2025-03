Roteiros inspirados no Papa Francisco impulsionam turismo religioso

Pope Francis waves to the faithful as he arrives for his weekly general audience in St. Peter..s Square, Vatican, December 4, 2024. - (crédito: Shutterstock)

As últimas notícias sobre a saúde do Papa Francisco impulsionaram a busca por experiências turísticas relacionadas à sua vida e obra. Desde roteiros temáticos pelos principais locais de Buenos Aires, onde nasceu e passou sua infância, até visitas guiadas pelo Vaticano, sede e atual residência do Papa, cada vez mais viajantes desejam seguir os passos do primeiro Papa latino-americano e líder máximo da Igreja Católica.

“O crescimento do turismo religioso impulsionado pelo Papa Francisco mostra que seu legado continua vivo e inspira pessoas em todo o mundo. As viagens temáticas estão em ascensão, e as experiências centradas na figura do Santo Padre combinam história, espiritualidade e compromisso social, gerando um impacto profundo nos viajantes”, afirma Alexandre Oliveira, Country Manager da Civitatis Brasil.

“Nos últimos meses, a demanda pelo tour do Papa Francisco por Buenos Aires, disponível em nossa plataforma, aumentou mais de 30%. Também observamos um crescimento significativo nas reservas de todas as experiências relacionadas ao Vaticano e seus arredores, o que demonstra que sua influência vai além da esfera religiosa, tornando-se um motivo de viagem tanto para fiéis quanto para aqueles que valorizam sua trajetória e ensinamentos”, acrescenta Alexandre.

Entre os roteiros relacionados ao Sumo Pontífice mais buscados pelos viajantes na plataforma da Civitatis, os destaques são:

Tour do Papa Francisco em Buenos Aires, Argentina

O tour do Papa Francisco por Buenos Aires tem conquistado cada vez mais adeptos. Essa experiência, oferecida pela Civitatis, permite seguir os passos de Jorge Bergoglio antes de se tornar o primeiro Papa latino-americano, acompanhado por um guia especializado em sua vida e obra.

O percurso começa no bairro de Flores, onde o Papa nasceu e passou seus primeiros anos com seus pais e quatro irmãos. O roteiro inclui visitas a locais onde recebeu seus primeiros sacramentos e fortaleceu sua vocação religiosa, lugares que frequentava na juventude, além do Clube Atlético San Lorenzo de Almagro, onde surgiu sua paixão pelo futebol.

Os viajantes também podem conhecer a Igreja de São Francisco de Assis, onde Bergoglio teve seu primeiro contato com a ordem franciscana e se inspirou para escolher seu nome papal. Outros destaques são a Basílica São José de Flores, onde ele decidiu consagrar sua vida a Deus aos 17 anos, e a Catedral Metropolitana de Buenos Aires, onde milhares de argentinos aguardaram o resultado do conclave que o elegeu sucessor do Papa Bento XVI.

Visita guiada pelo Vaticano e Capela Sistina, na Itália

O Vaticano, sede da Igreja Católica e residência do Papa Francisco desde 2013, é um dos destinos religiosos mais procurados do momento. Entre os tours mais populares estão as visitas guiadas à Basílica de São Pedro, aos Museus Vaticanos e à Capela Sistina.

Esses roteiros oferecem acesso preferencial aos museus que abrigam as maiores coleções de arte da Igreja Católica, incluindo esculturas, pinturas e obras de diferentes períodos. Durante a experiência, os visitantes percorrem a Praça e a Basílica de São Pedro, contemplam os famosos afrescos de Michelangelo na Capela Sistina, e visitam galerias icônicas, como a Galeria dos Mapas, a Galeria dos Candelabros e a Galeria dos Tapetes, além do Pátio da Pinha e das Salas de Rafael e dos Apartamentos Borgia.

Este ano, devido ao Jubileu, os visitantes também têm a oportunidade de atravessar a Porta Santa, um dos momentos mais simbólicos da experiência.

Audiência com o papa Francisco, no Vaticano

Uma das experiências mais emocionantes para os viajantes, especialmente para os fiéis católicos, é a Audiência com o Papa Francisco. Nesses encontros, os participantes podem ver e ouvir o Papa na Praça de São Pedro, acompanhados por um guia especializado que explica a importância histórica da Santa Sé, seus principais papas e os aspectos mais relevantes da Basílica e da Praça de São Pedro.

Vale destacar que as audiências públicas com o Papa são gratuitas, mas é possível contratar um serviço que inclui visita guiada, assistência, reserva de ingresso e transporte.

Visita à Basílica que inspirou o nome do Papa em Assis, Itália

O Papa escolheu o nome Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, o santo da pobreza e da humildade. Na cidade medieval de Assis, os viajantes podem visitar a Basílica de São Francisco de Assis, onde estão os restos mortais do santo e que há séculos é um importante ponto de peregrinação.

Além disso, é possível explorar o Caminho Franciscano, um roteiro que percorre as paisagens e mosteiros ligados à espiritualidade franciscana, proporcionando uma imersão única na vida e no legado do santo que inspirou o atual pontífice.

