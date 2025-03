Guia de Turismo: entenda a profissão de Taís Araújo em remake de Vale Tudo (A personagem Raquel, de Taís Araújo, atua como guia de turismo (Foto: Reprodução Instagram Prefeitura de Foz do Iguaçu))

O remake da novela Vale Tudo, que foi um tremendo sucesso em seu lançamento em 1988, estreia hoje, segunda-feira (31), na TV Globo. A adaptação de Manuela Dias tem dado o que falar, já que a nova produção terá algumas diferenças em relação ao roteiro original. Mas uma coisa que se manteve nas duas tramas é a profissão da protagonista Maria de Fátima: guia de turismo. Em 88, o papel ficou nas mãos de Regina Duarte, tendo sido assumido por Taís Araújo na adaptação.

LEIA TAMBÉM: XVII Convenção Schultz: valorizar o agente de viagem fortalece a cadeia do turismo

A profissão de Guia de Turismo ainda é muito mal interpretada. Há um enorme mal entendimento de achar que “qualquer um” pode atuar como guia de turismo, que basta conhecer bem uma região, mas não é bem assim. A profissão é regulamentada pela Embratur, por meio da Portaria nº 37/2021 do Ministério do Turismo, por isso, para exercê-la, é preciso ser habilitado através de um curso de formação em guia de turismo e ser registrado no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur). Certifique-se sempre que o guia é um profissional capacitado e regulamentado para te acompanhar!

O guia de turismo é um dos profissionais mais importantes da cadeia do turismo, pois é ele que acompanha o turista durante a sua viagem, lidando diretamente com o sonho do viajante de conhecer determinada localidade, assumindo a responsabilidade de auxiliar para que tudo aconteça da melhor maneira possível, trazendo facilidade ao percurso e minimizando qualquer inquietação que possa chegar ao turista. Também é função do profissional apresentar o local para o viajante, compartilhando o conhecimento de maneira adequada e dinâmica.

Viajar com um guia de turismo também pode trazer muito mais segurança. Além de conhecer a localidade, o profissional também saberá conduzir uma situação imprevista com muito mais responsabilidade, podendo tranquilizar o viajante e prestar todo o apoio necessário para uma resolução mais rápida.

LEIA TAMBÉM: CEO da Schultz está em Disputa Judicial com sócio da TZ Viagens

Outro ponto fundamental para aprenderl sobre o guia de turismo é que ele não é um guia turístico. Os nomes são parecidos, mas é importante não confundir. Enquanto o guia de turismo é o profissional que atua acompanhando o turista durante a viagem, o guia turístico é o material físico com as informações do destino e dos atrativos turísticos , como banners, panfletos, mapas turísticos e muito mais.

Ser acompanhado por um guia de turismo pode fazer muita diferença durante a sua viagem, te proporcionando levar um conhecimento muito mais profundo sobre o destino turístico para casa e, claro, muitas fotos!

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo