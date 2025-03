Pratique rafting noturno do Rio do Peixe em Socorro (SP) - (crédito: Uai Turismo)

Pratique rafting noturno do Rio do Peixe em Socorro (SP) (Socorro é conhecida pelas suas atividades de aventura proporciona também uma experiência única sob as estrelas: é o rafting noturno, deslizando o Rio do Peixe iluminado pela Lua. (Foto: Ludsnon Ribeiro))

“São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração”, a letra composta por Vinícius de Moraes e imortalizada na voz de Elis Regina, convida para uma aventura na cidade de Socorro, no interior paulista. Com o período de chuvas que se inicia em outubro e fecha, como diz a música; o verão em março, o Rio do Peixe que passa por Socorro fica cheio e é ideal para a prática de rafting e outras atividades aquáticas até abril ou quando o rio permanece cheio. Além dele, há outros rios como o rio das Antas e o Cachoeirinha onde é praticado boia cross e canoagem.

O rafting de Socorro é considerado um dos melhores do estado de São Paulo e uma das principais atividades de aventura da região do Circuito das Águas Paulista e do Brasil. O percurso do rafting varia de 4km a 7km entre corredeiras de diferentes tamanhos e níveis ao longo do trajeto, cerca de 15 em meio à exuberante mata atlântica, por onde é possível apreciar a paisagem, pássaros e outros animais silvestres.

Por ser uma atividade segura o rafting é indicada para iniciantes, crianças e pets. Por exemplo, realizar o mini rafting, é ideal para crianças e iniciantes, cujo percurso de 4 km possui trechos com corredeiras mais tranquilas. Já para quem busca muita emoção ou, já são praticantes da atividade, o percurso mais longo passa por corredeiras mais intensas e com maior fluxo de água.

Socorro é pioneira no turismo Pet Friendly com a implementação do projeto em 2021 adaptando atividades de ecoturismo para os pets, sendo assim, tutores podem levar seus cães para apreciarem a aventura nos rios.

A cidade também é referência nacional em turismo acessível e, algumas operadoras e parques de aventura, podem realizar as atividades aquáticas para PCD, porém, é necessária uma avaliação de segurança da operação pelo condutor no momento da atividade.

As operadas e bases de aventura também oferecem outras atividades como boia cross, canoagem e stand up paddle.

Rafting Noturno – Sensações indescritíveis

Também é possível realizar rafting noturno em Socorro. Quem promove a atividade é a operadora ProximAventura Canoar, “a descida durante a noite desperta outras sensações e proporciona uma experiência única, pois se para a maioria das pessoas a atividade diurna já é desafiante, imagine no ambiente noturno”, instiga Charles Gonçalves, diretor da operadora e instrutor de rafting.

Para quem gosta de emoção apreciando a Lua, é possível praticar o rafting noturno, uma experiência única ao ar livre e inesquecível para se conectar com a natureza.

A descida é em botes infláveis com capacidade para 4 ou 5 pessoas e 1 condutor do bote com duração, aproximadamente, de 1h15 percorrendo 4km no Rio do Peixe desafiando corredeiras divertidas e emocionantes.

Confira as empresas que oferecem as atividades:

