Organize bem a sua mala e evite taxas de despacho (Antes de arrumar a mala, é importante verificar as regras da companhia aérea, pois cada uma tem políticas específicas sobre peso, dimensões e itens permitidos. (Foto: Vlada Karpovich/Pexels))

Viajar é sempre uma experiência enriquecedora, mas organizar a mala pode ser um grande desafio. No final de 2024, a Azul Linhas Aéreas passou por um reajuste nas tarifas de despacho de bagagens para voos nacionais. A tarifa para a primeira mala despachada, adquirida com antecedência, passou de R$ 135 para R$ 145 por trecho, um aumento de 7%. Já a segunda mala teve um reajuste de 6%, subindo de R$ 165 para R$ 175 por trecho. Para quem prefere evitar essas taxas extras ou busca mais praticidade, saber como organizar a mala de forma eficiente se torna essencial para garantir uma viagem tranquila e sem contratempos.

Suelen Miura, empresária e agente de viagens com 20 anos de experiência, compartilha algumas estratégias valiosas para organizar a mala sem evitar o despacho, levando em conta as limitações de peso e tamanho e mantendo a praticidade. Confira as dicas:

Conheça as restrições da companhia aérea

Antes de arrumar a mala, é importante verificar as regras da companhia aérea, pois cada uma tem políticas específicas sobre peso, dimensões e itens permitidos. A mala de mão geralmente pode ter até 55x40x20 cm e pesar até 10 kg, mas essas medidas podem variar. Para a bagagem despachada em voos nacionais, o limite costuma ser 23 kg, com algumas companhias permitindo até 30 kg, dependendo da tarifa ou classe.

Priorize o essencial

De acordo com Suelen, o segredo para uma mala eficiente é levar apenas o essencial. Planeje as roupas com base no número de dias da viagem e nas atividades que você realizará, evitando levar peças extras. “Opte por peças coringas, como uma calça que pode ser reutilizada e blusas que podem ser combinadas entre si. O mesmo vale para os sapatos: leve o que já está usando e, no máximo, um outro par”, recomenda. Dessa forma, você garante praticidade e economiza espaço.

Use organizadores para otimizar o espaço

Para manter a mala organizada e otimizada, use organizadores ou sacos de compressão. Esses acessórios ajudam a separar itens de forma eficiente, aproveitando melhor o espaço e evitando a bagunça. Sacos de compressão são ideais para reduzir o volume de roupas volumosas, tornando a mala mais compacta. Além disso, a organização facilita o acesso rápido aos itens, economizando tempo e esforço durante a viagem.

Divida os itens entre a mala de mão e a mochila

Para uma organização mais eficiente, distribua os itens entre a mala de mão e a mochila de forma estratégica. Coloque itens maiores, como sapatos e a nécessaire, na mala de mão, já que são mais difíceis de carregar na mochila. Na mochila, coloque roupas e objetos mais leves, que são mais fáceis de transportar. “Para garantir que o peso fique equilibrado, coloco itens pesados, como livros e equipamentos eletrônicos, na mala de rodinhas. Isso facilita o transporte e garante que a carga seja mais confortável durante a viagem”, diz Suelen.

Proteja itens frágeis com cuidado

Se precisar transportar itens frágeis, como eletrônicos ou cosméticos, é fundamental protegê-los adequadamente, mesmo na mala de mão. Invista em embalagens de proteção ou forros macios para garantir que esses itens fiquem seguros. “Itens frágeis, como eletrônicos e objetos de valor, devem ser sempre levados na mala de mão. Uma boa dica é envolvê-los em roupas para proteção extra e colocá-los dentro da bolsa”, aconselha Miura. Evitar o uso de materiais volumosos, como plástico bolha, também ajuda a reduzir o peso da mala.

Cuidado com os líquidos

Para cumprir as regras sobre líquidos em bagagens de mão e evitar despacho, é necessário limitar o volume a 100 ml por frasco, e todos os frascos devem ser colocados em um recipiente transparente e lacrado de até 1 litro. Suelen recomenda usar frascos menores e embalagens reutilizáveis para economizar espaço e evitar vazamentos. Ela também sugere armazenar líquidos em saquinhos plásticos, envolver as tampas com plástico filme e colocar os frascos em uma necessaire transparente para facilitar a inspeção no raio-X.

Evite despachar itens de valor

Por último, nunca despache itens de valor, como dinheiro, joias ou objetos com valor sentimental. Esses itens devem ser sempre levados na mala de mão, dentro da bolsa, para garantir sua segurança. Além disso, evite colocar itens valiosos próximos ao zíper, pois isso pode facilitar furtos. “A companhia aérea não pode reembolsar a perda de itens valiosos, pois não há como comprovar sua presença na mala”, conclui Suelen. Mesmo que o peso da bagagem seja alterado, a empresa só pode reembolsar perdas verificáveis de peso, mas não de objetos valiosos, já que não é possível provar sua existência na mala.

