34ª Exposição Herdeiros da Raça acontece em Belo Horizonte em abril (A Herdeiros da Raça é considerada a maior prova de Mangalarga Marchador da Grande Belo Horizonte e se consolidou como um dos momentos mais aguardados pelos apaixonados pela raça. (Foto: Divulgação))

A tradicional Exposição Herdeiros da Raça chega à sua 34ª edição, trazendo o melhor da raça Mangalarga Marchador para Belo Horizonte. O evento, que acontecerá entre os dias 2 e 6 de abril, será realizado no Parque de Exposições Bolivar de Andrade, popularmente conhecido como Parque da Gameleira. Com quase 100 anos de história, o Parque é um símbolo da cultura mineira, sediando eventos agropecuários, leilões e provas que exaltam a tradição rural do estado.

LEIA TAMBÉM: O que motiva o brasileiro a viajar?

A Herdeiros da Raça é considerada a maior prova de Mangalarga Marchador da Grande Belo Horizonte e se consolidou como um dos momentos mais aguardados pelos apaixonados pela raça. Reunindo grandes haras de Minas Gerais, o evento promete proporcionar uma experiência única, repleta de emoção, tradição e a mais alta qualidade na performance dos animais. Organizada pelo Núcleo Mangalarga Marchador da Grande BH, a exposição é reconhecida nacionalmente e se tornou uma importante porta de entrada para os cavalos que almejam competir na Nacional.

Além das competições, o evento oferece uma programação completa para toda a família, organizada pelo Grupo Chalezinho e naSala. O público poderá aproveitar a estrutura montada com diversas opções de lazer e restaurantes, como o Bolão, que carrega história e tradição na culinária mineira, e Boca do Forno, conhecida por seus quitutes com sabores autênticos. Completam as opções gastronômicas o Restaurante do Porto, 3 Reis, Augustin, Afrânio e outros.

LEIA TAMBÉM: Roteiros inspirados no Papa Francisco impulsionam turismo religioso

Além disso, o evento contará com exposições temáticas e o Palco Liberdade, animando o público com apresentações e atrações culturais. Para os apreciadores de um bom chopp, a choperia do evento será o ponto de encontro ideal para reunir amigos e familiares em um ambiente descontraído.

A entrada é gratuita nos dias 2,3 e 6 de abril mediante a retirada de ingressos no Sympla. Nos dias 4 e 5 o ingresso tem o valor simbólico de R$10,00.

Mais informações em: @nucleommgbh

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo