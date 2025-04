Experiências Mantiqueirias: um mergulho nas riquezas de Gonçalves (MG) (Sabor sem freio - baião mineiro (Foto: Divulgação))

Um convite para explorar o universo dos pequenos produtores da Mantiqueira: essa é a proposta do Experiências Mantiqueirias, um programa promovido pelo Mantiqueirias, durante quatro dias, em Gonçalves, no sul de Minas, uma das portas de entrada da Serra da Mantiqueira. De 22 a 25 de maio, um pequeno grupo terá a oportunidade de vivenciar de perto a produção local: acompanhar a torra de cafés especiais, colher cogumelos na mata e degustá-los na casa do produtor, visitar olivais e participar de uma harmonização de queijos e vinhos da região. Além dessas experiências, o programa inclui momentos para apreciar a natureza exuberante e saborear pratos de chefs que utilizam esses ingredientes locais como base de sua culinária.

LEIA TAMBÉM: Como melhorar a experiência de viagem de uma criança autista

“Minha proposta é uma viagem que coloca o homem e seu trabalho com o alimento no centro, tendo a sustentabilidade, os saberes e fazeres como base e as histórias de cada produtor como fio condutor, entrelaçadas por memórias, vínculos e pertencimento”, explica Adrian Alexandri, jornalista que fundou o Mantiqueirias há cinco anos. O clube de assinatura surgiu de sua paixão pela Mantiqueira, levando-o a percorrer a região em busca de produtos artesanais que compõem a curadoria mensal: azeites, queijos, cafés, geleias, cachaças e muito mais. “Depois de mais de 20 anos no turismo, enxerguei a oportunidade de oferecer uma experiência que transforma a percepção que temos sobre os alimentos, valoriza o esforço dos pequenos produtores – muitas vezes invisível – e fortalece a conexão com a Mantiqueira”, reflete o curador.

O pacote inclui hospedagem na Pousada Espelho Dágua, debruçada sobre uma das cachoeiras mais conhecidas de Gonçalves, passeios em veículo 4×4, atividades e refeições. Os traslados são de responsabilidade dos participantes. O valor, em chalés para duas pessoas, é de R$ 2.400 (DBL), e, para uma pessoa, R$ 3.250 (SGL). Assinantes do Mantiqueirias têm condições especiais. Reservas: (11) 94490-0126.

Paisagem na Mantiqueira (Foto: Divulgação)

LEIA TAMBÉM: BH Stock Festival realiza lançamento da edição de 2025

PROGRAMAÇÃO

Quinta, 22 maio (dia 1)

12h – Almoço de boas-vindas no Restaurante Sabor Sem Freio, do Chef Danilo Costa (bairro do Retiro)

Danilo era caminhoneiro e participou, há dois anos, do programa Masterchef. Ano passado abriu seu restaurante, de comida mineira, que já é um sucesso. Um dos destaques é o Baião de Dois Mineiro.

14h30 – Check-in na Pousada Espelho D’água (bairro do Retiro)

Uma das principais pousadas de Gonçalves, a menos de um quilometro do centro da cidade, tem seus chalés ao lado da Cachoeira das Sete Quedas, que pode ser acessada pelo próprio terreno. Os quartos têm hidro e lareira, todos com vista para as araucárias. Café da manhã incluso.

15h15 e 16h30 – Oficina Torra de Cafés Especiais, com o mestre de torra Agnaldo (Pátio da Fazenda) (duas turmas)

Durante 1h20, você aprenderá tudo sobre cafés especiais e o processo de torrefação, degustará esse café, além de levar um pacote pra casa.

19h30 – Jantar no Restaurante O Velho e o Bar, do Chef Jurandyr (centro)

Em um ambiente acolhedor, com móveis antigos, o restaurante tem cardápio enxuto, sazonal, colocado em uma lousa na entrada do estabelecimento. Carnes e peixes são preparados com toque francês pelo Jura, como é conhecido, que costuma depois bater papo e contar histórias para os clientes, sem hora para acabar.

LEIA TAMBÉM: Guia de Turismo: entenda a profissão de Taís Araújo em remake de Vale Tudo

Sexta, 23 maio (dia 2)

9h – Passeio da 4×4 pela Mantiqueira

Visitar Gonçalves é mergulhar nas belezas da Mantiqueira. Em um passeio de 2h30 a 3h, o visitante vai vivenciar as montanhas, cachoeiras e vistas de tirar o fôlego!

