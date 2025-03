Dia do Cacau: além do chocolate, fruto é um grande aliado do turismo - (crédito: Uai Turismo)

Dia do Cacau: além do chocolate, fruto é um grande aliado do turismo ((Fotos: Márcio Filho / Marco Ankosqui / MTur Destinos))

A produção de cacau no Brasil vai muito além de suas plantações: ela se conecta diretamente ao turismo e à experiência sensorial proporcionada pelo principal produto econômico do cacau: o chocolate. O Brasil, hoje, é o sexto maior produtor mundial de cacau, com 265 mil toneladas por ano. Segundo historiadores, o cultivo começou em 1679, introduzido pelos portugueses no estado do Pará, na região Norte do país.

No entanto, foi na Bahia que o cacau encontrou condições propícias de solo para seu amplo crescimento, e o estado tornou-se o maior produtor do país na década de 1890. A produção baiana se manteve na liderança nacional por mais de um século, até que, em 2016, o Pará assumiu a posição de liderança com suas 118 mil toneladas produzidas, tendo continuado no posto graças à consolidação do cultivo na Região de Integração do Xingu, com destaque para a cidade de Medicilândia.

O município, aliás, é o principal produtor de cacau do Pará, tendo sido premiado em 2024 no “Cocoa of Excellence Awards”, um dos maiores festivais de chocolate do mundo, realizado em Amsterdã, na Holanda. Na ocasião, entre os 50 concorrentes à melhor amêndoa, a produtora Míriam Vieira, de Medicilândia, dividiu a categoria ouro com o produtor Luciano Ramos, de Ilhéus (BA). A categoria prata também foi para Medicilândia, para o produtor Robson Brogni.

Com isso, Medicilândia passou a ser reconhecida como a “Capital Nacional do Cacau” e realiza anualmente o CacauFest. “Ter o Brasil como um dos maiores produtores de cacau do mundo já nos dá um orgulho muito grande, mas esse cultivo vai além e cria núcleos de produção de chocolate que viram roteiros gastronômicos e culturais, fortalecendo o turismo e a economia do Brasil”, afirma o ministro.

Hoje, a Bahia se mantém como o segundo maior produtor de cacau do Brasil, seguida pelos estados do Espírito Santo, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Roraima e Minas Gerais. Juntos, esses estados impulsionaram a produção de chocolate no Brasil, totalizando 805 mil toneladas em 2023, um aumento de 6% em comparação a 2022.

O consumo per capita do brasileiro também aumentou, passando de 3,6 kg para 3,9 kg em 2023. O melhor para o Brasil e o turismo é que esse consumo não está restrito às compras nos mercados, mas também se estende a roteiros sensoriais únicos, espalhados por todas as regiões do país.

A Agência de Notícias do Turismo separou alguns roteiros que promovem a união de chocolate e turismo em várias regiões do Brasil. Confira!

Rota do ‘Cacau ao Chocolate’ (PA)

A rota é uma iniciativa turística que promove o cultivo de cacau e a produção de chocolate no Pará. A Ilha do Combu, em Belém, é um dos destinos desta rota, na modalidade de chocolate artesanal combinado com a promoção do turismo, envolvendo parcerias entre os setores público e privado e cadeias de restaurantes. O cacau amazônico, cultivado na região tem características únicas, e resulta em um chocolate com sabor intenso. Além da degustação, os turistas encontram na Ilha do Combu passeios e banhos no rio Guamá, trilhas ecológicas, visitas às plantações e oficinas que mostram como o cacau amazônico é transformado em chocolate.

Rota do Cacau da Bahia (BA)

A Bahia é, historicamente, um celeiro do cacau brasileiro, concentrando sua produção em cidades como Ilhéus e Itabuna. Conhecida como “terra do cacau”, Ilhéus se destaca não apenas pela produção agrícola, mas também por seu potencial turístico. O cenário descrito nas obras de Jorge Amado – que eternizou o cacau em livros como Gabriela, Cravo e Canela – é hoje palco de roteiros que unem história, cultura e gastronomia. Lá, os visitantes podem explorar fazendas centenárias de cacau, participar de trilhas que atravessam plantações e visitar pequenos produtores que seguem técnicas tradicionais de cultivo agroflorestal. O tour inclui degustações de chocolates artesanais e explicações sobre o processo de produção, da colheita das amêndoas à fabricação do chocolate. Além disso, eventos como o Festival Internacional do Chocolate e Cacau, realizado no município, atraem milhares de turistas e movimentam a economia local.

Rota do Cacau Capixaba (ES)

O Espírito Santo tem uma grande tradição de cacau e muitas rotas de chocolate. Em 2024, o estado ganhou mais um desses roteiros. Sancionada pela Lei nº 12.254/2024, a “Rota do Cacau Capixaba” é um convite ao viajante que deseja conhecer e experimentar a história, a cultura, as belas paisagens e ainda provar uns dos melhores chocolates do Brasil. O mais novo roteiro turístico do Espírito Santo passa por muitas propriedades dedicadas ao cultivo do cacau e interliga pontos de produção e beneficiamento nos municípios de Colatina e Linhares, que concentram grande parte da produção do fruto no estado e que produz entre 9 e 10 mil toneladas do fruto por ano. O caminho de tudo isso é um presente para encher os olhos e o paladar dos visitantes.

Chocolate Artesanal de Gramado (RS)

Há muitos anos a cidade de Gramado, além de ser um dos principais destinos turísticos do Brasil em razão das belezas da serra gaúcha, figura entre os roteiros preferidos de quem ama chocolate. Em 2020, o município também recebeu, por um projeto de lei estadual, o título de ‘Capital Nacional do Chocolate Artesanal’, devido à quantidade de produtos da linha artesanal fabricados na cidade. A relação da cidade com o chocolate artesanal começou em 1975, com Jaime Prawer, que acreditava que o clima da região seria ideal para o sabor do chocolate, que na forma artesanal produzida em Gramado é reconhecido pela sua qualidade, textura macia e sofisticação. A tradição na fabricação de chocolates é celebrada através de leis, eventos e ações locais que levam, anualmente, mais de seis milhões de turistas para a região, que alia gastronomia a uma paisagem de encher os olhos.

Chocolate de Campos do Jordão (SP)

Como um bom destino de viagem de inverno no Brasil, a cidade de Campos do Jordão tratou de ter suas próprias fábricas de chocolate artesanal. Afinal, nada melhor que um chocolate quente em frente à lareira num climinha de 7 graus. Ainda que não sejam tão famosos quanto os chocolates de Gramado, as lojas de Campos do Jordão não deixam a desejar nas experiências. Os passeios vão de lojas temáticas a visitas às fábricas de chocolate. Muitas oferecem visitas guiadas – e algumas até de graça, para que os visitantes conheçam a produção dos chocolates, aprendam mais sobre a história desse doce e, claro, mergulhem na degustação. A cidade oferece, ainda, algumas opções de experiências com chocolate quente para ajudar a esquentar o passeio.

