CarnaChalé: maior micareta indoor do mundo acontece em Belo Horizonte no próximo sábado (12) (Um evento cheio de história que durante todas as edições reúne os verdadeiros apaixonados por axé para curtir e celebrar no ritmo da Bahia (Foto: BS Fotografias))

Unindo a melhor energia das micaretas com os verdadeiros clássicos do axé que seguem emocionando toda uma geração, a festa já trouxe nomes renomados a nível nacional como Durval, Tomate, Cheiro de Amor, Chiclete com Banana, Aline Rosa e Rodriguinho. Além do autêntico clima de micareta, o CarnaChalé proporciona diversas experiências ao longo das 17 horas de evento como a customização de abadá, o Espaço de Descompressão e Beleza para o bem-estar de cada mulher e muito mais!

Um evento cheio de história que durante todas as edições reúne os verdadeiros apaixonados por axé para curtir e celebrar no ritmo da Bahia, e nessa edição com uma atração especial: Jeito Moleque, atendendo aos pedidos dos fãs de pagode também. Emoções inesquecíveis serão vividas! As duas primeiras horas do evento são OPEN BAR, ou seja, é a festa perfeita para aproveitar com os amigos! Mais de 10 atrações passaram pelos dois palcos simultâneos da maior micareta indoor do mundo.

E para os apaixonados por axé, preparem os corações para curtir grandes sucessos que marcaram gerações: a grande atração do evento será revelada em breve! Sim, você vai curtir muito axé no CarnaChalé. No dia 12 de abril, a partir das 13:00, acontece a 17ª edição do CarnaChalé. O evento também conta com condições especiais para aniversariantes do mês.

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla. Garanta, curta a maior micareta indoor do mundo e sinta mais uma vez a energia do Carnaval fora de época!

