Hotel no Paraná oferece experiências românticas e até voo de balão na Páscoa (Entre os destaques estão o voo de balão cativo na área da piscina, piquenique nos jardins do hotel, jantares temáticos incluídos nas diárias e almoço especial (Foto: Divulgação))

Ainda dá tempo para escolher Foz do Iguaçu (PR) como destino de viagem no período da Semana Santa que, além da Páscoa, inclui o feriado de Tiradentes. Uma ótima oportunidade para conhecer as Cataratas do Iguaçu e aproveitar outros passeios incríveis na região. E para quem viaja a dois, a dica é ficar no Sanma Hotel, que elaborou um menu de experiências românticas para o período.

O hotel boutique terá uma programação exclusiva com experiências integradas aos atrativos turísticos do destino, uma vez que ele está cercado pelo exuberante Parque Nacional do Iguaçu. Esse privilégio proporcionará aos hóspedes acesso fácil às Cataratas do Iguaçu, Macuco Safari e Parque das Aves, entre outros passeios. A hospedagem no período terá um menu de experiências diárias para diferentes perfis de hóspedes, disponíveis nos espaços de convivência e de lazer do complexo hoteleiro.

Entre elas, destaque para o charmoso e romântico voo de balão, que leva os casais a 40m de altitude, proporcionando uma vista deslumbrante da natureza ao redor e o entardecer de outono em Foz do Iguaçu. Disponível na sexta-feira (18/04) e no domingo de Páscoa (20/04), ele acontecerá nos jardins do hotel ou à beira da linda piscina. Também chamará a atenção o “Piquenique no Jardim do Hotel”, servido na tradicional cesta de palha, delicadamente colocada sobre uma toalha com almofadas coloridas. Ela abriga pães, bolos e uma seleção de viennoiserie, além de frutas da estação e espumante.

Piquenique nos jardins experiência romântica no feriadão (Foto: Divulgação)

A gastronomia também está na agenda para o período. O Pacote de Páscoa – mínimo de três noites, inclui o café da manhã e os jantares temáticos com bebidas não alcoólicas incluídas no valor das diárias. Serão três experiências gastronômicas diferentes: jantares italiano e francês, inspirados na culinária mediterrânea com toques da cozinha regional e, como destaque, o Jantar das Três Fronteiras, com pratos típicos do Brasil, Paraguai e Argentina.

E não faltará o tradicional almoço de Páscoa com menu especial elaborado pelo chef Cristian Paiva. Ele trará requintados pratos da culinária internacional e toques de brasilidade, exclusivos para comemorar a data especial, com decoração temática e acompanhado de música ao vivo. O almoço não está incluído no pacote e a aquisição deve ser feitas antecipadamente na central de reservas do hotel.

Excepcionalmente para o feriado prolongado, os jantares e o almoço no domingo de Páscoa poderão ser adquiridos pelos visitantes em trânsito e moradores de Foz do Iguaçu e região.

