Expo Turismo Paraná conecta trade turístico em Curitiba na próxima semana (O evento apresenta uma programação diversificada e é direcionado exclusivamente aos profissionais do setor de turismo. (Foto: Osvaldo Vanguarda))

Nos dias 27 e 28 de março, Curitiba será tomada por profissionais do trade turístico. São agentes de viagens, operadores de turismo, representantes de companhias aéreas, hoteleiros, destinos regionais, nacionais e internacionais, profissionais de seguros de viagens, cias marítimas, transportadoras, e muitos outros segmentos que realizam viagens de lazer e corporativas. A vinda desses profissionais ocorre pela Expo Turismo Paraná, evento anual organizado e promovido pela Associação Brasileira de Viagens do Paraná (ABAV-PR), que marca em 2025 a sua 29ª edição.

‘’O nosso evento tem como objetivo aproximar os agentes de viagens, conectar parceiros estratégicos e assertivos, visando transformar o turismo no Brasil de forma positiva e enriquecedora, fortalecendo o turismo paranaense e abrangendo todo o setor”, conta o presidente da ABAV-PR, João Alceu Rigon Filho.

O evento apresenta uma programação diversificada e é direcionado exclusivamente aos profissionais do setor de turismo. Os participantes terão acesso a uma feira de exposições que abrange todos os segmentos turísticos. Entre os expositores internacionais, destacam-se a Maral Tours, proveniente de Israel, e Iguaçu Turismo da Argentina. Curitiba também receberá representantes de turismo de diversos estados, reforçando a ideia de que, juntos, é possível promover ainda mais o turismo no país. Entre os estados presentes, estão Bahia, Espírito Santo, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Luís do Maranhão e Ceará.

Os destinos paranaenses estarão representados por Pinhais, São José dos Pinhais, Prudentópolis, Castro, Jaguariaíva, Paranaguá, Curitiba e outras regiões do estado. Além disso, o Paraná terá um espaço exclusivo para promover as suas diversas regiões, marcando a 19ª edição desta mostra.

No total, estarão presentes operadoras de turismo, estabelecimentos hoteleiros, transportadoras, seguradoras de viagens, consolidadoras, corretora de câmbio, operadoras e prestadoras de serviços para o setor de turismo. O evento contará, ainda, com uma série de palestras voltadas para a gestão e o desenvolvimento profissional dos agentes de viagens. As companhias aéreas Delta Airlines, Azul e Latam também estarão presentes.

Expo Turismo Paraná (Foto: Luis Batista)

Além disso, a Setu do Paraná marcará presença no evento, o Estado anfitrião, por sua vez, contará com uma área exclusiva dedicada à divulgação das diversas regiões do Paraná. Essa mostra chega à sua 19ª edição, trazendo uma contribuição significativa ao evento, com o apoio a iniciativas voltadas para o fortalecimento do setor de turismo no estado. A rodada de negócios do Sebrae também será realizada, criando um ambiente propício para networking e parcerias entre os profissionais do setor. A Abrajet do Paraná, em parceria com a mídia partner, estará presente, ampliando as oportunidades de divulgação e visibilidade para participantes e expositores.

O evento terá uma atração exclusiva para destacar a rica gastronomia do Estado. No estande da Secretaria Estadual do Turismo (Setu), será montada a Arena Show Gastronômica, onde os visitantes poderão vivenciar uma experiência única com a degustação de pratos típicos da região. Esta iniciativa é uma parceria entre a Setu e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

O espaço contará com a presença de chefs renomados, como Douglas Pulperiando, Patrícia Assis, Fernando Fernandes e Rafael Galli, entre outros, que irão preparar pratos tradicionais do Paraná, incluindo entrevero de pinhão, camarões, barreado, ostras, carne de onça, pururuca com geleia de laranja, porco no rolete, pachola e pierogi de Prudentópolis. A Prefeitura de Curitiba autorizou a entrada nos pontos turísticos para quem estiver com o crachá do evento na quarta, dia 26, e na quinta e sexta-feira do evento. Os locais incluem o MON, a Torre Panorâmica e a Ópera de Arame.

A Expo Turismo Paraná ganha ainda mais relevância ao ser realizada em um estado que tem mostrado um crescimento significativo no setor turístico. Em 2024, o Paraná registrou um aumento de 13% na chegada de turistas internacionais, superando a média nacional. O estado recebeu cerca de 894.536 turistas internacionais e, em janeiro de 2025, contabilizou um aumento de 25% no fluxo de visitantes estrangeiros. Além disso, o Paraná é responsável por 6,39% das empresas de turismo no Brasil, com um número expressivo de 159.525 empresas no setor. Esses dados destacam o potencial do estado como um hub turístico, tornando a Expo Turismo Paraná 2025 um evento estratégico e de grande relevância para o setor.

