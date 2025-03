XVII Convenção Schultz: valorizar o agente de viagem fortalece a cadeia do turismo (Aroldo Schultz, CEO da Schultz, durante abertura da XVII Convenção da Schultz (Foto: Uai Turismo))

Começou no dia 28 de março a XVII Convenção Schultz, que acontece em Curitiba, no Paraná, até dia 01 de abril. A convenção da operadora é o maior evento privado do turismo nacional, reunindo mais de 450 pessoas, sendo 400 agentes de viagem de mais de 135 cidades diferentes do Brasil. O evento também conta com a participação de autoridades do trade do turismo e representantes de órgãos públicos em âmbito estadual e municipal.

A convenção é uma forma de valorização dos agentes de viagem que mais venderam no ano anterior, fazendo com que eles se sitam reconhecidos pela operadora. O evento é também um meio de fortalecer a relação da operadora com os agentes de viagem, reforçando o funcionamento da cadeia do turismo, mostrando que o trabalho de um está diretamente ligado ao outro. “O agente de viagens precisa entender que ele é realmente importante. A tecnologia veio e ela é uma facilitadora, mas ela não é a substituidora do agente de viagens.”, afirma Aroldo Schultz, CEO da Schultz.

O agente de viagem é o profissional que lida com o turista, que entende seus desejos e suas necessidades, é ele que tem a função de vender o destino e ao mesmo tempo de materializar o sonho do viajante. Enquanto a operadora é responsável por montar esse pacote vendido pela agência, é seu dever garantir toda a segurança e qualidade necessárias para uma boa viagem.

Eventos que reforçam e valorizam o funcionamento da cadeia do turismo são fundamentais para garantirem que o setor continue a ser uma atividade econômica viável para todos os envolvidos e, principalmente, que continue a atender as necessidades do turista. Atualmente é muito fácil para o turista organizar a própria viagem por meio da internet, por isso se faz cada vez mais necessária essa união dos atuantes do setor, uma vez que a divisão interna reflete para o viajante como um setor confuso, levando uma imagem errada do turismo aos viajantes e desvalorizando ainda mais a viagem organizada pela operadora e vendida pelo agente.

Contudo, a cadeia do turismo vai muito além da ligação da operadora com a agência de viagem. É através da estruturação que o setor ganha força e mostra a necessidade do apoio de órgãos públicos – a nível nacional, estadual, regional e municipal. Para uma localidade ser considerada um destino turístico, é preciso que seus atrativos turísticos estejam alinhados com serviços básicos em pleno funcionamento, como um bom sistema de transporte público, saúde, segurança e mais. Durante sua apresentação na XVII Convenção Schultz, o Secretário de Turismo de Curitiba, José Luiz Velloso, afirmou que “turismo se faz com segurança”.

O destino turístico, antes de tudo, precisa ser um bom local para seu morador. “O turismo tem que ser inclusivo, ele veio para trazer riqueza. Ele é para trazer benefícios para as cidades e o melhor benefício da cidade é quando a própria cidade recebe bem. Não o turista, o seu público, o cidadão. Daí o turista vem e fica feliz. Cidade segura, turista gosta. Cidade limpa, turista gosta.”, afirmou Aroldo Schultz.

A viagem realizada por meio de uma agência de viagem, parceira de uma operadora de turismo, apresenta uma maior segurança para o viajante, que terá uma maior garantia da ocorrência de seus passeios e, em caso de qualquer problema, terá sempre a quem recorrer. Além disso, essas viagens auxiliam na estruturação do turismo, garantindo a geração de empregos regulamentados, geração de renda e desenvolvimento para as localidades.

XVII Convenção Schultz

Além de ser um evento que busca valorizar o agente de viagem e aumentar o laço com a operadora, a Convenção anual da Schultz também funciona como uma capacitação para os agentes e um pequeno famtour (viagem de familiarização), onde os agentes de viagem conhecem o destino turístico para poderem vendê-lo para o turista com maior propriedade, sabendo informar o que é possível fazer, conhecer e experenciar. Isso, somado ao conhecimento que o agente tem do estilo de viagem do turista, garante ao viajante uma experiência muito mais tranquila na hora de viajar, visto que o agente saberá indicar melhor o que fazer dentro do destino, com maior propabilidade do turista gostar.

O destino anfitrião da XVII Convenção Schultz é o Paraná, sendo a sede do evento na capital Curitiba, que comemora seu aniversário hoje (29 de março). Durante a convenção, é apresentado aos agentes o Paraná fora do senso comum, evidenciando novidades, lançamentos e destinos em ascensão, ale? dos diversos estilos de turismo que são possíveis praticar pelo estado, atendendo a todos os tipos de públicos. O Paraná é o único estado do Brasil com dois Patrimônios Naturais da Humanidade, sendo um o Parque Nacional de Iguaçu, com as Cataratas de Iguaçu e a Grande Reserva da Mata Atlância, que abrange também os estados de Santa Catarina e São Paulo, mas é o Paraná que apresenta a maior porção remanescente do país.

Para aproximar o agente de viagem do destino anfitrião, o evento interage com a cidade. A abertura da XVII Convenção Schultz aconteceu na noite do dia 28 de março, no Museu Oscar Niemeyer (MON), onde os agentes tiveram um período anterior ao início do evento para conhecer o museu e encerrou com um evento servido de comidas típicas. Também serão proporcionados aos agentes o passeio de trem Curitiba-Morretes, conhecido como um dos passeios mais belos do mundo, uma ida ao Família Madalosso, o maior restaurante da América Latina e um tour panorâmico pela cidade de Curitiba.

O evento sempre causa um grande impacto em seu destino anfitrião. Aroldo Schultz apontou o exemplo de Nova Petrópolis (RS) que foi destino anfitrião da XIV Convenção Schultz em 2022 e passou a ter hotéis informatizados após a convenção, antes só era possível realizar reservas por meio de telefone.

Ao longo da convenção, os agentes são apresentados às novidades da Schultz, de fornecedores e parceiros da operadora. Além disso, durante o evento também acontece uma rodada de negócios buscando aumentar a parceria comercial, gerando um compartilhamento de novidades, campanhas e promoções, entre destinos, empresas e agências parceiros da operadora.

