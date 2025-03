Turismo de experiência cresce no Brasil e impulsiona personalização (Cada vez mais, turistas buscam roteiros que vão além do turismo tradicional e oferecem conexão real com os destinos visitados. (Foto: Cleber Macedo/Getty Images))

O turismo de experiência tem ganhado cada vez mais espaço no Brasil, acompanhando uma tendência global que privilegia vivências autênticas e personalização. Segundo um relatório do Global Wellness Institute, o mercado de turismo de experiência já movimenta mais de US$800 bilhões anualmente e deve continuar crescendo nos próximos anos. No Brasil, essa demanda tem impulsionado o desenvolvimento de destinos como o Jalapão, no Tocantins, conhecido por sua proposta de imersão na natureza e na cultura local.

A valorização do ecoturismo e a busca por personalização

O perfil do viajante mudou. Cada vez mais, turistas buscam roteiros que vão além do turismo tradicional e oferecem conexão real com os destinos visitados. De acordo com Cleib Filho, CEO da 100 Limites Expedições, empresa especializada em ecoturismo, esse comportamento reforça a importância da personalização no setor. “O viajante quer algo exclusivo, que se encaixe no seu perfil e vá além do convencional. O turismo de experiência cresce porque transforma cada viagem em uma história única, e isso cria um vínculo mais forte entre o turista e o destino”, explica.

O Brasil, com sua diversidade de biomas e culturas, tem potencial para se tornar uma referência global nesse mercado. Além do Jalapão, locais como a Chapada dos Veadeiros, a Amazônia e a Serra da Canastra vêm atraindo viajantes interessados em experiências imersivas. A valorização do turismo sustentável, que respeita o meio ambiente e promove a interação com comunidades locais, também tem sido um diferencial na escolha dos destinos.

Como estruturar roteiros diferenciados

Para empresas do setor, adaptar-se a essa nova realidade exige mais do que apenas vender pacotes turísticos. A criação de roteiros personalizados, que incluam vivências exclusivas e interação direta com a cultura local, é um dos caminhos para conquistar esse público. “As agências e operadoras que quiserem se destacar precisam entender que o turista de hoje quer mais do que apenas visitar um lugar. Ele quer aprender, se conectar e viver algo marcante. Roteiros que incluem atividades como trilhas guiadas por nativos, imersões gastronômicas e experiências culturais tornam a viagem inesquecível”, ressalta Cleib.

A capacitação de profissionais também se mostra essencial para atender essa demanda crescente. Projetos como a FaturaTUR, escola de turismo liderada por Cleib Filho, têm investido na formação de agentes de viagem e guias turísticos para oferecer um atendimento mais qualificado e alinhado às novas expectativas do mercado. “O setor precisa de profissionais preparados para entregar experiências diferenciadas. Capacitação contínua e inovação na criação de roteiros são fundamentais para atender esse público exigente”, destaca.

Com um turismo cada vez mais voltado à personalização e à valorização das vivências, o Brasil tem a oportunidade de consolidar seu papel no cenário global. “A estruturação de roteiros que combinem sustentabilidade, autenticidade e atendimento qualificado será um fator decisivo para fortalecer o país como referência no turismo de experiência”, finaliza.

