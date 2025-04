Mais que petfriendly, nesses hotéis seu bichinho é VIP (Leve seu pet para viver experiências luxuosas com você (Foto: Reprodução Instagram Castefalfi))

Seja você em busca de mimos luxuosos, escapadas aventureiras ou simplesmente dicas de viagem sem estresse, nós forneceremos informações privilegiadas, recomendações de hotéis selecionados e conselhos práticos para garantir que as férias do seu animal de estimação sejam tão maravilhosas quanto as suas. Prepare-se para explorar o mundo juntos, com hotéis amigáveis para animais de estimação.

Castefalfi – Toscana

Castelfalfi oferece uma serena escapada na Toscana, onde os hóspedes podem mergulhar na tranquilidade da natureza, cercados pelo canto dos pássaros e paisagens impressionantes. Este retiro idílico permite passeios tranquilos por um histórico vilarejo medieval, com charmosas casas de pedra e o majestoso castelo criando uma atmosfera atemporal. Os hóspedes podem desfrutar de momentos de paz, observando o nascer do sol sobre os vinhedos e relaxando com um aperitivo sob o vasto céu estrelado. Notavelmente, Castelfalfi estende sua acolhedora recepção aos animais de estimação, com taxas adicionais aplicáveis, garantindo que os companheiros peludos possam compartilhar desta pacífica experiência Toscana.

Castefalfi (Foto: Reprodução Instagram)

The Maybourne Beverly Hills – Los Angeles

No coração de Los Angeles, o The Maybourne Beverly Hills se destaca por sua calorosa recepção, estendida tanto aos seus hóspedes humanos quanto aos seus amigos de quatro patas. Ao informar a equipe de reservas durante a reserva, o quarto ou suíte será preparado com todas as comodidades necessárias para uma estadia agradável dos animais de estimação. Além dos itens essenciais para um descanso reparador, como tigelas bonitas e camas macias, são oferecidos deliciosos petiscos para mimar os cães. Para uma experiência culinária excepcional, o hotel apresenta um cardápio para cães com um toque californiano, que inclui desde aveia com mirtilos até salmão macio com pepino fresco e maçã.

The Maybourne Beverly Hills (Foto: Divulgação)

