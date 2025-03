Sabrina Sato e Nicolas Prattes escolhem hotel líder em sustentabilidade para lua de mel na África do Sul (Casal escolheu hotel com diversas ações sustentáveis para viver a lua de mel (Foto: Divulgação))

Escolhido pelo casal Sabrina Sato e Nicolas Prattes para a Lua de Mel, o Cheetah Plains, hotel de safári localizado na África do Sul, se destaca pelo luxo, pela exclusividade, mas também pela importância que dá à sustentabilidade. Composto por três vilas privadas, recebeu em 2023 o prêmio de Africa’s Leading Green Hotel (Hotel mais verde da África), pelo World Travel Awards. Sua abordagem no que diz respeito ao tema é completa: inclui conservação da natureza e da vida selvagem, eficiência energética, gestão da água, redução de resíduos, empoderamento e educação das comunidades locais, e práticas de compra sustentáveis. Sua operação 100% off the grid, ou seja, fora da rede elétrica, baseada em energia solar, e a utilização de veículos de safári elétricos são só alguns dos fatores que o tornam inovador e especial. O Cheetah Plains foi projetado, assim, para oferecer não só o melhor para seus hóspedes, mas também para o meio ambiente.

A experiência off the grid oferecida pelo hotel, por exemplo, aproveita a luz solar para fornecer uma fonte de energia confiável e renovável. Isso é possível graças ao desenvolvimento de uma instalação com 1205 painéis solares fotovoltaicos nos telhados, além de três rastreadores solares de eixo duplo que seguem o sol para captar o máximo de energia.

Também marca um avanço audacioso do Cheetah Plains a utilização de veículos de safári elétricos. Realizadas duas vezes por dia e percorrendo mais de 20.200 acres, as saídas de safári são feitas em veículos Toyota Land Cruiser Elétricos, movidos por baterias Tesla recarregadas com energia solar. O movimento suave e silencioso dos carros proporciona avistamentos de vida selvagem de alta qualidade, já que é possível se aproximar dos animais de forma discreta. Além disso, o conforto é total nos oito assentos individuais aquecidos, com reclinação de 11 graus e entradas USB. À bordo, livros de aves, binóculos e uma câmera profissional com lente teleobjetiva estão disponíveis para os hóspedes durante o safári.

Graças a essas iniciativas, o Cheetah Plains também se tornou, em 2024, o primeiro lodge de safári com emissão de carbono negativa na Reserva Sabi Sand. Uma noite no Cheetah Plains “gera” -1092 Co2 em emissões. Um voo em classe econômica entre Nova York e Joanesburgo (NYC para JNB), por exemplo, produz 1,7 toneladas de Co2 em emissões, que podem ser compensadas com uma estadia de 3 noites no Cheetah Plains. Já um voo em classe executiva gera 5 toneladas de Co2, mas é compensado com uma estadia de 5 noites no Cheetah Plains.

Para conservar água e reduzir o uso de plástico, o Cheetah Plains oferece aos hóspedes a opção de utilizar garrafas de água de vidro reabastecidas e seladas, graças à sua parceira em soluções de hidratação confiável, Topia. O lodge também usa água natural filtrada de poço artesiano, que passa por um sistema de osmose reversa que a purifica com um pH de 9,5. E embalagens e papéis biodegradáveis são utilizados em todo o hotel para substituir o uso de plástico. Além disso, o lodge faz parceria com marcas que mantêm o mesmo padrão de práticas, como a Africology, que fornece produtos de bem-estar naturais e de origem local, e a The Joinery, que usa tecidos feitos de garrafas plásticas recicladas para produzir bolsas de cosmético sustentáveis e ecológicas. O Cheetah Plains também faz parte de uma iniciativa comunitária de gestão de resíduos, de modo que o lixo do lodge é separado e coletado quinzenalmente por funcionários da comunidade local que reutilizam, reciclam e reaproveitam materiais.

Por fim, o Cheetah Plains também foca em iniciativas de turismo responsável que deixam um impacto duradouro na comunidade local. Com 83 funcionários, sendo 53% mulheres, o lodge faz esforços conscientes para contratar localmente, com 82% dos colaboradores vivendo em áreas próximas. Comprometido com o desenvolvimento comunitário por meio do empoderamento, educação e criação de empregos locais, o Cheetah Plains construiu em 2019 a Creche Comunitária Lezagwa Utah, espaço que contrata professores e assistentes que cuidam de mais de 60 crianças entre 6 meses e 5 anos de idade e é o principal centro de desenvolvimento infantil da comunidade local.

Inaugurado em 2018, o Cheetah Plains preza pela sustentabilidade em todos os níveis, desde sua arquitetura única e premiada, até as operações que garantem que o lodge não apenas seja autossustentável, mas também que não deixe nenhuma pegada no ambiente circundante. Composto por três vilas de luxo, oferece a experiência ideal para aqueles que buscam uma experiência de safári com conforto, privacidade, flexibilidade e, é claro, responsabilidade.

