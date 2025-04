Hotéis imersos na Amazônia proporcionam experiências exclusivas (Juma Amazon Lodge (Foto: Reprodução Instagram))

Os hotéis Juma Ópera, em Manaus (AM), e Juma Amazon Lodge, em Autazes (AM), lançaram experiências exclusivas que prometem encantar ainda mais os viajantes que vão à Amazônia. Os pacotes têm atrações diferentes em cada um dos empreendimentos e são válidos até o fim de 2025 (exceto em períodos de feriado e alta temporada, que inclui os meses de janeiro, julho e agosto).

Ao reservar duas diárias ou mais no Juma Ópera (na Suíte Master ou em categorias superiores), o viajante é presenteado com mimos como chocolate regional e massagem Relax Forest cortesia no Ópera Spa (consulte disponibilidade de horários e agenda). Com duração de 30 minutos, a experiência relaxante alivia a tensão muscular com toalhas aquecidas e por meio das técnicas Sueca, Bali e Deep Tissue.

O hotel-boutique também oferece a possibilidade de participar de um tour guiado pelo Teatro Amazonas (consulte valores), que localiza-se bem em frente à propriedade e é um dos pontos turísticos mais famosos da capital amazonense. Além disso, os hóspedes têm a opção de contratar transfers privativos (serviço pago à parte).

Caso o objetivo seja explorar os cenários e encantos da floresta, a melhor pedida é reservar três noites ou mais no Bangalô Panorâmico ou no Bangalô Juma do Juma Amazon Lodge. Dessa forma, o viajante pode desfrutar de uma atração exclusiva e memorável: um passeio de canoa realizado no pôr do sol e acompanhado de queijos e vinhos.

O hóspede do ecolodge também é presenteado com chocolate regional da Amazônia e conta com o auxílio da equipe para consultar valores e disponibilidade para reservas de transfers, tours privativos e transporte com hidroavião.

