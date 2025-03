O outono começou: veja onde aproveitar a estação (Aproveite o outono para conhecer diferentes destinos e viver novas experiências Brasil afora. (Foto: Uai Turismo))

Hoje, dia 20 de março, começa a estação com as temperaturas mais amenas do ano: o outono. A estação também é marcada por uma boa fase para quem gosta de viajar com tranquilidade, menos tumulto e com valores mais acessíveis, pois marca o início da baixa temporada no turismo. Tudo isso torna propício explorar diferentes regiões do Brasil, dentro os mais diferentes estilos de turismo, seja em meio à natureza, em cenários históricos ou em experiências gastronômicas.

Aproveite o outono para conhecer diferentes destinos e viver novas experiências Brasil afora:

Monte Verde (MG)

Folhas das árvores ficam com tons amarelados, laranjas e avermelhados durante o outono em Monte Verde (Foto: Divulgação/Nelson Pacheco)

Com paisagens deslumbrantes dentro da Serra da Mantiqueira, Monte Verde (MG) fica com a sua natureza ainda mais charmosa durante o outono. Considerado um destino ideal para quem pretende relaxar e escapar do calor, que tem sido intenso na maior parte do país, o distrito de Camanducaia abrirá esta estação com clima ameno. Segundo previsão do Weather Channel, o vilarejo do Sul de Minas terá, neste próximo dia 20, temperatura mínima de 12ºC e a máxima não passará dos 21ºC.

O período é ideal para quem gosta de atividades ao ar livre, como caminhadas pelas trilhas que levam a mirantes como a Pedra Redonda e o Chapéu do Bispo, onde o pôr do sol se destaca ainda mais nessa época do ano. A cerca de 4 km dessas trilhas, a Praça da Árvore é ideal para quem quer passear sem pressa, tomar um chocolate quente ou explorar o comércio local. Cercada por lojas de artesanato, cafés e pequenos mercados, a praça oferece um ambiente agradável para quem deseja aproveitar o ritmo mais tranquilo da estação.

Para completar a experiência, a Pousada Suíça Mineira Garden, situada a 1,8 km da Praça da Árvore, oferece acomodações aconchegantes e uma estrutura completa. Com um ambiente charmoso e acolhedor, dispõe de um belo jardim e uma convidativa lareira exterior, tornando-se a escolha ideal para quem deseja relaxar após um dia de passeios.

Campos do Jordão (SP)

Hotel Le Renard, Campos do Jordão (Foto: Divulgação Hotel Le Renard)

Um dos destinos mais procurados para quem quer sentir o outono de maneira mais intensa, Campos do Jordão antecipa o clima de inverno com seus dias ensolarados e noites frias. Não à toa, 36%* dos viajantes preferem passar as férias em locais com temperaturas mais baixas, tornando a cidade um destino ideal para quem busca esse tipo de experiência. Além dos tradicionais passeios pelo centro da cidade, como a visita ao Palácio Boa Vista e ao Museu Felícia Leirner, a região oferece atividades como o teleférico do Morro do Elefante, que proporciona uma vista panorâmica da Serra da Mantiqueira. Para os amantes de esportes, o outono é a época perfeita para praticar mountain bike ou fazer trilhas no Horto Florestal. A gastronomia local também se destaca nesta época do ano, com chocolaterias artesanais e restaurantes especializados em fondues tornando a experiência ainda mais aconchegante.

Após um dia de caminhada, é possível aproveitar as opções de hospedagem próximas, como o Hotel Le Renard, situado a 1 km do centro turístico da cidade. A hospedagem conta com estrutura que inclui áreas de convivência, espaço ao ar livre e acomodações equipadas para proporcionar uma estadia confortável. A localização permite explorar a gastronomia local e aproveitar as atividades ao ar livre que a cidade oferece durante o outono.

Bento Gonçalves (RS)

Vinícola Tortello – Bento Gonçalves (Foto: Uai Turismo)

O outono é o momento ideal para visitar Bento Gonçalves e suas vinícolas, onde a paisagem dourada do Vale dos Vinhedos, patrimônio histórico e cultural, compõe o cenário perfeito para degustações e passeios ao ar livre. A temporada pós-vindima permite conhecer o processo de produção dos vinhos e espumantes diretamente com os produtores, além de oferecer experiências como almoços harmonizados e tours por vinhedos históricos. Para quem busca um toque nostálgico, o passeio de Maria Fumaça pela região resgata a cultura italiana e a tradição dos imigrantes.

