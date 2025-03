MTur apresenta oportunidades de negócios no maior fórum de investimentos hoteleiros da América Latina (Ministério do Turismo participa do SAHIC 2025, maior fórum do setor hoteleiro na América Latina. (Foto: Divulgação MTur))

Promover oportunidades de negócios e atrair investimentos ao setor hoteleiro, reforçando a presença do Brasil no mercado global. Estes foram os objetivos da participação do Ministério do Turismo (MTur) no SAHIC Latin America & The Caribbean, maior fórum do segmento na América Latina, realizado esta semana, no Rio de Janeiro (RJ), e que foi palco de várias ações do órgão do governo federal para consolidar o país como um destino estratégico do ramo.

LEIA TAMBÉM: Projeto de Lei quer regulamentar Airbnb e Booking no Rio de Janeiro

Durante dois dias de evento – que após 15 anos retornou ao Brasil graças a uma articulação entre MTur, Governo do Estado do Rio, Prefeitura Municipal do Rio e iniciativa privada -, dirigentes do Ministério do Turismo organizaram diversas reuniões em um estande próprio com diferentes atores do segmento. A Pasta expôs projetos do seu Portal de Investimentos, hub digital que lista possibilidades de atuação privada na área, incluindo a hotelaria, aproximando empreendedores do poder público.

Representando o ministro do Turismo, Celso Sabino, o secretário nacional de Infraestrutura, Crédito e Investimentos no Turismo do MTur, Carlos Henrique Sobral, incentivou players globais a apostarem no Brasil. Sobral apontou, por exemplo, a melhoria do ambiente de negócios, com a nova Lei Geral do Turismo sancionada pelo presidente Lula; o forte investimento do MTur em obras de infraestrutura turística, a possibilidade de parcerias público-privadas e o crescente aporte de capital estrangeiro em atividades turísticas nacionais.

O secretário do MTur apontou que a volta do SAHIC ao Rio corrobora o destaque do Brasil. “O retorno do evento à capital fluminense, que contou com o apoio decisivo do ministro Celso Sabino, reforça o reconhecimento internacional do potencial estratégico do Brasil e o amadurecimento do seu mercado turístico. Isso aumenta a relevância do Brasil e o consolida como um dos principais destinos de investimentos turísticos. Em 2024, tivemos US$ 360 milhões em investimentos estrangeiros no turismo, 40% a mais que em 2023, refletindo o interesse cada vez maior pelo nosso país”, afirmou Carlos Henrique Sobral, que participou do painel “Posicionando a América Latina como um destino-chave de investimentos em meio às mudanças econômicas globais”.

LEIA TAMBÉM: Gestão de projetos no setor do turismo: transforme suas ideias em realidade

Sobral lembrou que, via Fundo Geral de Turismo (Novo Fungetur), o MTur proporciona financiamentos com condições especiais a empreendedores para capital de giro, obras e a compra de equipamentos. O secretário do órgão acrescentou que o Brasil oferece oportunidades de desenvolvimento sustentável em biomas como Amazônia e Pantanal, a exemplo do ecoturismo, especialmente diante da perspectiva da COP30 de 2025 na cidade de Belém (PA).

O SAHIC Latin America & The Caribbean teve, ainda, as presenças do prefeito do Rio de Janeiro (RJ), Eduardo Paes; do secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca; da coordenadora geral de Atração de Investimentos do Ministério do Turismo, Cinthia Marques, e da coordenadora de Articulação com Investidores do MTur, Regina Motta, além de representantes de várias bandeiras nacionais e internacionais do setor hoteleiro, entre outros.

Avanços

O SAHIC 2025 também marcou um importante avanço na estruturação do Polo Turístico Cabo Branco, na Paraíba, maior complexo do gênero planejado no Brasil e que integra o Portal de Investimentos do MTur. No evento, o governador do estado, João Azevêdo, formalizou a instalação do nono empreendimento do espaço, o The Westin João Pessoa, da rede Westin Hotels & Resorts, pertencente à Marriott International, principal grupo hoteleiro do mundo.

Segundo o Governo da Paraíba, o projeto representará a injeção de mais de R$ 143 milhões na economia local e a criação de cerca de 340 empregos diretos na fase de construção do empreendimento.

LEIA TAMBÉM: Fim iminente do PERSE leva hoteleiros de volta à Brasília esta semana

Incentivo

Para fortalecer a captação de recursos externos ao turismo nacional, o MTur lançou neste ano o guia “Tourism Doing Business: Investindo no Brasil”. A publicação busca estimular a participação estrangeira no setor e apresentar ao mundo os benefícios, as condições e as possibilidades de negócios oferecidas por meio de projetos turísticos. O documento foi elaborado pelo CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe) e pela ONU Turismo, em colaboração com o Ministério do Turismo.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo