Brasil é indicado em diversas categorias no World Travel Awards América do Sul (A premiação anual reconhece os destinos turísticos que se destacaram no último ano e são referência em diversas categorias do setor. (Foto: Bruna Prado))

O Brasil está concorrendo em diferentes indicações na 32ª edição do World Travel Awards América do Sul, conhecido como o “Oscar do Turismo”. A premiação anual reconhece os destinos turísticos que se destacaram no último ano e são referência em diversas categorias do setor.

Entre as indicações brasileiras, estão categorias como: principal destino, aventura, cruzeiros, turismo cultural, turismo gastronômico, natureza e destinos de negócios, entre outras. A Embratur também concorre ao prêmio na categoria de principal agência de promoção de turismo da América do Sul.

A votação está aberta até 3 de agosto! Vem participar, é só clicar AQUI.

Podem votar profissionais da indústria turística, como executivos do setor, compradores de viagens, operadores turísticos e agentes de viagens, além do público em geral e da mídia. Os vencedores serão anunciados em 27 de setembro, em uma cerimônia realizada em Cancún, no México.

O Brasil concorre, por exemplo, como “Principal destinos de turismo de aventura da América do Sul 2025”. Além disso, é o único país que aparece com dois destinos nacionais – Fernando de Noronha (PE) e Rio de Janeiro (RJ) – na categoria “Principal destino de praia da América do Sul 2025”.

Rio de Janeiro e São Paulo também disputam com outras cidades duas categorias em viagens de negócios e principal destino de férias. O Brasil também figura entre os candidatos como principal destino verde.

World Travel Awards

Criado em 1993, o World Travel Awards (WTA) tem o objetivo de reconhecer e celebrar a excelência em todos os setores da indústria do turismo. Atualmente, a marca WTA é considerada o maior símbolo de qualidade no setor, e são uma oportunidade de networking entre as autoridades do turismo.

