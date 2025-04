De chocolate à cultura: 4 destinos para aproveitar a Páscoa (Foto: Pablo Yañes/ Flickr)

A época mais doce do ano se aproxima, trazendo a oportunidade perfeita para aproveitar bons momentos com família, amigos e, claro, saborear chocolates irresistíveis. Seja para os amantes da gastronomia, os apaixonados por história e cultura ou aqueles que só querem relaxar no feriado prolongado, há destinos para todos os perfis de viajantes.

Para quem busca uma experiência diferente dos roteiros mais disputados – e quer evitar

preços elevados – há opções encantadoras pelo Brasil. A FlixBus, empresa de tecnologia para transporte rodoviário, selecionou quatro destinos de diferentes estados para aproveitar o período da Páscoa com muito sabor e cultura.

Blumenau (SC): chocolates artesanais e tradições alemãs

Para os chocólatras de plantão, Blumenau, em Santa Catarina, é uma escolha certeira. A região abriga algumas das melhores fábricas de chocolate do país, conhecidas pela produção artesanal de alta qualidade. Com forte influência alemã, a cidade também é repleta de cafeterias coloniais e doces típicos que valem a experiência.

Além disso, a partir de Blumenau, é possível visitar a Osterfest de Pomerode, o maior evento de Páscoa do Brasil, onde está exposto o maior ovo de Páscoa do mundo, reconhecido pelo Guinness World Records.

Belo Horizonte e Sabará (MG): história e delícias mineiras

Belo Horizonte encanta os visitantes com confeitarias renomadas e chocolates artesanais que fazem jus à tradição da Páscoa. Mas é no interior de Minas Gerais que a experiência se torna ainda mais especial. Cidades históricas como Sabará e Ouro Preto são conhecidas por suas celebrações da Semana Santa, com procissões, rituais religiosos e igrejas seculares que transportam os turistas para outra época.

E, claro, nenhum passeio por Minas Gerais está completo sem os famosos doces

mineiros.

Salvador (BA): conheça a intensidade do cacau brasileiro

A Bahia pode não ser o primeiro destino que vem à mente quando se fala em Páscoa, mas o estado é o maior produtor de cacau do Brasil, responsável por mais de 60% da produção nacional. Em Salvador, é possível encontrar chocolates artesanais feitos com amêndoas de cacau cultivadas na região, reconhecidos pela sua alta qualidade e sabor intenso.

Para quem deseja mergulhar ainda mais nesse universo, uma opção é estender a viagem até Ilhéus, cidade que abriga fazendas de cacau centenárias e oferece roteiros turísticos imersivos, mostrando todo o processo de produção do chocolate, do fruto ao tablete.

Paraty (RJ): o charme das docerias coloniais

No litoral do Rio de Janeiro, Paraty é o destino ideal para quem busca uma combinação de história, gastronomia e belas paisagens. As ruas de pedra e as construções coloniais dão um charme especial à cidade, onde se encontram cafeterias aconchegantes e docerias tradicionais, especializadas em sobremesas artesanais e chocolates finos.

Além disso, Paraty oferece a chance de unir cultura e lazer, com sua rica programação artística, passeios de barco pelas ilhas paradisíacas da região e festivais gastronômicos

que ocorrem ao longo do ano.

Independentemente do destino escolhido, a Páscoa é um ótimo momento para conhecer novos lugares, experimentar sabores autênticos e criar memórias inesquecíveis.

