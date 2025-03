Cabbage Key: o refúgio secreto da Flórida que inspirou Jimmy Buffett (A ilha que só pode ser acessada via aquática une natureza e ambiente rústico de maneira aconchegante (Capa/ Foto: Uai Turismo))

Localizada no Golfo do México, na costa oeste da Flórida, Cabbage Key é uma ilha paradisíaca conhecida por sua beleza natural quase intocada e sua atmosfera rústica. A ilha faz parte de um arquipélago próximo a Fort Myers e só pode ser acessada por barco, hidroavião ou caiaque, tornando-se um destino exclusivo para visitantes em busca de tranquilidade. Sem carros ou estradas pavimentadas, Cabbage Key mantém um charme nostálgico, com paisagens repletas de manguezais, trilhas e uma fauna diversificada, incluindo peixes-boi e aves exóticas.

Todas as atividades da ilha são um convite ao descanso e conexão com a natureza

(Fotos: Uai Turismo)

Os turistas que chegam à ilha encontram diversas atividades ao ar livre, como pesca, passeios de barco e exploração das trilhas ecológicas que levam a um mirante de 12 metros, de onde se tem uma vista panorâmica da região. A ilha também é um ponto popular entre velejadores e pescadores, que fazem paradas estratégicas para descansar e desfrutar da culinária local. O Cabbage Key Inn, uma pousada histórica construída na década de 1930, é a única hospedagem da ilha e mantém uma estética rústica e acolhedora.

Do alto do farol é possível apreciar uma vista panorâmica e sentir o vento no rosto

(Foto: Uai Turismo)

LEIA TAMBÉM: Descubra Port Charlotte na Flórida: golfe, birdwatching e muito mais

O paraíso do cheeseburguer fica em Cabbage Key

Um dos maiores atrativos da ilha é o restaurante Cabbage Key Inn & Restaurant, famoso por seu “cheeseburger in paradise”. A lenda local diz que o cantor Jimmy Buffett se inspirou no sanduíche servido no local para compor a icônica música Cheeseburger in Paradise, lançada em 1978. Embora existam outras teorias sobre a origem da canção, o restaurante abraçou a história e se tornou um ponto de peregrinação para os fãs do cantor.

A dupla mais famosa e deliciosa do local e do estado da Flórida! Cheeseburguer e torta de limão (Foto: Uai Turismo)

Além do cheeseburger, o restaurante se destaca pelo ambiente peculiar, com milhares de notas de um dólar assinadas por visitantes coladas nas paredes e no teto.

A tradição das notas começou há décadas, quando pescadores deixavam dinheiro para garantir uma bebida na volta da pesca. Hoje, estima-se que mais de 70 mil dólares em notas cubram as paredes do restaurante, criando uma decoração única e um atrativo à parte. De acordo com o gerente, quando as notas de dólar caem, elas são doadas a instituições de caridade.

Na chegada o ambiente do restaurante impressiona e você vai querer deixar sua nota assinada por lá, ainda mais sabendo o destino delas quando caem. (Foto: Uai Turismo)

LEIA TAMBÉM: 5 atrações imperdíveis em Punta Gorda, no sudoeste da Flórida

O local também serve frutos do mar frescos e pratos típicos da culinária da Flórida, como caranguejo e peixe grelhado, acompanhados por drinques tropicais. E claro, a famosa torta de limão de estado, que será uma das melhores que você vai experimentar.

Cabbage Key continua sendo um refúgio para aqueles que buscam um pedaço intocado da Flórida, longe do turismo de massa. Seja para desfrutar de um hambúrguer histórico, explorar a natureza ou apenas relaxar em meio à paisagem paradisíaca, a ilha mantém seu status como um destino exclusivo e cheio de charme.

Se você já decidiu sua próxima viagem para a Flórida e quer conhecer Cabbage Key, entre em contato.

Confira o Especial Uai Turismo: Descubra a Flórida

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo