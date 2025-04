WTM Latin America confirma Speed Networking com influenciadores digitais (O encontro tem como objetivo aproximar criadores de conteúdo e empresas expositoras, promovendo conexões e oportunidades de colaboração no mercado de turismo. (Foto: Uai Turismo))

A WTM Latin America 2025 confirma e abre as inscrições para o Speed Networking com influenciadores digitais, série de reuniões estratégicas que acontecerá no dia 16 de abril, das 15h às 16h, no teatro Trends. Organizado pela WTM Latin America, com o apoio da Associação Brasileira de Blogs de Viagens (ABBV), o encontro tem como objetivo aproximar criadores de conteúdo e empresas expositoras, promovendo conexões e oportunidades de colaboração no mercado de turismo.

LEIA TAMBÉM: Podcast Gestores da Hotelaria recebe Chieko Aoki em Belo Horizonte

Com 30 vagas disponíveis, o evento dará prioridade aos influenciadores que atuam em 13 nichos estratégicos pré-selecionados – turismo de luxo, cultura e história, turismo de aventura, viagem econômica, família e pets, turismo responsável e sustentável, estilo de vida e moda, afroturismo, LGBTQIA+, turismo acessível, mulheres viajantes, diversidade e inclusão, e gastronomia e drinks. Em 2025, a iniciativa traz uma novidade importante: a inclusão da categoria Turismo 60+, voltada para criadores de conteúdo especializados em experiências para o público sênior. A nova categoria reflete uma demanda crescente por conteúdos que atendam a esse segmento, reconhecendo a importância de oferecer informações relevantes e inspiradoras para viajantes dessa faixa etária.

Para participar, os candidatos devem ser criadores de conteúdo com atuação no nicho de turismo e estar em busca de oportunidades de parceria com marcas. Os selecionados terão a chance de interagir diretamente com expositores da feira, explorando possibilidades de colaboração e fortalecendo suas redes de contato.

Bianca Pizzolito, Event Leader da WTM Latin America, reforça que o encontro é uma oportunidade única para estreitar laços entre influenciadores e empresas do trade. “O turismo é um setor dinâmico e em constante evolução, e os influenciadores desempenham um papel essencial na forma como destinos e experiências são descobertos e compartilhados”, afirma. “O Speed Networking é uma chance valiosa para que criadores de conteúdo e marcas se conectem de maneira mais estratégica, criando projetos autênticos e de impacto,” finaliza.

LEIA TAMBÉM: XVII Convenção Schultz: valorizar o agente de viagem fortalece a cadeia do turismo

Obrigatório para todos os participantes, o credenciamento para a WTM Latin America está disponível neste link.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo