Araxá Festival Jazz e Blues começa sexta (28) (A iniciativa aproxima o público das competições esportivas e conta com apresentações musicais gratuitas (Foto: Divulgação))

Neste fim de semana, dias 28 e 29 de março, o Parque do Barreiro vai receber o Araxá Festival Jazz e Blues, evento que ocorre simultaneamente à Copa Internacional de Mountain Bike (CiMTB). A iniciativa aproxima o público das competições esportivas e conta com apresentações musicais gratuitas, unindo atletas de vários países e bandas locais, regionais e nacionais.

De acordo com o coordenador do projeto, Marcelo Mamede, a programação foi pensada para contemplar tanto o público local quanto os visitantes estrangeiros. “Teremos, por exemplo, shows onde estão presentes os ritmos latino americanos como o Tributo ao Skatalites essa mistura entre o Ska, que surgiu na Jamaica, com a improvisação e harmonias do jazz; e a apresentação de Pedro Amui Quarteto com seu “Sangue Latino”, explorando as sonoridades do bolero, rumba e salsa para atrair quem vem de países como Chile, Argentina e Colômbia. É uma forma de unir esporte e cultura, reforçando a vocação de Araxá para grandes eventos”, afirma.

Conheça abaixo cada atração que sobe ao palco no estacionamento do Grande Hotel de Araxá:

Sexta-feira (28/03)

Bejazz Street Band (17h – 18h)

Grupo de jazz itinerante que segue o estilo tradicional “Dixieland”, influenciado pelas fanfarras de Nova Orleans. A formação costuma inclui instrumentos de sopro e percussão, garantindo uma apresentação descontraída e ao ar livre, como se fosse uma pequena banda de marcha.

Mikael Saravá Sexteto – Tributo Skatalites (18h – 19h)

O sexteto homenageia os Skatalites, banda jamaicana considerada pioneira do ska. O ritmo mescla a harmonia do jazz com a cadência típica do ska, resultando em uma sonoridade dançante. Metais intensos, baixo pulsante e riffs de guitarra marcam essa apresentação, que convida o público a se envolver e sentir a música no corpo e na alma.

Tiago Martins Quarteto convida Tarcísio Moura (19h30 – 21h)

O guitarrista Tiago Martins se une a Mário Teodoro (bateria), Daniel Souza (baixo) e Tim Fernandez (sax) para apresentar um repertório que transita entre clássicos do jazz e do blues. Nesta ocasião, recebem o cantor e guitarrista Tarcísio Moura, referência do blues na região. Juntos, prometem uma performance inédita e envolvente.

Sábado (29/03)

Uberland Street Band (17h – 18h)

Com uma formação que inclui sax, trompete, tuba, bumbo e washboard, a Uberland Street Band leva o jazz tradicional às ruas, inspirada no estilo Dixieland. O grupo se destaca por sua sonoridade que remete às bandas de marcha de Nova Orleans do início do século XX.

Pedro Amui Quarteto – “Sangue Latino” (18h – 19h)

O pianista e cantor Pedro Amui, acompanhado de três músicos –Eduardo Gringo Caceres (baixo acústico), Fernando Remmigi (bateria) e Rodovalho (trompete) – apresenta o show “Sangue Latino”. O repertório abrange bolero, rumba, salsa e outros ritmos latinos, valorizando a forte herança musical da América Latina. A proposta é aproximar os visitantes da CiMTB, muitos deles vindos de países vizinhos, a essa atmosfera contagiante.

Blues Beatles (19h30 – 21h)

Reconhecida nacional e internacionalmente, a Blues Beatles faz uma fusão dos clássicos dos Beatles com arranjos de blues. A presença de um saxofonista e a interpretação singular das canções do quarteto de Liverpool criam uma experiência que agrada públicos diversos, de fãs de rock a admiradores do blues.

Para mais informações acesse o Instagram @araxafestival.

