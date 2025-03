7 lugares para aproveitar o feriadão de abril (Travel Inn Trancoso pé na areia na Praia do Rio Verde (Foto: Divulgação))

O mês de abril será marcado por um feriadão daqueles! Emendando a Páscoa com Tiradentes, entre os dias 18 e 21 de abril, será uma oportunidade para viajar e conhecer um novo destino, seja para recarregar as energias ou vivenciar novas experiências.

Santo Antônio do Pinhal (SP)

Encravada no coração da Serra da Mantiqueira, a cidade oferece muita tranquilidade e contato com a natureza, a apenas 172 km de São Paulo. No entanto, mesmo que a tranquilidade e o descanso sejam a sua prioridade, saiba que Santo Antônio do Pinhal fica a apenas 15 minutos da famosa Campos do Jordão ou do Sul de Minas. Isso significa que você pode passear em cidades mais badaladas e, em seguida, voltar para a paz entre as montanhas da cidade do Santo Casamenteiro.

A Pousada Quatro Estações de Pinhal, uma das mais charmosas da região, está com pacotes tão atrativos quanto o mega feriadão: as três diárias, de 18/04 a 21/04, têm tarifas variando a partir de R$ 3.150 para o casal. No valor está incluso um delicioso café da manhã.

Se você vai viajar com o filho peludo, pode ficar tranquilo. A Quatro Estações de Pinhal é pet friendly. Para os pets, a diária custa R$ 40. Inclusive, a pousada tem um espaço pet cercado e seguro, com diversos brinquedos e até equipamentos para treinar o pet. Em caso de dúvidas sobre o tamanho do seu pet e as regrinhas para garantir a segurança, verifique com a equipe da pousada antes de fazer a sua reserva.

Vista de um dos chalés da Pousada Quatro Estações de Pinhal (Foto: Wagner Ribeiro)

Natal (RN)

Capital do Rio Grande do Norte, Natal acaba de ser reconhecida como um dos destinos mais acolhedores do Brasil em 2025, de acordo com pesquisa da plataforma Booking.com. O levantamento faz parte da 13ª edição do Traveller Review Awards, premiação que homenageia estabelecimentos e cidades que se destacam pela hospitalidade e qualidade no atendimento aos turistas.

Se quer conhecer (ou revisitar) Natal, aproveite o feriadão de abril! Recentemente foi concluída a engorda da Praia de Ponta Negra, resultando na ampliação da faixa de areia ao longo de 4,6 km de orla, iniciando na Via Costeira até o Morro do Careca – um dos cartões-postais da cidade. É nessa área exclusiva de Natal que está localizado o Vogal Luxury Beach Hotel & SPA, com habitações com vista para o mar, cinco piscinas outdoor, pool bar, spa L’Occitane, restaurantes, beach service e fitness center.

Vogal Luxury Beach Hotel & Spa (Foto: Fernando Chiriboga)

Salinas (PA)

Nos dias 19 e 20 de abril, o Aqualand Resort, localizado em Salinas, no Pará, realizará um evento especial. A programação inclui uma degustação de carnes Zebu Premium, harmonizadas com vinhos da renomada vinícola argentina Catena Zapata. O evento, intitulado “Aqualand Experience: Vinhos & Carnes Selecionadas”, ocorrerá no espaço Churras Rooftop, na Torre 2 do resort, e terá vagas limitadas a 50 participantes por dia.

A experiência gastronômica oferece aos participantes a oportunidade de degustar cortes de carne de origem sustentável, produzidos na Amazônia pela Central Evolução, acompanhados por vinhos selecionados da Catena Zapata. A vinícola argentina, reconhecida internacionalmente por sua excelência, é responsável por produzir vinhos de alta qualidade, como Cabernet Sauvignon, Malbec e Chardonnay, que se destacam por seu equilíbrio e potencial de guarda.

O valor por pessoa é de R$ 350, e as inscrições devem ser feitas com antecedência, devido ao número limitado de vagas. O evento é uma oportunidade para os visitantes desfrutarem de uma combinação única de sabores em um ambiente exclusivo.

Aqualand Resort (Foto: Divulgação)

Itacaré (BA)

Durante, o feriadão, o Txai Resort Itacaré irá disponibilizar pacotes de 4 ou 5 noites entre os dias 17 a 21 de abril, que incluem opções de bem-estar e lazer. Além de desfrutar da hospedagem em meio a um cenário privilegiado, cercado por coqueiros e água cristalina, os hóspedes poderão aproveitar uma série de atividades como luau, sunset parties e exposições de arte, preparadas especialmente para este período.

Já a programação para o público infantil, a partir de 4 anos, inclui Caça aos Ovos e atividades circenses. As crianças também podem participar de uma caminhada guiada por um biólogo para conhecer o projeto Txaitaruga, onde observam de perto o processo de proteção das tartarugas e o nascimento dos filhotes. Para aqueles que estão em busca de relaxamento, o Spa Shamash oferece tratamentos, massagens, rituais e práticas de equilíbrio.

Txai Resort Itacaré (Foto: Divulgação)

Foz do Iguaçu (PR)

Além da beleza emocionante das Cataratas do Iguaçu, a cidade também oferece outros atrativos em meio à natureza, diversão para as crianças e lugares incríveis para se hospedar.

Para quem viaja com os filhos a dica é reservar a hospedagem no Recanto Cataratas Resort, um lugar completo tanto na hospedagem quanto na oferta de lazer, entretenimento e serviços. O complexo hoteleiro terá agenda exclusiva para receber os visitantes no feriado prolongado.

De 18 a 21 de abril, os hóspedes do premiado resort poderão curtir uma extensa programação recheada de atividades para crianças, adolescentes e adultos. O tema do feriado de Páscoa será “A Fabulosa Máquina de Doces da Binho” — ela é a mascote do Recanto Cataratas Resort, que acompanhará as brincadeiras recreativas com a criançada.

Recanto Cataratas parque de piscinas termais (Foto: Divulgação)

Porto das Pedras (AL)

Para aqueles que buscam um refúgio de serenidade e exclusividade em meio às paisagens intocadas da Costa dos Corais, a Pousada Samba Pa Ti, na Praia do Patacho, Porto de Pedras (AL), oferece uma experiência singular de imersão na natureza, alta gastronomia e serviços personalizados.

O período convida à contemplação, e a pousada proporciona um ambiente onde o tempo desacelera. Entre momentos à beira-mar e a sofisticação de uma hospedagem que valoriza a autenticidade local, os hóspedes podem desfrutar de rituais de bem-estar, como massagens ao ar livre, refeições privativas e passeios guiados por cenários naturais e culturais da região.

A experiência sensorial se estende à gastronomia. Para a Sexta-feira Santa, a adega recém-inaugurada harmoniza rótulos selecionados – entre eles, Petit Chablis, Luigi Bosca e Valpolicella – com sugestões do cardápio, como o Polvo do Porto, o Camarão na Moranga e o Risoto de Camarão, em uma interpretação sofisticada dos sabores do mar.

Fachada Pousada Samba Pa Ti (Foto: Divulgação)

Trancoso (BA)

A experiência de aproveitar o feriadão para conhecer Trancoso (BA), um dos destinos mais desejados do Brasil, tanto por suas belezas naturais, paisagens admiráveis e praias paradisíacas quanto pelo seu charme único no litoral baiano, pode ser melhor aproveitando a promoção da da Travel Inn Trancoso – Pousada & Beach Club. A campanha “durma 4 e pague 3 noites”, vale para hospedagens no período dos dois feriados: 17 a 21 de abril e 30 de abril a 04 de maio, – Semana Santa/Tiradentes e Dia do Trabalhador, respectivamente.

Um dos pontos altos é o Beach Club, espaço na faixa de areia, perfeito para relaxar, admirar o entardecer e curtir o clima mais ameno de Trancoso nesta época do ano. Por ali, além de aproveitar o sol e o mar, os hóspedes desfrutam do bar e restaurante à beira mar, saboreando drinks e pratos da culinária baiana.

Beach Club da Pousada Travel Inn Trancoso (Foto: Divulgação)

