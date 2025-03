II Tchequia Week acontece em Piracaia (SP) (Cerveja produzida em homenagem ao imigrante Jan Bata, responsável por introduzir a cultura tcheca na região/ Joelho de porco servido na Tchequia Week 2024 (Fotos: Divulgação))

A herança tcheca ganhando mais destaque no interior paulista. A encantadora Piracaia, na região bragantina paulista, prepara-se para receber uma vasta programação durante a II Tchequia Week, festival que acontecerá entre 29 de março e 20 de abril de 2025. O evento faz uma homenagem à cultura tcheca (introduzida na região pelo imigrante Jan Antonin Bata) com uma agenda recheada de atrações para todos os perfis de públicos.

Desde exposições sobre o turismo tcheco, aulas de pintura em cerâmica e artística, campeonato de futebol com crianças, visitas técnicas, palestras, workshops, concertos musicais, encontro empresarial, degustação de cerveja, visitas diplomáticas e muito mais. Um dos destaques fica para o Circuito Gastronômico Tcheco com a participação de 16 bares, restaurantes e cafés, onde todos ofertarão um drink ou prato (doce ou salgado) inspirados no país europeu. “Temos um histórico com a Europa que muitos municípios não tem e o projeto reúne uma variedade de opções e eventos, atrelando o legado deixado por Bata com experiências de seu país natal, a Tchequia. O que fortalece a valorização do nosso passado” destaca Andre Rogerio, Prefeito de Piracaia.

O curador do projeto, Marcos Oliveira, ressalta que a memória do pioneiro tcheco deveria ser mais divulgada nacionalmente e, atualmente, sentiu que a adesão local tem sido maior. “A cidade precisava destacar a contribuição de Jan Bata, que fixou-se por lá entre os anos 40 e 60. Muitos moradores têm lembranças do período e a antiga fábrica foi um divisor de águas na história municipal, ainda mais com o contexto do imigrante antes de fixar-se no Brasil”, finaliza.

A II Tchequia Week começa com uma cerimônia oficial da Escola Marie Bata, em Batatuba, em 29/03, às 15h30, e contará com a presença da Sra. Pavla Havrlikova, embaixadora da República Tcheca no Brasil. Neste final de semana quem estiver na cidade poderá conhecer melhor o bairro de “Batatuba”, onde o imigrante estabeleceu a fábrica de sapatos, vila operária entre outras edificações. Uma missa campal, café da manhã comunitário, apresentações musicais, tour guiado, inauguração de exposição e circuito de restaurantes fecham a agenda.

Circuito Gastronômico Tcheco 2025

O circuito tem o objetivo de inserir a comunidade empresarial gastronômica no festival. Assim, diversos empreendimentos aceitaram o desafio e criaram pratos ou tematizaram alguns com ingredientes bem consumidos na Tchequia, como o joelho de porco, a maçã ou a carne de pato. Participam: Porta ao Lado Café, Georgina Restaurante, Bergamo Ristorante, Bierizal Steak House, Breda Restaurante, Capril Santa Edwiges, Pepper Haus Geleias e Pimentas, Adega Avenida, Rolfsen Bier e 3 Josés Restaurante, Sheila Martins Café, MatrizMusic Bar, Deck dos Amigos, Trem de Pouso Café, Café da Dana e Portfólio Pizzaria. “A Rede Hakuo de Supermercados busca sempre apoiar iniciativas culturais, gastronômicas e sociais na cidade. Nosso intuito, como empresa que nasceu em Piracaia, é contribuir com um projeto que resgata a história da cidade e ampliar os resultados em toda a sua programação”, pontua Masaki Nakamitsu, diretor da Rede Hakuo de Supermercados.



Entre as opções de 2025 temos a Truta ao molho Smetan?, tradicional molho tcheco cremoso a base de cenoura, acompanha purê de batatas ao alho, alho poró crispy e couve flor do Breda Restaurante e o Couvert da Tchequia. Um queijo com pimentões assados e antepasto de abobrinha com ervas frescas e azeite aromático. Finaliza com um drink Deck Blue, disponível em versões alcoólica e não alcoólica, com curaçau blue, notas cítricas e um toque de especiarias

Além disso, durante a Tchequia Week também acontecerão apresentações musicais, oficinas do Sebrae, inauguração de exposição com fotos de paisagens tchecas, aulas de introdução à cerâmica, pintura em cerâmica com inspiração em traços da Morávia (região tcheca onde nasceu Jan Antonin Bata), aula de pintura ao ar livre entre outras atividades. A programação completa está disponível no site ou através do perfil no Instagram @tchequiaweek.

Quem foi Jan Antonin Bata?

Busto de Jan Bata em Piracaia (Foto: Divulgação)

Piracaia deve a um tcheco seu destaque na história da industrialização no segmento calçadista. Jan Antonin Bata construiu em Batatuba, a partir de 1940, uma de suas milhares fábricas de calçados, transformando a região em um polo. A abordagem de Jan Antonín não era apenas vender sapatos, mas criar comunidades autossuficientes ao redor das fábricas com uma infraestrutura moderna, moradias, vila, escolas, hospitais, cinemas, aeroporto e sistemas de transporte. Dois dos exemplos mais conhecidos desse modelo foram Batawa, no Canadá, e Batanagar, na Índia. Já no Mato Grosso do Sul fundou Batayporã e Bataguassu. Contextos que inspiraram a criação da Tchequia Week. Diante do histórico muitas empresas conectam-se com o período.

“Nosso escritório tem uma relação antiga com a família Bata. Meu pai foi diretor jurídico da empresa Bata no Brasil e ficou muitos anos colaborando com seu crescimento no país até sua venda e encerramento das atividades por aqui” cita Felipe Maluly, diretor da Maluly Jr Advogados. “Agora, relembrar tudo através da Tchequia Week é uma forma de ressaltar o quão importante foi para o mundo”, finaliza Felipe.