12h15 – Visita e almoço na Casa dos Cogumelos, do Felício (bairro dos Venâncios)

Felício é um apaixonado por fungos, do qual fazem parte, claro, cogumelos como shitake e shimeji. Os participantes vão aprender em detalhes como se dá o cultivo, depois irão caminhar pela mata, ali próxima, para identificar e colher cogumelos e terminarão o passeio com um almoço (e muitas receitas) na casa do produtor.

16h – Café da Roça no Armazém São Bento (centro)

Um dos cafés mais charmosos da cidade é tocado pela Vera, também presidente da Gonçalvestur. Ali, o café coado, ou um especial chamado Mineirinho, assim como os bolos, ganham os visitantes. E é preciso reservar um tempinho para conhecer o empório, cheio de delícias da região.

19h30 – Jantar com o Chef Pablo, no Xiq Bar Parrilha (Pátio da Fazenda)

O negócio do Pablo, que ainda tem o restaurante Fogo Aberto, são carnes e legumes na brasa. Em seu novo bar, com apenas dez lugares, ele serve no balcão pratos inventivos a partir de cortes nobres.

LEIA TAMBÉM: Campos do Jordão sedia 59ª edição da Festa do Pinhão

Sábado, 24 maio (dia 3)

9h30 – Visita à Feira Orgânicos da Mantiqueira

Realizada todos os sábados, é o passeio obrigatório para quem vem à cidade. Além de uma grande variedade de legumes, verduras e frutas de produtores da região, você vai encontrar artesanatos e outros produtos locais e também um café muito charmoso.

10h30 – Visita a artesãos da cidade

Tecelagem, cerâmica, obras feitas a partir de madeiras e ferros descartados: são muitos os artistas da cidade que fazem um trabalho artesanal único. Hora de conhecê-los e valorizar a arte local!

13h – Almoço no Restaurante Sauá, do Chef Vitor Pompeu (bairro Sertão do Cantagalo)

Vitor é um dos grandes conhecedores dos alimentos da Mantiqueira e apresenta em seu restaurante um menu valorizando ingredientes locais.

16h – Degustação e harmonização de queijos e vinhos, da Vinícola Artesã e Sauá Queijos

Depois de uma pausa pós almoço, vamos conhecer o vinhedo, que fica ao lado, e então participar de uma degustação de rótulos da Vinícola Artesã, harmonizando com queijos afinados pelo Vítor.

20h – Jantar – caldos, da Chef Dicarola, na Pousada Espelho Dágua

Para fechar o dia, em uma noite certamente fria, a culinarista Carol vai até a pousada preparar caldos saborosos para o grupo.

LEIA TAMBÉM: II Tchequia Week acontece em Piracaia (SP)

Domingo, 25 maio (dia 4)

10h – Check out

10h30 – Visita do Sítio Miralua, do Harry.

Um passeio pelo olival do Harry, mostrando também outros cultivos do seu sítio e os produtos que ele vende (geleias, antepastos, cachaça, cervejas e vinhos).

12h30 – Almoço no Restaurante Terras de Monã, do Chef Gilson

Em outro olival, vamos fechar os quatro dias com uma refeição à base de porco. Ali são produzidos azeites, embutidos e cachaças.

Obs: Os almoços e jantares incluem água ou refrigerante. Sucos e bebidas são cobrados à parte.

Exceto o passeio em 4×4, todos os traslados durante as Experiências Mantiqueirias são feitos com os carros dos participantes.

LEIA TAMBÉM: Mantiqueirias: o turismo gastronômico de Gonçalves na Serra da Mantiqueira em Minas Gerais

PREÇOS POR PESSOA EM CHALÉ (cama de casal)

DBL R$ 2,400, (à vista ou 3x no cartão)

SGL R$ 3.250, (à vista ou 3x no cartão)

PREÇO EXCLUSIVO para assinantes do Mantiqueirias

DBL R$ 2.250, (à vista ou 3x no cartão)

SGL R$ 3.050, (à vista ou 3x no cartão)

Para mais informações acesse o Instagram @mantiqueirias

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo