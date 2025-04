Devoção, fé e experiências inesquecíveis na Semana Santa de Minas Gerais ( Congonhas/ MG (Foto: Daniel Silva))

Com o conteúdo de hoje, encerramos a série de informativos sobre as celebrações da Semana Santa em Minas Gerais. Neste estado que mantem as tradições populares e cristãs, em suas cidades históricas, a Semana Santa, é mais do que um período de celebrações religiosas, é um mergulho profundo na história e nas tradições que moldaram todo este roteiro histórico mineiro.

Com cerimônias que atravessaram séculos e um cenário arquitetônico deslumbrante, esses variados formatos dos eventos, unem espiritualidade, arte e turismo de uma maneira que encanta moradores e visitantes.

Cada procissão, os cantos e os rituais religiosos revelam não apenas a força da fé, mas também o espírito acolhedor das cidades que se transformam em palcos vivos de emoção e de muita cultura. Volto a dizer, é o encontro perfeito entre o sagrado e o mundano, onde turistas de todas as partes, encontram uma experiência única em Minas Gerais.

É um tempo muito especial. As cidades mineiras se transformam durante a Semana Santa. Nelas acontecem, celebrações que atravessam gerações há mais de três séculos combinam fé, arte e uma carga grande de emoção, atraindo visitantes de todo o Brasil e até do mundo, que querem reviver os passos da paixão e morte de Jesus Cristo.

Ouro Preto e Mariana

Mariana/ MG (Foto: Acervo ACHMG)

Semana passada já falei, mas é importante reforçar a programação em verdadeiras joias mineiras, Ouro Preto e Mariana, vivem a Semana Santa em sua essência. Por ali, barroco e liturgia se encontram em celebrações preservadas desde o conhecido Ciclo do Ouro.

Com pousadas lotadas, algumas com reservas feitas até cinco anos antes, como é o caso de Ouro Preto, turistas do mundo todo acompanham eventos como o tradicional Lava-Pés e o Descendimento da Cruz, diante da icônica Igreja de São Francisco de Assis, obra-prima do Mestre Aleijadinho.

Isso acontece entre procissões marcantes e os tradicionais tapetes floridos marcando o caminho entre as Matrizes de Antônio Dias e do Pilar. Verdadeiramente, a cidade mistura fé, história e hospitalidade com perfeição.

Em Mariana, teremos resgatada a tradição secular da Procissão do Fogaréu, emocionando moradores e visitantes. Ao longo da Semana Santa, os eventos organizados pela Catedral Basílica de Nossa Senhora da Assunção combinam espiritualidade e o esplendor do patrimônio cultural marianense. Este ano, a comemoração marca os 280 anos da Arquidiocese e o Jubileu da Esperança, reforçando o papel histórico e turístico da cidade.

Diogo de Vasconcelos

Na pequena e simbólica Diogo de Vasconcelos, em uma charmosa atmosfera comunitária, a Via Sacra encenada por jovens transforma o centro histórico em um espetáculo de fé e participação popular. Um exemplo autêntico de como a cultura local move tradições que encantam os moradores e visitantes.

Itabira e Santa Bárbara

De um lado, a terra Drummondiana Itabira, celebra o Bicentenário da Paróquia Nossa Senhora do Rosário com uma série de eventos que vão além do espiritual, resgatando a poesia e a cultura da cidade. De outro, Santa Bárbara, a terra do mel, apresenta o impactante espetáculo Os Passos da Agonia, patrimônio cultural que há 50 anos leva emoção e profundidade à Sexta-feira da Paixão.

Diamantina

Diamantina/ MG (Foto: Acervo ACHMG)

Em Diamantina, a Estrada Real se une à fé com procissões conduzidas pela Guarda Romana e os tradicionais sinos que ecoam nas ruas históricas. Este patrimônio imaterial é complementado por cantos em latim e motetos que tornam a experiência única. Um cenário perfeito para vivenciarmos história, arte barroca, economia colonial e arquitetura.

Tiradentes

A Semana Santa em Tiradentes convida fiéis e turistas a vivenciarem um período repleto de fé, tradição e introspecção. O primeiro registro das festividades é de 1736, sempre preservando momentos de profunda reflexão e emoção, vividos entre os dias 13 e 20 de abril, período oficial do calendário católico.

As solenidades têm início nas quatro primeiras sextas-feiras da Quaresma, com as Vias Sacras que percorrem os Passos da Paixão, as pequenas capelas espalhadas pelo Centro Histórico da cidade, construídas entre os anos de 1745 e 1807.

As celebrações da Semana Santa em Tiradentes são também um espetáculo musical, com a participação da Sociedade Orquestra e Banda Ramalho, que resgatam obras de compositores regionais dos séculos XVII e XIX.

De Vias Sacras no charmoso centro histórico às apresentações musicais que remetem ao século XVIII, o município convida fiéis e turistas a momentos de introspecção, arte e devoção.

Serro

Serro/MG (Foto: Acervo ACHMG)

No Serro, é a Fé e as Tradições que movem a Semana Santa. Dentro de um cenário tricentenário, a Semana Santa é revivida em meio a mais um lindo cenário barroco, onde casarios históricos são testemunhas dos mais de 300 anos de devoção dos fiéis serranos.

Por oito dias, fiéis acompanham procissões, vigílias e rituais – do Lava-Pés à Ressurreição.

Desde 1985 o Grupo Marte, composto de jovens, adultos e idosos, encena diversas passagens da estadia de Jesus em Jerusalém, encerrando com a Paixão de Cristo no adro da Igreja do Carmo e na Praça João Pinheiro, transformando o centro histórico em palco sagrado.

No domingo, a animada “Queima do Judas” acontece tanto na Sede, quanto no Distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras.

Januária

Em Januária, a Semana Santa será conduzida pela Paróquia Nossa Senhora do Amparo, no Distrito de Brejo do Amparo.

Por lá, as programações oficiais da Semana, passando pelo Domingo de Ramos, com a benção dos ramos na entrada da comunidade, a meditação das Dores de Nossa Senhora na Matriz, na Segunda Feira, a curiosa Encomendação das Almas pelas ruas do distrito, à meia noite.

Na terça-feira santa, a Via Sacra Luminosa, percorrendo os 14 passos costumeiros, na quarta-feira, a Procissão do Encontro e o esperado Sermão do Encontro, que acontecerá na Matriz de Nossa Senhora do Amparo, a Santa Ceia do Senhor celebrada durante a missa de quinta feira na Matriz, a Encenação da Paixão de Cristo na Praça da cidade, a solene cerimônia da Vigília Pascal no sábado e a celebração da Páscoa encerrando as atividades religiosas da semana.

Conexão entre fé e turismo

A cada procissão, cada verso dos cantos ou encenações das passagens bíblicas, Minas Gerais mostra que a Semana Santa é mais do que um evento religioso, é uma oportunidade única de vivenciar a história, conectar-se com tradições e explorar a beleza das cidades mineiras.

Não perca esta oportunidade, planeje sua viagem e descubra como fé, cultura e a prática do turismo se encontram nesse espetáculo que só Minas sabe oferecer.

Vale reforçar, que as cidades históricas de Minas Gerais não são apenas destinos turísticos, elas são verdadeiros cenários vivos, onde história, cultura e espiritualidade se entrelaçam em experiências únicas e inesquecíveis, que vale a pena serem vividas.

Com suas ruas de pedra, casarios coloniais e igrejas barrocas, essas cidades oferecem a atmosfera adequada para quem busca um mergulho de fé, nas tradições religiosas e culturais. Cada celebração ou rito religioso, ganha um brilho especial nesse palco singular, onde séculos de devoção e arte se unem harmoniosamente.

É impossível não se envolver com o encanto dessas cidades, que transformam a Semana Santa em um espetáculo de rara beleza. Minas Gerais, para além do turismo, é a essência do que significa vivenciar a fé e apreciar o legado cultural brasileiro em sua forma mais genuína.

Experimentar a Semana Santa em Minas, é a oportunidade de levar com você, a memória de um estado que respira história, acolhe com a hospitalidade de sua gente e surpreende com a riqueza de suas tradições.

Entre o toque dos sinos, o brilho das procissões e o encanto das ladeiras de pedra, é a oportunidade de conexão com algo maior, uma herança cultural viva que transforma fé em espetáculo, arte em devoção, e história em emoção. Imaginem!

Fica aqui o convite! Conhecer o Brasil é sempre uma boa opção!

