Turistas ajudam a salvar corais do Caribe em programa de sustentabilidade em Aruba (Mergulhadores em Rocky Beach, Aruba (Foto: Divulgação))

Aruba, ilha eleita o destino número 1 do Caribe no Travelers’ Choice 2025 do Tripadvisor, tem várias iniciativas de sustentabilidade nas quais o visitante pode ajudar a preservar o ambiente. Entre elas, está a fazenda de corais , criada pela ONG ScubbleBubbles, projeto de revitalização de recifes no oceano. Essenciais para a biodiversidade, os corais são assunto sério no país.

É o que revela a criadora de conteúdo de sustentabilidade para Aruba no Brasil, Andrea Miramontes, jornalista de viagens há 26 anos. influenciadora em turismo, ela faz o projeto @ladobviagem, site e redes sociais, no qual também mostra iniciativas sustentáveis pelo mundo. “Para começar, Aruba incentiva visitantes a usar filtro solar com os selos ‘Reef Safe ou Ocean Safe’, que não matam corais. Os filtros solares comuns, sem os selos, contêm substâncias que acabam com esses pequenos animais importantíssimos. Há ainda estudos que relacionam essas substâncias a problemas sérios de saúde nas pessoas”, revela Andrea Miramontes.

Para recuperar os recifes e criar novas barreiras de corais, a ONG ScubbleBubbles criou um programa no qual os turistas também podem participar. Eles construíram viveiros de corais, estruturas onde são cultivados a partir de pequenos fragmentos, até que fiquem grandes e fortes para serem colocados no recife.

Corais e vida marinha em Aruba (Foto: Divulgação)

Foram instaladas estruturas de recife artificial em quatro locais diferentes no Parque Marinho de Aruba, onde o recife natural já estava morto. Assim, os corais do berçário podem crescer e construir um novo recife.

Visitantes podem ajudar o projeto de duas formas. A primeira delas é a limpeza das praias, organizada frequentemente pelo grupo. A segunda oportunidade é para as pessoas certificadas em mergulho, que podem fazer o curso de especialidade PADI Reef Rescue. O curso, que ensina mais sobre os corais, também reúne esforços de restauração, e mergulhadores ajudam no berçário. O dinheiro arrecadado com as aulas é usado para educação a estudantes locais.

Para mais informações acesse o Link.

