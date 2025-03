ABAV e Embratur discutem oportunidades para o receptivo no Brasil (A presidente da Associação, Ana Carolina Souza, explicou que há um projeto voltado ao receptivo sendo desenvolvido pela entidade (Foto: Divulgação))

Representantes da Associação Brasileira de Agências de Viagens Nacional (ABAV Nacional) estiveram reunidos nesta quinta-feira (20) com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, para pedir apoio da Agência na 52ª edição da Abav Expo, marcada para outubro no Rio de Janeiro/RJ. Além disso, foram discutidos os projetos de incentivo ao desenvolvimento do receptivo do Brasil.

Na ocasião, a presidente da Associação, Ana Carolina Souza, explicou que há um projeto voltado ao receptivo sendo desenvolvido pela entidade e terá como piloto o estado de São Paulo. Segundo a presidente da ABAV, o objetivo é identificar, capacitar e promover as agências que trabalham na ponta do turismo.

“Queremos o apoio da Embratur para trabalharmos de forma estratégica e integrada. Com esse projeto, que será apresentado em breve, vamos focar em capacitar quem está na ponta, o receptivo, por que são eles que fazem a experiência do turista no Brasil. Precisamos estar em sinergia com o que a Embratur está fazendo e, assim, nos antecipar para receber o turista”, disse a presidente da ABAV.

Marcelo Freixo afirmou que o olhar para o receptivo aproxima a entidade da Agência. “Todo nosso trabalho é viabilizar a experiência do turista, estamos trabalhando desde a expansão da malha aérea até a ponta para trazer pessoas para o Brasil e oferecer a experiência. Um ponto que estamos trabalhando também é a preparação dos aeroportos, que são a porta de entrada desses visitantes e que devem estar preparados para proporcionar a melhor experiência” afirmou.

Ainda nesse sentido, o diretor de Marketing, Negócios e Sustentabilidade da Embratur, Bruno Reis, destacou que é esperado mais um recorde no número de turistas internacionais neste ano e que o trabalho de capacitação do receptivo é fundamental para o sucesso desse aumento. “O tema do receptivo precisa de atenção. Temos que estar atentos a esse aumento e capacitar cada vez mais pessoas para receberem nossos turistas que devem chegar em quantidades cada vez maiores aos nossos destinos.”

Além da presidente, representaram a associação também a diretora-executiva da ABAV Nacional, Jerusa Hara; a gerente institucional da ABAV Nacional, Priscilla Perasolo; e a gerente institucional da ABAV Nacional, Ana Beatriz Serpa.

ABAV Expo

A ABAV Expo é uma feira de turismo que reúne os principais players do setor e promove a conexão com o principal canal de distribuição do Turismo brasileiro: os agentes de viagens.

Em 2025, 52ª edição do evento tem como anfitriã a Fecomércio/RJ e acontecerá de 8 a 10 de outubro de 2025, no Riocentro, Rio de Janeiro/RJ. Serão oferecidas possibilidades de negócios, fortalecimento de marca e destino, capacitações e a vitrine para lançamentos e novidades.