Para a hospedagem em Bento Gonçalves, o LOTE20 Hotel Boutique oferece conforto e uma localização estratégica para explorar a região. Com arquitetura integrada ao ambiente, a hospedagem proporciona fácil acesso às vinícolas locais e opções de refeições harmonizadas. A estrutura inclui um espaço de convivência ao ar livre e vistas panorâmicas da área rural, ideal para quem quer aproveitar a tranquilidade do outono.

Petrópolis (RJ)

Hotel Casablanca Koeler, Petrópolis (Foto: Divulgação Hotel Casablanca Koeler)

Quando os dias começam a ficar mais frescos, Petrópolis revela um novo ritmo. A cidade abriga o Museu Imperial, onde é possível mergulhar na história do Brasil, e o Palácio de Cristal, que oferece um passeio tranquilo em meio a jardins bem cuidados. Para os amantes da natureza, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos é um convite a trilhas e mirantes como Travessia Petrópolis-Teresópolis. Além disso, também é um ótimo ponto de partida para conhecer a gastronomia serrana, com destaque para os queijos artesanais e os pratos à base de trutas.

Para quem visita Petrópolis durante o outono, o Hotel Casablanca Koeler está situado no coração do centro histórico, proporcionando fácil acesso aos principais pontos turísticos da cidade. Localizado em uma das ruas mais tradicionais, a hospedagem permite explorar a pé atrações como o Museu Imperial e o Palácio de Cristal.

Curitiba (PR)

Ópera de Arame – Curitiba (Foto: Uai Turismo)

Para quem gosta de explorar cidades que combinam urbanismo e áreas verdes, Curitiba se destaca como um destino versátil. Seus parques, como o Tanguá e o Barigui, são ideais para caminhadas e passeios de bicicleta, enquanto o Jardim Botânico mantém sua atmosfera contemplativa em qualquer época do ano. A cidade também é um polo cultural, com eventos que movimentam os teatros e as ruas, além de museus que conectam tradição e modernidade, como o Museu Oscar Niemeyer. No centro, o Mercado Municipal e os cafés do Largo da Ordem oferecem experiências gastronômicas e excelente ponto de encontro para quem deseja aproveitar a estação com boas conversas e sabores marcantes.

Próximo ao Museu de Arte Contemporânea, o NH Curitiba The Five está situado em uma região que facilita o acesso a diferentes atrações da cidade. A hospedagem fica a 3,5 km do Jardim Botânico e a 1,5 km da Rua das Flores, além de estar próxima a parques, museus e centros gastronômicos. A localização permite conhecer tanto as áreas verdes da cidade quanto os espaços culturais e históricos que fazem parte da identidade local.

Natal (RN)

Dunas de Genipabu – Natal (Foto: Uai Turismo)

Na praia de Ponta Negra, em Natal (RN), é possível aproveitar a ocasião, desfrutando da sofisticação e da exclusividade oferecidas pelo Vogal Luxury Beach Hotel & SPA. Também vale explorar as serras no interior do estado, com experiências de trilhas, escdas e passeios a cavalo.

O empreendimento conta com um Menu de Experiências cuidadosamente desenvolvido em parceria com Receptivo, que torna possível explorar as belezas naturais de Natal e arreadores sob um novo olhar. De natureza exuberante e diversificada, a região é um lugar perfeito para viver experiências únicas, como Morro do Careca – uma formação natural de dunas e vegetação –, na praia de Ponta Negra, passeios de buggy pela Praia de Genipabu, visitas ao Santuário Ecológico da Pipa, à Praia do Sagi e à Lagoa da Coca Cola, destino inusitado na Praia de Baía Formosa.

Pontos históricos abertos à visitação, a deliciosa culinária feita com ingredientes como camarão e caranguejo, a ginga com tapioca, a água de coco fresquinha, o forró pé de serra e o genuíno acolhimento do povo nordestino completam uma experiência inesquecível.

