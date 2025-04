Livro sobre acessibilidade no turismo é lançado durante a Marcha dos Secretários (Para ampliar a inclusão, o Ministério do Turismo desenvolve o Programa Turismo Acessível, que busca garantir que serviços, edificações e equipamentos turísticos sejam acessíveis para todos com segurança e autonomia. (Foto: Livia Albernaz))

Começou no dia 1º de abril a IV Marcha dos Secretários e Dirigentes de Turismo, em Brasília (DF). Organizado pela Associação Nacional dos Secretários e Dirigentes de Turismo (Anseditur), o evento conta com debates sobre inteligência artificial, novas tecnologias e estratégias sustentáveis para impulsionar o desenvolvimento do setor, além de painéis com temas como Destinos Turísticos Inteligentes, Planejamento e Promoção do Turismo, Política Nacional de Turismo e Atração de Investimentos. A Marcha, que se encerra hoje (03), tem como objetivo fortalecer o relacionamento entre o governo federal e os novos dirigentes locais.

Com o tema “Construindo o futuro do turismo”, integraram o evento gestores públicos, autoridades, especialistas e profissionais para discutir políticas, estratégias e inovações voltadas ao desenvolvimento sustentável do turismo no Brasil.

Durante a Marcha, o Ministério do Turismo lançou o livro “Turismo com Acessibilidade: perfil do turista com deficiência e diretrizes para promoção da acessibilidade”. A publicação é fruto de uma parceria entre o MTur e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), com o apoio da Itaipu Parquetec e a cooperação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

O lançamento ocorreu no ciclo de palestras do Painel “Turismo e Segmentação”. A autora da obra, professora doutora adjunta da Universidade do Estado do Amazonas, Marklea da Cunha Ferst, apresentou dados relevantes sobre o perfil do turista com deficiência, incluindo hábitos de viagem, renda e a influência da acessibilidade na escolha do destino.

“Cerca de 70% desses turistas consideram a acessibilidade ao escolher um destino e 45% viajam acompanhados. Isso demonstra que investir em acessibilidade não apenas atrai o turista com deficiência, mas também sua família, ampliando o impacto econômico do setor”, destacou Ferst.

A coordenadora-geral de Turismo Sustentável e Responsável do MTur, Carolina Fávero de Souza, ressaltou a relevância da iniciativa, alinhada às políticas governamentais de promoção da dignidade e da igualdade de oportunidades.

“Ao apoiar a publicação desse livro, o Ministério do Turismo reafirma seu compromisso com a inclusão e a promoção de um turismo acessível para todas as pessoas. A obra traz diretrizes essenciais para que os prestadores de serviços turísticos possam atender às necessidades específicas das pessoas com deficiência, alinhando-se aos princípios do design universal. Com isso, não só ampliamos o acesso, mas também potencializamos a competitividade do setor, criando um ambiente mais acolhedor e diversificado, que respeita e valoriza as diferenças de todos os turistas”, afirmou.

Turismo Acessível

Para enriquecer as ações na área de turismo acessível, o Ministério do Turismo, com o apoio da Unesco, também apoiou a palestra da jornalista Jéssica Paula Prego no painel “Turismo Sustentável, Responsável e Regenerativo”. Durante a apresentação, Jéssica compartilhou sua trajetória como turista com deficiência, ressaltando a importância da acessibilidade atitudinal no turismo.

Empresária, ela convive com uma deficiência física desde os 6 anos e representa o Brasil na Alianza Internacional de Turismo Acessível (ATACC). Com um par de muletas, já percorreu 38 países, acumulando mais de 250 mil quilômetros ao redor do mundo. Em suas aventuras mais recentes, cruzou os Lençóis Maranhenses a pé e se tornou a primeira mulher paraplégica a escalar o Pão de Açúcar. Além disso, fundou a Passaporte Acessível, empresa dedicada ao mapeamento da acessibilidade nos principais atrativos turísticos do mundo.

Para ampliar a inclusão, o Ministério do Turismo desenvolve o Programa Turismo Acessível, que busca garantir que serviços, edificações e equipamentos turísticos sejam acessíveis para todos com segurança e autonomia.

