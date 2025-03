Emissão de vistos pode ser comprometida pelo fechamento de consulados dos EUA no Brasil (O fechamento de consulados dos EUA no Brasil, proposto pelo governo Trump, pode comprometer a emissão de vistos e aumentar o tempo de espera. (Foto: belterz/Getty Images Signature))

O governo dos Estados Unidos, sob a administração de Donald Trump, planeja o fechamento de postos diplomáticos e consulados em diversas partes do mundo, incluindo o Brasil. A decisão, que faz parte de um pacote de cortes promovido pelo governo e liderado pelo empresário Elon Musk, pode gerar dificuldades significativas para brasileiros que desejam viajar ou imigrar para os EUA. Entre os consulados afetados, há especulações sobre o encerramento do escritório consular em Belo Horizonte, embora ainda não esteja claro se será um fechamento definitivo ou apenas uma redução no número de funcionários.

Impactos para brasileiros que buscam o visto americano

Caso o consulado de Belo Horizonte seja fechado, os solicitantes de visto que utilizam essa unidade precisarão se deslocar para outras cidades onde há representações diplomáticas dos EUA, como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Isso aumentaria os custos e a burocracia para quem precisa do visto americano, especialmente em um momento em que o tempo de espera para a concessão já é elevado.

De acordo com Daniel Toledo, advogado que atua na área do Direito Internacional, fundador da Toledo e Associados, escritório de advocacia com unidades no Brasil e nos Estados Unidos, essa medida pode afetar principalmente quem busca vistos de turismo, trabalho ou estudo. “O fechamento de consulados não apenas dificulta a obtenção do visto, mas também pode resultar em prazos ainda mais longos para a aprovação, sobrecarregando as unidades que permanecerem ativas”, analisa.

Nos últimos anos, houve um aumento significativo na emissão de vistos americanos para brasileiros. Em 2023, foram emitidos 1,125 milhão de vistos, um recorde histórico, conforme dados da Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil . Em 2024, apesar de uma leve queda de 0,65%, o número de vistos emitidos para brasileiros manteve-se elevado, totalizando 1,151 milhão de autorizações, segundo pesquisa da consultoria Viva América.

Estratégia do governo Trump e possíveis desdobramentos

A decisão de reduzir a presença diplomática faz parte de uma política de corte de gastos e reformulação da atuação internacional dos EUA. No entanto, especialistas alertam que essa redução pode ter impactos negativos, tanto para a relação bilateral entre países quanto para a economia americana, que depende de um fluxo constante de turistas e profissionais estrangeiros.

Toledo explica que medidas como essa podem indicar um endurecimento geral da política migratória americana. “Os Estados Unidos já adotam critérios rigorosos para concessão de vistos, e o fechamento de consulados pode ser um sinal de que a intenção é restringir ainda mais o acesso de estrangeiros ao país”, pontua.

Embora ainda não haja uma confirmação oficial sobre quais unidades serão fechadas, especialistas recomendam que quem deseja solicitar um visto para os EUA se antecipe. “Para evitar problemas, quem já tem planos de viagem ou pretende aplicar para um visto deve fazer isso o quanto antes, antes que eventuais mudanças causem ainda mais atrasos”, conclui Toledo.

