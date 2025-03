O que motiva o brasileiro a viajar? (Foto: freepik)

A maioria dos brasileiros ama viajar. Para muitos, o ato é mais do que uma pausa na rotina – é uma forma de relaxar, recarregar as energias e viver novas experiências. Há quem pense que férias sem poder fazer as malas e partir para outro destino, não é férias de verdade! Mas quais os motivos que levam o brasileiro a viajar?

De acordo com uma pesquisa realizada pela FlixBus, empresa de tecnologia em transporte rodoviário, com 1.600 pessoas, há três principais motivos que levam os brasileiros a viajar: 78% dos viajantes buscam praias; enquanto 58% priorizam momentos de bem-estar; e 41% optam por locais com passeios na natureza.

Com um cotidiano cada vez mais acelerado, se desconectar do estresse diário é essencial

para manter a saúde física e mental, e viajar é uma ótima opção para quem quer descansar.

Por isso, a busca por destinos cercados por natureza, praias e com diversas opções de lazer

tem crescido entre os brasileiros, como em Maceió, Fortaleza, Rio de Janeiro, Goiânia e

Curitiba.

É nessa tendência que o ônibus tem se tornado o principal vetor entre a realização de

sonhos e à promoção de saúde e bem-estar da população. “Viajar não é apenas mudar de

lugar, mas mudar de ritmo. Com as passagens aéreas muito caras, o ônibus se tornou uma

possibilidade real e acessível, permitindo que as pessoas aproveitem esse tempo para

relaxar, curtir o trajeto e chegar ao destino”, destaca Edson Lopes, CEO da FlixBus no Brasil.

“A economia na viagem de ônibus, inclusive, aumenta as possibilidades de aproveitar

ainda mais o destino”, emenda Lopes.

Já é comprovado que viajar é um poderoso aliado do estresse, melhora o humor, uma vez

que a experiência é prazerosa e emocionante, desde o planejamento. O levantamento da

FlixBus reforça essa tendência: a escolha do destino está diretamente ligada ao desejo de

fugir do estresse do dia a dia. “Seja contemplando o mar, praticando atividades ao ar livre

ou investindo no autocuidado, os brasileiros encontram no turismo uma forma de cuidar

da mente e do corpo”, destaca Lopes.

A FlixBus comercializa viagens em rotas que conectam centros urbanos a estes destinos de uma forma mais amigável ao bolso do brasileiro, facilitando o acesso a essas experiências. “Nosso compromisso é conectar pessoas a momentos que fazem a diferença. Viajar de ônibus torna essa experiência mais acessível, confortável e prática para quem quer aproveitar cada instante”, conclui Lopes.

