Como melhorar a experiência de viagem de uma criança autista (O Dia Mundial de Conscientização do Autismo é celebrado em 2 de abril. (Foto: Freepik) )

Viajar com uma criança autista pode ser uma experiência maravilhosa para os pais e os pequenos, mas envolve desafios específicos. Com estratégias previamente planejadas antes de sair de casa, uma pesquisa elaborada e um roteiro com programação pensada para elas, é possível criar memórias felizes e experiências marcantes em família.

LEIA TAMBÉM: Guia de Turismo: entenda a profissão de Taís Araújo em remake de Vale Tudo

Dia 2 de abril é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, data para promover a inclusão, aceitação e o combate ao preconceito. Entre os principais desafios encontrados pelos responsáveis em uma viagem, estão a sensibilidade sensorial, a mudança na rotina, o tempo nas filas, a seletividade alimentar, ansiedade e estresse.

Marco Lisboa é CEO e sócio fundador da 3, 2, 1 GO!, uma rede de franquias especializada em oferecer experiências de viagens completas para Orlando e outros destinos nacionais e internacionais, incluindo roteiros personalizados para esse público. Para quem tem o desejo de levar as crianças para conhecer os parques mais famosos do mundo nos Estados Unidos, confira as dicas:

Planejamento

A escolha do período da viagem pode fazer total diferença na experiência da família e da criança autista. Evite alta temporada para fugir das superlotações. Meses como maio, setembro e início de novembro são ideais. “Já sobre a hospedagem, prefira hotéis dentro dos parques ou nas proximidades, com quartos tranquilos e acesso fácil. Se possível, alugue um carro para evitar transporte público lotado, dar mais conforto para as crianças e ter mais flexibilidade nos horários”, diz Marco Lisboa.

LEIA TAMBÉM: Semana Santa nas cidades históricas mineiras

Antecipe a experiência

Assista vídeos no YouTube para preparar os pequenos para os ambientes e atrações. Essa é a melhor forma de deixá-los familiarizados antes de chegar ao destino. Ao montar o roteiro, planeje pausas. Os parques são grandes, os visitantes costumam passar o dia inteiro nele e isso pode acabar sendo cansativo. Defina horários para descanso em locais calmos.

“Todos os parques oferecem locais tranquilos para pausas sensoriais. Leve também um objeto de conforto, como pelúcia, cobertor ou brinquedo favorito, protetores auriculares, e óculos de sol. Isso pode ajudar em momentos estressantes”, explica o CEO de 3, 2, 1 GO!.

Fuja das filas

Alguns parques de Orlando oferecem a “Disability Access Service (DAS) Card”, um serviço que permite agendar atrações sem esperar longas filas.

Dicas extras

Nos principais parques de Orlando é possível encontrar atrações mais tranquilas e imersivas. Faça uma pesquisa antes de sair de casa e dê preferência às opções mais coloridas, sem muitas luzes piscantes e com menos lotação.

LEIA TAMBÉM: Turistas ajudam a salvar corais do Caribe em programa de sustentabilidade em Aruba

“Coloque nos pequenos uma pulseira de identificação, com informações de contato e possíveis necessidades especiais. Baixe o aplicativo dos parques para prever tempos de espera e evitar filas longas. Já na alimentação, se necessário, leve lanches que eles estão acostumados a comer”, disse Marcos Lisboa.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo