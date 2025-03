Campos do Jordão sedia 59ª edição da Festa do Pinhão - (crédito: Uai Turismo)

Campos do Jordão sedia 59ª edição da Festa do Pinhão

Entre os dias 25 de abril e 1 de maio de 2025, Campos do Jordão, uma das cidades preferidas pelos turistas no país (10ª mais visitada), será palco de um evento que une cultura, música e sabores típicos da região. A festividade destaca o pinhão, ingrediente emblemático da culinária da Serra da Mantiqueira, proporcionando aos visitantes uma experiência única. Completando o menu especial, o clima serrano, a neblina, o ar puro e o verde da Mata Atlântica são ingredientes que emolduram jardins, casas e construções de encher os olhos.

No Centro de Eventos, será instalada uma espaçosa área gastronômica, onde tendas e barracas oferecerão uma grande variedade de sabores. Os visitantes poderão degustar desde petiscos e lanches típicos até pratos refinados, elaborados com ingredientes característicos da região.

A Festa do Pinhão também conta com uma programação musical, atrações culturais e espaços para toda a família. Os visitantes poderão explorar o opções de lazer em Campos do Jordão, como passeios pelo Horto Florestal, trilhas ecológicas, visitas ao Museu Felícia Leirner e ao Palácio Boa Vista, além de aproveitar o charme do Capivari, onde lojas, cafeterias e chocolaterias complementam o roteiro turístico.

Onde se hospedar

O Hotel I am Boutique Hotel Campos do Jordão By Unna, empreendimento administrado pela Hotelaria Brasil, durante toda a realização do festival, irá receber os hóspedes com alguns pratos especiais como Bolo de Pinhão e Creme de Pinhão, além de outras delícias.

O empreendimento tem localização estratégica, em meio a natureza, com acesso aos principais pontos turísticos da cidade e se destaca por sua arquitetura moderna e ecológica, sendo construído com containers revestidos, o que oferece um design exclusivo e uma estética contemporânea.

As suítes Ipê do são decoradas com um toque rústico que cria uma atmosfera relaxante. O ambiente é aconchegante e convidativo. As camas são arrumadas com lençóis de algodão egípcio, travesseiros de plumas e lençóis térmicos com ajuste de temperatura. Já a suíte Araucária possui varanda com vista para a mata e uma fonte. Com 24m², o quarto conta com lareira, banheira, poltrona, frigobar e roupão de banho.

I Am Boutique Hotel (Foto: Reprodução Site)

Para os amantes da natureza, oferece a Experiência Natureza Viva, que inclui passeio com quadriciclo em meio a natureza e trilhas com guia turístico que termina com a apresentação do projeto Mantiqueiras.

Aos que buscam relaxamento em meio a natureza, é possível agendar uma hora de massagem relaxante e sauna no Spa e uma hora de Yoga ou ginástica funcional no jardim (Experiência Bem-Estar).

Já na experiência Sabores da Terra, o hóspede pode optar por um piquenique com cesta de vinhos, sanduíches, bolo e frutas (experiência Piquenique) ou assar marshmallows na fogueira acompanhado de vinho, queijos, biscoitos da casa e chocolate cremoso (experiência Amore).

O hotel também oferece um roteiro exclusivo de vinícolas em Campos do Jordão, experiências gastronômicas, incluindo passeios e degustações de queijos, azeites e sabores locais sob demanda (experiência Roteiro dos Sentidos).

Mais informações podem ser adquiridas por meio do whatsapp: (12) 9916-6679 ou acesse o site.

