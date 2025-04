BH Stock Festival realiza lançamento da edição de 2025 (Público encantou pilotos com acolhimento e enorme receptividade em BH (Foto: Marcelo Machado de Melo/Stock Car))

Com a estreia realizada com grande sucesso em 2024, esgotando ingressos e trazendo muita emoção para Belo Horizonte, o BH Stock Festival está de volta para sua segunda edição de 15 a 17 de agosto de 2025. O evento de lançamento ocorrerá no dia 08 de abril, terça-feira, das 19h às 21h30, no Palácio da Liberdade, com a presença de autoridades, pilotos consagrados e organizadores, onde serão revelados mais detalhes sobre a competição.

Na primeira edição do BH Stock Festival, mais de 70 mil pessoas foram ao entorno do Mineirão para prestigiar o evento que marcou a estreia da capital mineira no calendário da Stock Car Pro Series, com um autódromo montado em plena metrópole, que concede à cidade o apelido de “Mônaco brasileira”, em alusão ao GP. O evento trouxe emoção, adrenalina e um impacto positivo significativo para a capital mineira, com uma contribuição de R$ 250 milhões na economia do município. Além disso, gerou 4.000 empregos diretos e indiretos e, atraindo turistas de 25 estados brasileiros, proporcionou uma ocupação hoteleira de 75%.

Belo Horizonte foi projetada para o mundo, com a impressionante transmissão ao vivo para 171 países, em cinco idiomas: português, inglês, espanhol, italiano e russo. Além disso, foram credenciados mais de 260 profissionais de imprensa, de diversas partes do país, para a cobertura do evento.

