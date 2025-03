Curitiba ganha bar de gelo com temática viking - (crédito: Uai Turismo)

Curitiba agora tem um pedacinho do Ártico dentro do Jockey Plaza Shopping. O Viking Ice Bar, bar de gelo temático da cidade, e que inaugurou no dia 8 de março, já recebeu centenas de visitantes que enfrentaram os -10ºC para viver uma verdadeira aventura viking. Mas além da experiência única para o público, a criação do espaço envolveu desafios e curiosidades que vão desde a montagem dos blocos de gelo moldados manualmente até a rotina da equipe que trabalha em temperaturas extremas.

Para transformar o ambiente em um verdadeiro salão de guerreiros vikings, foram utilizadas cerca de 20 toneladas de gelo, esculpidas diretamente dentro da câmara fria. “Cada bloco foi moldado manualmente para dar forma às paredes, balcões e até às poltronas de gelo. Foi um processo minucioso que durou semanas”, conta Katia Weigert, proprietária do Viking Ice Bar. Além disso, alguns drinks, como Amarula, Jager Skull, vodka e hidromel são servidos em copos de gelo, garantindo uma experiência ainda mais imersiva. Para quem é do chopp também é possível saborear o melhor da cerveja artesanal.

Mas, e como é trabalhar em um ambiente tão frio? A equipe do Viking Ice Bar recebe tratamento especial para lidar com a temperatura extrema e utiliza vestimentas térmicas para garantir o conforto durante os turnos. “Nosso time entra em revezamento, pois ficar longos períodos a -10ºC exige cuidados. Mas a reação dos clientes ao entrar no bar e viver essa experiência faz tudo valer a pena”, destaca Katia.

O espaço também conta com um escorregador de trenó para adultos e crianças, além de uma piscina de bolinhas para os pequenos em uma estrutura também de gelo, reforçando o conceito de diversão para toda a família. “Queríamos criar um ambiente onde todos pudessem se divertir juntos. Por isso, além do open bar de bebidas artesanais para os adultos, oferecemos sucos, refri e geladinhos para as crianças”, explica a proprietária.

O Viking Ice Bar funciona em sessões de 30 minutos e segue recebendo visitantes que desejam encarar o frio como verdadeiros vikings. Durante o mês de março, mês do consumidor, o Viking Ice Bar vai oferecer 10% de desconto. “A gente fornece ainda jaquetas e luvas térmicas, pois -10°C não é brincadeira. Também recomendamos que venham de sapato fechado e calça, pra poder curtir bem o espaço e se divertir”, finaliza Kátia.

Valores:

Open Bar Alcoólico – Acima de 18 anos R$ 99,90

Open Bar não-alcoólico – R$ 69,90

Crianças até 12 anos 49,90Os ingressos poderão ser adquiridos no local e também pelo Disk Ingressos.

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado: 14h às 22h | Domingo: 14h às 20h

*sessões a cada 30 minutos com grupos de no máximo 50 pessoas.

